A medida que crece el uso de herramientas de reclutamiento impulsadas por IA, las legislaturas estatales y de las ciudades están comenzando a tomar nota. La ciudad de Nueva York ahora exige a las empresas que revelen el rendimiento de los sistemas de contratación basados en IA y que realicen auditorías de sesgos. En California, una nueva ley protege contra la discriminación basada en identidades interseccionales (aunque no especifica la IA). Y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha creado una infraestructura para ayudar a los empleadores a promover la contratación inclusiva a medida que crece el uso de estas herramientas.

Kyra Wilson, estudiante de doctorado en la Escuela de Información de la Universidad de Washington, está interesada en investigar cómo las herramientas de contratación de IA podrían discriminar entre diversas ocupaciones y grupos sociales. Recientemente, dirigió un estudio en el que se analizaron 554 currículos y 571 descripciones de puestos de trabajo, con nombres alterados para representar diferentes géneros y razas. "Queríamos ver si estas herramientas podrían perjudicar injustamente a ciertos candidatos", dice Wilson.

Los investigadores probaron tres LLM de código abierto de Salesforce, Contextual IA y Mistral IA. Lo que encontraron fue sorprendente: a pesar de controlar calificaciones como la experiencia y la educación, los modelos seguían favoreciendo desproporcionadamente a los candidatos con nombres asociados a blancos el 85 % de las veces, y a aquellos con nombres asociados a mujeres solo el 11 % de las veces. Y descubrieron que los modelos no solo replicaban los sesgos sociales existentes, sino que también introducían nuevos patrones.

"Los modelos que utilizamos no se ajustaron a ningún conjunto de datos específico del dominio, por lo que observamos que los sesgos sociales generales que favorecían a las personas blancas y masculinas también comenzaron a ocurrir en puestos que no suelen estar asociados con estos grupos", dice Wilson. "El uso de estos modelos a escala podría tener el potencial de cambiar los patrones sociales de empleo de manera negativa".

Los sesgos vinculados a la interseccionalidad (en este caso, superposiciones entre raza y género) también surgieron en los resultados, particularmente para los hombres negros, que estaban en desventaja hasta en el 100 % de los casos. "La interseccionalidad fue una parte importante de nuestra investigación porque es una mejor representación de cómo se discrimina a las personas en la vida real", dijo Wilson. "Las personas no perciben características como el género y la raza de forma aislada, por lo que estudiarlas de forma aislada no necesariamente proporciona una imagen completa de los verdaderos impactos sociales de estos sistemas".

Si bien la investigación de Wilson solo investigó identidades señaladas por nombres, señaló que en el mundo real, las personas pueden señalar sus identidades a través de premios que han recibido, lugares en los que han vivido e incluso las palabras que usan en sus currículos. Todos estos factores podrían desempeñar un papel en la forma en que la IA los evalúa, y debido a que muchos de ellos también son relevantes para distinguir a los candidatos fuertes, no se pueden eliminar fácilmente durante los comentarios (como se puede hacer con los nombres) sin deshacerse de información importante .

"Aprender más sobre cómo estos factores pueden señalar identidades que se cruzan y si eso desempeña un papel en la evaluación de la IA es un siguiente paso importante para los investigadores y desarrolladores de modelos", dice Wilson.