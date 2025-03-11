Cada semana trae una nueva ola de innovación en IA, y la búsqueda no es una excepción. Así que no fue una sorpresa cuando Google anunció recientemente el Modo IA, un modo de búsqueda que responde a consultas con respuestas de IA y enlaces curados.
“Hemos escuchado de usuarios avanzados que quieren respuestas de IA para más que solo sus búsquedas”, escribió Robby Stein, vicepresidente de producto de Google Search, en LinkedIn. El modo IA se ejecuta en una versión personalizada de Gemini 2.0. Según Google, esto permitirá a los usuarios hacer preguntas más matizadas, obtener más enlaces y tener en cuenta su contexto.
"Ya ni siquiera uso Google, solo uso ChatGPT", dice Ash Minhas, Content Manager de IBM. El valor, dice, es la capacidad de ChatGPT para escanear y sintetizar una gran cantidad de fuentes en poco tiempo.
Esto, por supuesto, marca otro cambio en el ámbito de búsqueda en constante evolución. Google sigue siendo dominante: según Similarweb, registró más de 81 000 millones de visitas mensuales entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, mientras que ChatGPT de OpenAI registró menos de 4000 millones. El motor de búsqueda de IA Perplexity, durante el mismo período, registró 101 millones de visitas. Aun así, los expertos ven una gran promesa para estos LLM en los próximos años.
“La adopción despegó y solo está aumentando. El número de personas que conocen estas herramientas está creciendo”, dice Ahmed Malik, director ejecutivo (CEO) y cofundador de ScalePost, en una entrevista con IBM Think. "Pocas cosas en el mundo capturaron la imaginación corporativa y del consumidor como esta", agrega. Fundado en 2024, ScalePost funciona como un mercado entre compañías de IA y fuentes de contenido. La startup ya ha comenzado a trabajar con los principales editores, ayudándoles a facilitar y ampliar sus colaboraciones con empresas de IA como Perplexity.
Mientras tanto, Perplexity sigue apostando por desarrollar su propia experiencia de búsqueda. Esto queda claro con el reciente anuncio de su próximo navegador, Comet. El objetivo, según el director ejecutivo (CEO) de Perplexity, es "construir el futuro de la navegación por Internet, con IA haciendo investigaciones profundas y tareas por nosotros".
“¿Quién es el propietario del navegador? Chrome, Bing, Safari. Perplexity quiere tener un canal propio para poder hacer crecer sus proyectos. “Ahí es donde comienza el viaje”, explica Chris Andrew, cuya compañía Scrunch ayuda a las grandes organizaciones a adaptar a la búsqueda impulsada por IA, en una entrevista. “La navegación es ineficiente por definición. Es natural que subcontrate esto a un agente”.
A medida que las herramientas de búsqueda impulsadas por IA se multiplican, introducen un nuevo desafío para los editores y creadores de contenido: la monetización. Los motores de búsqueda tradicionales dirigen el tráfico a los sitios web, donde los creadores de contenido pueden ganar dinero a través de anuncios, suscripciones o generación de clientes potenciales. Pero con los agentes de IA que resumen la información directamente, menos usuarios hacen clic en las páginas de origen.
“La búsqueda mediante IA revolucionó Internet. Más específicamente, ha roto el contrato entre los motores de búsqueda y los creadores de contenido [como] extraer contenido de forma gratuita [y] enviar tráfico de referencia”, observa Jared Rand, científico de datos principal de Everstream Analytics y fundador de Skillenai.
Ahora que los motores de búsqueda de IA ofrecen respuestas (con citas) en lugar de una lista de enlaces, el tráfico de referencias cayó en picada, como era de esperar.
“La navegación y la búsqueda de agentes exacerban el problema. En ambos casos, los ojos humanos ya no están en el sitio web del editor”, dice Rand. "Continúa la tendencia de que más personas puedan obtener más respuestas a más preguntas sin tener que visitar la fuente".
impulsado por IA y la búsqueda por parte de agentes no envían mucho tráfico de referencias. Un reporte pionero TollBit calcula que, en promedio, los chatbots de IA generan un 96% menos de tráfico de referencia que la búsqueda tradicional de Google.
"Cuando realiza una búsqueda en Google, puede leer uno o dos sitios web", explica Josh Stone, vicepresidente de asociaciones de TollBit, una empresa emergente que funciona como intermediario entre los propietarios de contenido y las empresas de IA. "Pero cuando se utiliza una herramienta de búsqueda impulsada por IA, puede extraer información de 10 o 12 fuentes diferentes y devolver una respuesta sintetizada".
Para los creadores de contenido, esto plantea preocupaciones sobre los ingresos. Los agentes de IA no interactúan con los anuncios ni se registran para suscripciones. Pero también es un desafío para los creadores de agentes: el web scraping a gran escala no es gratis.
"El web scraping no es gratis, en realidad es relativamente comparable a pagar por contenido", dice Olivia Joslin, cofundadora de TollBit con Toshit Panigrahi. “Muchas de las empresas que crean agentes de IA están tratando de automatizar los flujos de trabajo. No quieren correr riesgos y prefieren pagar por el contenido”, agrega. “No están jugando a la ruleta de los litigios”.
Otra cuestión es la accesibilidad del contenido a través de herramientas de IA. Minhas señala que incluso si usa ChatGPT para búsquedas rápidas o búsqueda a profundidad, también ve la falta de capacidad para usar fuentes específicas (como editores de noticias de pago, por ejemplo) como un límite. “¿Cómo sé que es verdad o no? Si no puede escanear fuentes, ¿está escaneando basura?.” pregunta Minhas. "Lo que va a terminar sucediendo es que se hagan más acuerdos entre los modelos de frontera de IA y las fuentes de datos".
Del mismo modo, tener una interacción humana en un sitio web podría convertirse en una prioridad en el futuro, dice Chris Hay, ingeniero distinguido de IBM. “Pero al mismo tiempo, las empresas van a empezar a pensar en cómo asegurarse de que la IA consuma su contenido”.
De cara al futuro, Panigrahi cree que la necesidad de proporcionar a los agentes datos fiables y profundos será mayor que nunca. “Tesla, Amazon, Meta: todas las grandes empresas están trabajando en robots humanoides. Todos ellos tendrán una conciencia casi equiparable a la de una supercomputadora que se conecta a Internet. También necesitarán acceso a los datos. Este es el futuro para el que estamos tratando de prepararnos”.
