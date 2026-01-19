Los científicos han entrenado una IA para detectar actividad inmune invisible dentro de los tumores utilizando solo portaobjetos de patología estándar.

Los investigadores de Microsoft Research, en colaboración con universidades, desarrollaron recientemente GigaTIME, un sistema de IA que examina portaobjetos de patología ordinaria para inferir los estados internos invisibles de las células inmunitarias dentro de los tumores. Es parte de un esfuerzo más amplio, que incluye el trabajo en IBM Research, para construir IA que modele la biología como un sistema espacial en lugar de una colección de puntos de datos aislados.

“Lo que estamos tratando de hacer es utilizar datos muy fácilmente disponibles para inferir información que de otro modo sería difícil de obtener”, dijo Hoifung Poon, gerente general de Microsoft Research, a IBM Think en una entrevista. “Eso abre la puerta para estudiar el comportamiento inmune a una escala que antes no era práctica”.

El desafío técnico es considerable. Los portaobjetos de patología estándar se tiñen con hematoxilina y eosina, una técnica que revela la estructura del tejido y la forma de las células. Bajo un microscopio, un patólogo puede identificar diferentes tipos de células por su apariencia. Pero no puede determinar si una célula inmune está activada, agotada o suprimida, a pesar de que esos estados ayudan a determinar si el sistema inmunológico está luchando contra el cáncer o si no lo hace.

“Si ponemos el tejido tumoral bajo el microscopio, podemos distinguir aproximadamente diferentes células en función de su forma”, dijo Poon. “La dificultad es que no conocemos el estado interno de la célula”.

Obtener esa información por medios convencionales requiere técnicas especializadas, como la inmunofluorescencia múltiple, que puede tardar días en completarse y costar miles de dólares por muestra. Un portaobjetos de patología estándar cuesta unos cuantos dólares.