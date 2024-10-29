El papel de la IA en la protección de la biodiversidad

En los dos años transcurridos desde que los países firmaron el marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal original, ha habido una explosión en la innovación en inteligencia artificial. A medida que los sistemas de IA se han vuelto más potentes, la IA generativa se ha convertido en una herramienta cada vez más funcional para todo, desde el procesamiento y resumen de información hasta el análisis predictivo.

A medida que las naciones buscan nuevas formas de medir la biodiversidad dentro de sus fronteras y procesar la enorme cantidad de datos necesarios para desarrollar planes de conservación, la IA puede ayudarnos a obtener más insight sobre las necesidades de nuestro planeta y cómo podemos abordarlas.

Adam Thompson, líder global de finanzas sostenibles y ofertas ESG en IBM Consulting, ha visto de primera mano cómo la IA puede transformar la forma en que los países manejan, procesan y entienden la información.

"En el pasado, la declaración del problema era: 'Cómo trabajar de manera efectiva en problemas geoespaciales arbitrarios a través de conjuntos de datos heterogéneos que van desde la observación de la Tierra a través de los resultados del modelo meteorológico hasta sensores IoT'", dice. "Y el volumen de los datos podría ser enorme".

Thompson dice que los datos de los satélites Sentinel de la Agencia Espacial Europea, que recopilan nuevas imágenes de todas las superficies terrestres, áreas costeras y aguas interiores de la Tierra cada cinco días, ascienden a alrededor de 3.2 terabytes por día. Las proyecciones meteorológicas generadas por el Centro Europeo de Previsiones a Medio Plazo podrían alcanzar los 250 terabytes por día.

"Desde el punto de vista de la capacidad, claramente no es factible para muchas organizaciones gestionar tales volúmenes de datos con fines de modelado", dice Thompson.

Aunque presenta sus propios desafíos en lo que respecta al consumo de energía, la IA generativa ofrece un camino potencial para facilitar el procesamiento de datos sin que los stakeholders necesiten todos los datos disponibles. Thompson dice que una forma de lograrlo es a través de modelos más pequeños, como los modelos fundacionales de IBM Granite, que los investigadores pueden desplegar para fines específicos relacionados con la sustentabilidad, como la observación de la Tierra y el consumo de energía. "La precisión del modelado mediante modelos fundacionales ayuda a los usuarios a mejorar los resultados", dice Thompson.