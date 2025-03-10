¡Sorpresa! Los agentes de IA ya están también en sus móviles. El último “teléfono con IA”, un producto conjunto de la empresa matriz de T-Mobile, Deutsche Telekom, y el gigante de la IA Perplexity, ocupó un lugar central en el Congreso Mundial de la Móvil de este año.
Pero si bien Google y Apple han estado agregando características de IA a los teléfonos durante años, los primeros teléfonos con IA que se lanzarán en 2025 pueden indicar un cambio mayor, dicen expertos de IBM como Kaoutar El Maghraoui, científico investigador principal y gerente. Los gigantes de la IA están uniendo fuerzas con las grandes empresas de telecomunicaciones para integrar la IA desde el principio en el proceso de diseño del hardware, en lugar de añadirla a posteriori a los dispositivos existentes.
Esta colaboración de extremo a extremo puede cambiar la forma en que las personas usan sus teléfonos, dice El Maghraoui. Por ejemplo, los usuarios del teléfono IA de Deutsche Telekom pueden simplemente presionar un botón en el costado de su teléfono y hablar para activar el asistente Perplexity, que hará una reserva para cenar, reservar un taxi o traducir el discurso de un idioma a otro en tiempo real, todo sin abrir la pantalla de bloqueo ni ninguna aplicación.
“Están redefiniendo la forma en que los usuarios interactúan con sus teléfonos inteligentes. Las implicaciones son enormes”, dice El Maghraoui.
Este no es el primer teléfono de IA, ni siquiera el primer teléfono con IA que cuenta con agentes, y no será el último. A principios de este año, Samsung anunció que incorporaría la IA agéntica a su serie de teléfonos Samsung Galaxy a través del asistente Gemini de Google, que ahora puede navegar entre aplicaciones. Un usuario activa Gemini haciendo clic en un botón en el costado del teléfono y puede pedirle a Gemini que encuentre vuelos entre países y se los envíe a un amigo. Gemini entonces buscaba y compilaba opciones de vuelo y redactaba previamente un correo electrónico para ese contacto específico.
Los teléfonos Pixel de Google también ofrecen Gemini, con capacidades de agente desde diciembre de 2024. Un asistente de IA en tiempo real llamado Gemini Live permite a las personas hacer cosas como hacer una foto de una planta y mantener una conversación sobre si sobrevivirá en su jardín y cuándo deberían plantarla.
Apple ha estado tratando de ponerse al día con sus rivales y anunció con bombos y platillos que estaba implementando las características de Apple Intelligence en sus teléfonos. Los fallos técnicos, como una herramienta de resumen de noticias que invertía el significado de los titulares, y los retrasos han afectado a Apple en varias ocasiones. El 7 de marzo, un representante de Apple confirmó en un comunicado: “También hemos estado trabajando en un Siri más personalizado, dándole más concientización de su contexto personal, así como la capacidad de tomar medidas por usted dentro y a través de sus aplicaciones. Nos va a llevar más tiempo del que pensábamos implementar estas características.
En última instancia, la calidad del modelo de IA determinará qué teléfono de IA gana, dice Shobhit Varshney. Señala el hecho de que Google tiene un beneficio de otros negocios propiedad de su empresa matriz (Alphabet), como YouTube.
"Tienen miles de millones de minutos de audio de YouTube para entrenar a sus modelos, mucho más que los reproductores de IA más pequeños", dice Varshney.
Algunos, como los investigadores de la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Pekín, están diseñando pequeños modelos de lenguaje específicos para teléfonos inteligentes. El equipo descubrió que los modelos de lenguaje pequeño se ejecutan "más rápida y eficientemente" cuando están diseñados para el hardware en el que se ejecutarán en lugar de ajustar un modelo más grande para usar en un teléfono, dice el coautor Rongjie Yi a IBM Think.
¿Por qué se está acelerando ahora la carrera de los teléfonos con IA? Los avances en los modelos de lenguaje pequeño (SLM) están impulsando esta evolución en la tecnología móvil, dice El Maghraoui. "Estos modelos compactos, más eficientes y más capaces pueden realizar procesamiento en tiempo real y crear interacciones personalizadas y seguras en dispositivos edge como teléfonos inteligentes", señala.
El Maghraoui agrega que a medida que las personas usan SLM en teléfonos inteligentes, podemos aprender lecciones que en realidad serán más útiles fuera del ámbito del consumidor. Los modelos pequeños son buenos para los teléfonos, pero críticos para “aplicaciones más serias y de misión crítica, como dispositivos integrados en fábricas donde los datos de fabricación confidenciales deben procesarse localmente”.
Desde los servicios financieros hasta la atención médica y la fabricación, hay muchas situaciones en las que las empresas tienen datos que desean mantener on premises. Los modelos pequeños les permiten extraer información útil de esos datos sin tener que enviarlos a una nube pública.
Por este motivo, IBM ha dado prioridad a modelos más pequeños y adecuados para su propósito, como su serie Granite, ya que permiten a las empresas alcanzar un rendimiento de vanguardia a una fracción del costo.
El presidente y CEO de IBM, Arvind Krishna, explicó en un artículo en Fortune: "En nuestro trabajo en IBM, hemos visto que los modelos adecuados para el propósito ya han llevado a reducciones de hasta 30 veces en los costos de inferencia de IA, haciendo que el entrenamiento sea más eficiente y accesible”.
En muchos entornos empresariales, existen "limitaciones de tiempo y precisión que son más estrictas", dice El Magrahoui. Cualquier retraso o error puede provocar la pérdida de grandes cantidades de dinero o comprometer la seguridad de los datos, entre otras cosas.
“No puedes permitirte cometer un error en esos entornos porque tiene implicaciones mucho más serias que simplemente tener tal vez un error al programar un vuelo o algo así”, sostiene.
A medida que los usuarios Continuar experimentando con teléfonos impulsados por SLM de primera IA, los de otros ámbitos seguirán vigilando de cerca lo que se aprende de estos dispositivos edge.
