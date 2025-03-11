impulsado por IA y la búsqueda por parte de agentes no envían mucho tráfico de referencias. Un reporte pionero TollBit calcula que, en promedio, los chatbots de IA generan un 96% menos de tráfico de referencia que la búsqueda tradicional de Google.

"Cuando realiza una búsqueda en Google, puede leer uno o dos sitios web", explica Josh Stone, vicepresidente de asociaciones de TollBit, una empresa emergente que funciona como intermediario entre los propietarios de contenido y las empresas de IA. "Pero cuando se utiliza una herramienta de búsqueda impulsada por IA, puede extraer información de 10 o 12 fuentes diferentes y devolver una respuesta sintetizada".

Para los creadores de contenido, esto plantea preocupaciones sobre los ingresos. Los agentes de IA no interactúan con los anuncios ni se registran para suscripciones. Pero también es un desafío para los creadores de agentes: el web scraping a gran escala no es gratis.

"El web scraping no es gratis, en realidad es relativamente comparable a pagar por contenido", dice Olivia Joslin, cofundadora de TollBit con Toshit Panigrahi. “Muchas de las empresas que crean agentes de IA están tratando de automatizar los flujos de trabajo. No quieren correr riesgos y prefieren pagar por el contenido”, agrega. “No están jugando a la ruleta de los litigios”.

Otra cuestión es la accesibilidad del contenido a través de herramientas de IA. Minhas señala que incluso si usa ChatGPT para búsquedas rápidas o búsqueda a profundidad, también ve la falta de capacidad para usar fuentes específicas (como editores de noticias de pago, por ejemplo) como un límite. “¿Cómo sé que es verdad o no? Si no puede escanear fuentes, ¿está escaneando basura?.” pregunta Minhas. "Lo que va a terminar sucediendo es que se hagan más acuerdos entre los modelos de frontera de IA y las fuentes de datos".

Del mismo modo, tener una interacción humana en un sitio web podría convertirse en una prioridad en el futuro, dice Chris Hay, ingeniero distinguido de IBM. “Pero al mismo tiempo, las empresas van a empezar a pensar en cómo asegurarse de que la IA consuma su contenido”.

De cara al futuro, Panigrahi cree que la necesidad de proporcionar a los agentes datos fiables y profundos será mayor que nunca. “Tesla, Amazon, Meta: todas las grandes empresas están trabajando en robots humanoides. Todos ellos tendrán una conciencia casi equiparable a la de una supercomputadora que se conecta a Internet. También necesitarán acceso a los datos. Este es el futuro para el que estamos tratando de prepararnos”.