El papel de la IA en la protección de la biodiversidad

Tanto la IA como la biodiversidad prosperan gracias a la complejidad. En el caso de la IA, las enormes cantidades de datos alimentan los modelos de machine learning, ayudándoles a reconocer patrones, hacer predicciones y resolver problemas. En la mayoría de los casos, cuanto más ricos y diversos son los datos, más inteligente y adaptable se vuelve la IA.
La naturaleza opera de manera similar. La biodiversidad (la variedad de vida en un ecosistema) hace que los entornos sean resilientes y adaptables. Así como la IA depende de diversas entradas de datos para funcionar de manera efectiva, los ecosistemas dependen de la biodiversidad para mantener el equilibrio, resistir las interrupciones y evolucionar con el tiempo.
Tanto la IA como la biodiversidad destacan el poder de la diversidad para crear sistemas sólidos, flexibles y capaces de resolver desafíos complejos. A medida que nos acercamos a la 16.ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16), está claro que no solo la diversidad de la información, sino también la capacidad de procesarla y comprenderla podría ser clave para alcanzar los objetivos colectivos de proteger la biodiversidad del planeta establecidos por los miembros de las Naciones Unidas.
La semana pasada, líderes medioambientales de casi 200 países se reunieron en Cali, Colombia, para celebrar la COP16. El evento marca la primera gran reunión de la ONU sobre biodiversidad desde la COP15, celebrada en Montreal, Canadá, en 2022, donde los países participantes establecieron un infraestructura histórico para detener la pérdida de hábitats naturales.
El acuerdo, firmado por 195 naciones y denominado "Acuerdode París por laNaturaleza", requiere que los signatarios busquen reservar al menos el 30% de sus territorios para esfuerzos de conservación, incluidas protecciones adicionales para ecosistemas degradados. Dos años después, el objetivo de la COP16 es revisar los planes de los países que firmaron el acuerdo para ver si el mundo está en camino de cumplir con la fecha límite de 2030.
Los primeros indicios sugieren que la ambición podría superar el éxito. Se esperaba que los signatarios enviaran Estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad (NBSAP) antes del inicio de la conferencia. Solo 25 de 195 países presentaron planes ante la Secretaría de Biodiversidad de la ONU, y solo cinco de los 17 "países megadiversos", que albergan alrededor del 70 % de la biodiversidad del mundo, han ofrecido sus compromisos.
Los NBSAP son un factor clave tanto para comprender los hábitats que las naciones tienen bajo su tutela como para determinar cómo considerar su protección en todos los aspectos de la toma de decisiones gubernamentales. La conservación es un esfuerzo transversal, y las NBSAP permiten que las naciones tengan en cuenta estas condiciones durante la elaboración de políticas.
También presentan un desafío único porque hay muchas condiciones que considerar y mucha información que analizar. Como señaló Bernadette Fischler Hooper, directora de promoción internacional de WWF Reino Unido: "Sabemos que el cambio no es fácil y los países enfrentan desafíos como la falta de financiamiento, datos insuficientes e inestabilidad política". Sin embargo, los expertos dicen que las soluciones tecnológicas pueden ayudar a abordar algunos de los desafíos que enfrentan las naciones al tratar de establecer y seguir adelante con los NBSAPs.
En los dos años transcurridos desde que los países firmaron el marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal original, ha habido una explosión en la innovación en inteligencia artificial. A medida que los sistemas de IA se han vuelto más potentes, la IA generativa se ha convertido en una herramienta cada vez más funcional para todo, desde el procesamiento y resumen de información hasta el análisis predictivo.
A medida que las naciones buscan nuevas formas de medir la biodiversidad dentro de sus fronteras y procesar la enorme cantidad de datos necesarios para desarrollar planes de conservación, la IA puede ayudarnos a obtener más insight sobre las necesidades de nuestro planeta y cómo podemos abordarlas.
Adam Thompson, líder global de finanzas sostenibles y ofertas ESG en IBM Consulting, ha visto de primera mano cómo la IA puede transformar la forma en que los países manejan, procesan y entienden la información.
"En el pasado, la declaración del problema era: 'Cómo trabajar de manera efectiva en problemas geoespaciales arbitrarios a través de conjuntos de datos heterogéneos que van desde la observación de la Tierra a través de los resultados del modelo meteorológico hasta sensores IoT'", dice. "Y el volumen de los datos podría ser enorme".
Thompson dice que los datos de los satélites Sentinel de la Agencia Espacial Europea, que recopilan nuevas imágenes de todas las superficies terrestres, áreas costeras y aguas interiores de la Tierra cada cinco días, ascienden a alrededor de 3.2 terabytes por día. Las proyecciones meteorológicas generadas por el Centro Europeo de Previsiones a Medio Plazo podrían alcanzar los 250 terabytes por día.
"Desde el punto de vista de la capacidad, claramente no es factible para muchas organizaciones gestionar tales volúmenes de datos con fines de modelado", dice Thompson.
Aunque presenta sus propios desafíos en lo que respecta al consumo de energía, la IA generativa ofrece un camino potencial para facilitar el procesamiento de datos sin que los stakeholders necesiten todos los datos disponibles. Thompson dice que una forma de lograrlo es a través de modelos más pequeños, como los modelos fundacionales de IBM Granite, que los investigadores pueden desplegar para fines específicos relacionados con la sustentabilidad, como la observación de la Tierra y el consumo de energía. "La precisión del modelado mediante modelos fundacionales ayuda a los usuarios a mejorar los resultados", dice Thompson.
Además de procesar datos y generar predicciones y análisis, las herramientas de IA pueden ayudarnos a ver cómo está cambiando el mundo natural que nos rodea. A principios de este año, IBM prestó sus herramientas IBM Maximo Visual Inspection (MVI) a WWF, Alemania, para rastrear los movimientos de los elefantes africanos en la cuenca del Congo.
El elefante africano del bosque es conocido como un "ingeniero de ecosistemas", una especie fundamental en el estado general de la cuenca del Congo, que alberga más de 10,000 especies animales. Los elefantes son conocidos por limpiar la vegetación, dejando espacio para que una flora más fuerte y resiliente prospere en un entorno que, de otro modo, vería sus Recursos sometidos a presión por el crecimiento excesivo y la competencia. También ayudan a mejorar la diversidad, densidad y abundancia de especies de plantas y árboles, aumentando la capacidad de almacenamiento de carbono del bosque.
Una tecnología similar ha ayudado a preservar los arrecifes de coral, que según las investigaciones están gravemente amenazados a medida que el planeta se calienta. Las estructuras submarinas, con las que cuenta aproximadamente el 25% de toda la vida oceánica en algún momento de su ciclo de vida, ayudan a las criaturas en el océano y en tierra. No solo sirven como sumideros masivos de carbono, sino que también son esenciales para preservar los ecosistemas que sirven como fuentes de alimento para los humanos. Más de cuatro mil millones de personas dependen de los peces que interactúan con los arrecifes de coral para el 15 % de su ingesta de proteínas animales.
La empresa Reef Company, que construye arrecifes artificiales para restaurar los arrecifes que se han perdido debido al cambio climático, se asoció con IBM para recopilar datos sobre cómo está cambiando el océano y dónde se necesitan arrecifes. Utilizando la plataforma de datos oceánicos BluBoxx de IBM, la empresa puede recopilar datos de sensores que miden la salinidad, la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto, la presión y el dióxido de carbono de una masa de agua. Esos datos se pueden acumular y cargar para obtener insights rápidos, así como inmersiones más profundas en cómo está cambiando un ecosistema.
Sabemos más que nunca sobre nuestro planeta, gracias en parte a las herramientas impulsadas por IA que nos permiten recopilar y procesar cantidades masivas de información de múltiples fuentes diferentes, datos que pueden ser un desafío para gestionar por sí solos.
"Hoy en día, tenemos cantidades masivas de datos, pero no siempre son accesibles, relevantes o se calculan de manera consistente según los estándares científicos", dice Thompson. “Necesitamos datos confiables y transparentes para la identificación de riesgos y oportunidades y las acciones correctivas”.
Afortunadamente, al igual que un ecosistema diverso, la IA puede obtener beneficio de tener acceso a más datos. Si bien la necesidad de mitigar los desafíos energéticos relacionados con la IA sigue siendo clara, la tecnología ofrece el potencial para comprender mejor el mundo que nos rodea al procesar la información a la que tenemos acceso y destilarla en una forma que podamos entender y actuar.
"Los resultados deben estar en un formato consumible que la persona promedio también pueda entender y no requerir varios doctorados para poder interpretar lo que representan los datos", dice Thompson.
A medida que las naciones se proponen producir NBSAP que les guíen en su objetivo de cumplir con los estándares establecidos por la infraestructura/marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, las herramientas de IA pueden ofrecer la oportunidad de comprender mejor lo que ocurre en el mundo natural y cómo podemos conservarlo.
