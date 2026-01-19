Los científicos han entrenado una IA para detectar actividad inmune invisible dentro de los tumores utilizando solo portaobjetos de patología estándar.
Los investigadores de Microsoft Research, en colaboración con universidades, desarrollaron recientemente GigaTIME, un sistema de IA que examina portaobjetos de patología ordinaria para inferir los estados internos invisibles de las células inmunitarias dentro de los tumores. Es parte de un esfuerzo más amplio, que incluye el trabajo en IBM Research, para construir IA que modele la biología como un sistema espacial en lugar de una colección de puntos de datos aislados.
“Lo que estamos tratando de hacer es utilizar datos muy fácilmente disponibles para inferir información que de otro modo sería difícil de obtener”, dijo Hoifung Poon, gerente general de Microsoft Research, a IBM Think en una entrevista. “Eso abre la puerta para estudiar el comportamiento inmune a una escala que antes no era práctica”.
El desafío técnico es considerable. Los portaobjetos de patología estándar se tiñen con hematoxilina y eosina, una técnica que revela la estructura del tejido y la forma de las células. Bajo un microscopio, un patólogo puede identificar diferentes tipos de células por su apariencia. Pero no puede determinar si una célula inmune está activada, agotada o suprimida, a pesar de que esos estados ayudan a determinar si el sistema inmunológico está luchando contra el cáncer o si no lo hace.
“Si ponemos el tejido tumoral bajo el microscopio, podemos distinguir aproximadamente diferentes células en función de su forma”, dijo Poon. “La dificultad es que no conocemos el estado interno de la célula”.
Obtener esa información por medios convencionales requiere técnicas especializadas, como la inmunofluorescencia múltiple, que puede tardar días en completarse y costar miles de dólares por muestra. Un portaobjetos de patología estándar cuesta unos cuantos dólares.
GigaTIME se entrenó con muestras de tejido que se habían analizado en ambos sentidos: portaobjetos estándar y costosas mediciones inmunitarias. El modelo aprendió qué patrones visuales corresponden a qué estados inmunológicos, y ahora puede inferir uno a partir del otro.
El diseño del sistema refleja un creciente reconocimiento en la investigación de IA, desde la medicina hasta la ciencia de materiales, de que las relaciones espaciales transportan información que desaparece cuando se promedian los datos. Por ejemplo, promediar el recuento de células inmunitarias en toda una muestra de tejido borra las interacciones locales entre células que ayudan a determinar cómo se comporta el sistema inmunitario, explicó Poon.
“La disposición espacial nos dice algo que no podemos ver si solo promediamos todo junto”, dijo Poon. “Es muy importante dónde están las células inmunitarias, con quién interactúan y cómo están organizadas”.
Poon describió los patrones espaciales como una especie de gramática biológica. “Los patrones dicen algo sobre el estado del cáncer y lo que piensa el sistema inmunitario al respecto”, dijo.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
En IBM Research, los equipos han estado siguiendo un enfoque paralelo, desarrollando sistemas de IA multimodal que integran imágenes, datos moleculares e información clínica. El objetivo es capturar la biología, no como mediciones aisladas, sino como un sistema interconectado que opera en múltiples escalas.
“La biología no es una sola capa de información”, comentó Ajay Royyuru, director científico de investigación en atención médica y ciencias biológicas de IBM, a IBM Think en una entrevista. “Es multiescalar, está organizado y es contextual. Si solo se observa una parte, se pierde de vista lo que realmente impulsa el comportamiento”.
Royyuru enfatizó que el contexto espacial es fundamental para la función celular de maneras que los sistemas de IA solo están comenzando a revelar. “Una célula junto a otra célula puede comunicarse directamente”, dijo. “Esa misma señal no está disponible para una célula a diez células de distancia”.
Ambos investigadores enfatizaron que estos sistemas son herramientas de investigación destinadas a guiar experimentos y generar hipótesis, no sustitutos del trabajo de laboratorio.
“No se trata de reemplazar los experimentos”, agregó Poon. “Se trata de usar la IA para guiar hacia dónde mirar y qué preguntas hacer”.
La distinción es importante porque los sistemas biológicos que analizan estas herramientas de IA siguen siendo muy complejos. El cáncer, el dominio en el que opera GigaTIME, puede evolucionar bajo presión selectiva y adaptarse al tratamiento de maneras que continúan confundiendo a los investigadores.
“Se elimina la mayoría de las células cancerosas, pero si queda una célula resistente, puede volver con fuerza”, señaló Poon. “Es por eso que el cáncer sigue reapareciendo”.
Royyuru sugirió que el campo apenas está empezando a entender lo que la IA puede aportar a la investigación biológica, y que la humildad sigue siendo apropiada. “Estamos estudiando un sistema que ha tenido miles de millones de años para evolucionar”, dijo. “No está obligado a revelarse ante nosotros solo porque podemos medir más cosas”.
Únase a IBM para un seminario web en el que demostramos cómo encontrar un retorno de la inversión (ROI) real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en todas las industrias, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocida como líder en el 2025 Gartner® Magic Quadrant™ para plataformas de ciencia de datos y machine learning.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar IA en pilotos dispares a usarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, lo que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Dirigida por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, estimular la reinvención empresarial y potenciar el crecimiento con la IA agéntica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
Entrene, valide, ajuste y despliegue IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de próxima generación para creadores de IA. Diseñe aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga a trabajar la IA en su negocio con la experiencia en IA líder del sector y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma en que las empresas trabajan con IA para la transformación.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida del desarrollo de IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces fáciles de usar, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar de la industria.