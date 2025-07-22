La mayoría de los modelos cognitivos reducen los experimentos a números brutos. Centaur hace lo contrario. Lee cada tarea en su totalidad, con instrucciones en lenguaje natural y cada paso de la respuesta humana. El modelo se entrenó con un conjunto de datos llamado Psych 101, una recopilación de problemas clásicos de psicología que incluye desde acertijos visuales y pruebas de memoria hasta dilemas morales y juegos de lenguaje. Al ver la misma información que vería una persona, Centaur aprende a seguir la tarea como un humano.

Ese enfoque permitió la generalización mucho más allá de los datos de entrenamiento. Cuando los investigadores reformularon un problema estándar de aprendizaje por refuerzo, cambiando el encuadre de los astronautas a las alfombras mágicas, Centaur siguió exhibiendo las mismas tendencias de comportamiento. También funcionó bien en tipos de tareas completamente nuevos, como los acertijos lógicos de estilo LSAT.

El uso del lenguaje, en lugar de las descripciones numéricas comprimidas, fue deliberado. "Queríamos que el modelo viera lo que veían los participantes", explicó Binz. “Instrucciones completas, contexto completo. “No hay atajos.”

Centaur no está diseñado para explicar el funcionamiento del cerebro. En cambio, se enfoca en reproducir lo que las personas hacen en los estudios de comportamiento. Ese poder predictivo tiene implicaciones inmediatas para los investigadores, que a menudo confían en modelos estrechos y hechos a mano para cada tipo de función cognitiva.

Russell Poldrack, profesor de Psicología en la Universidad de Stanford que no participó en el proyecto, considera que Centaur forma parte de un cambio más amplio en este campo.

"Históricamente, hemos dado a los modelos versiones muy reducidas de las tareas", dijo a IBM Think en una entrevista. "Ahora, podemos darles lo que le daríamos a una persona y ver un comportamiento que refleje lo que haría una persona".

La diferencia no está solo en la escala, sino en la intención. La mayoría de los modelos cognitivos se construyen para explicar un comportamiento específico. Centaur está diseñado para observar y replicar comportamientos en distintos ámbitos, como el razonamiento visual y las tareas de memoria. Eso abre la posibilidad de descubrir nuevos patrones que, de otro modo, los investigadores podrían pasar por alto.

En un ejemplo del estudio, el equipo examinó cómo las personas eligen entre productos con múltiples calificaciones de expertos. El comportamiento de Centaur reveló una estrategia de dos pasos: inicialmente, las personas parecían contar el número de calificaciones positivas y solo usaban la credibilidad de los expertos como desempate. Esa insight llevó a un nuevo modelo interpretable de toma de decisiones humanas, uno que Centaur pudo igualar después del refinamiento.

"No estamos tratando de reemplazar los modelos cognitivos", dijo Binz. "Queremos dar a los investigadores mejores herramientas para explorar lo que la gente podría estar haciendo".