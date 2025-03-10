Algunos, como los investigadores de la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Pekín, están diseñando pequeños modelos de lenguaje específicos para teléfonos inteligentes. El equipo descubrió que los modelos de lenguaje pequeño se ejecutan "más rápida y eficientemente" cuando están diseñados para el hardware en el que se ejecutarán en lugar de ajustar un modelo más grande para usar en un teléfono, dice el coautor Rongjie Yi a IBM Think.

¿Por qué se está acelerando ahora la carrera de los teléfonos con IA? Los avances en los modelos de lenguaje pequeño (SLM) están impulsando esta evolución en la tecnología móvil, dice El Maghraoui. "Estos modelos compactos, más eficientes y más capaces pueden realizar procesamiento en tiempo real y crear interacciones personalizadas y seguras en dispositivos edge como teléfonos inteligentes", señala.

El Maghraoui agrega que a medida que las personas usan SLM en teléfonos inteligentes, podemos aprender lecciones que en realidad serán más útiles fuera del ámbito del consumidor. Los modelos pequeños son buenos para los teléfonos, pero críticos para “aplicaciones más serias y de misión crítica, como dispositivos integrados en fábricas donde los datos de fabricación confidenciales deben procesarse localmente”.

Desde los servicios financieros hasta la atención médica y la fabricación, hay muchas situaciones en las que las empresas tienen datos que desean mantener on premises. Los modelos pequeños les permiten extraer información útil de esos datos sin tener que enviarlos a una nube pública.

Por este motivo, IBM ha dado prioridad a modelos más pequeños y adecuados para su propósito, como su serie Granite, ya que permiten a las empresas alcanzar un rendimiento de vanguardia a una fracción del costo.

El presidente y CEO de IBM, Arvind Krishna, explicó en un artículo en Fortune: "En nuestro trabajo en IBM, hemos visto que los modelos adecuados para el propósito ya han llevado a reducciones de hasta 30 veces en los costos de inferencia de IA, haciendo que el entrenamiento sea más eficiente y accesible”.

En muchos entornos empresariales, existen "limitaciones de tiempo y precisión que son más estrictas", dice El Magrahoui. Cualquier retraso o error puede provocar la pérdida de grandes cantidades de dinero o comprometer la seguridad de los datos, entre otras cosas.

“No puedes permitirte cometer un error en esos entornos porque tiene implicaciones mucho más serias que simplemente tener tal vez un error al programar un vuelo o algo así”, sostiene.

A medida que los usuarios Continuar experimentando con teléfonos impulsados por SLM de primera IA, los de otros ámbitos seguirán vigilando de cerca lo que se aprende de estos dispositivos edge.