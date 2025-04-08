Los grandes modelos de lenguaje se están volviendo inquietantemente buenos para entender el habla humana, pero ¿y si también reflejan el propio cerebro?

En un nuevo estudio publicado en Nature Human Behaviour, los científicos descubrieron que el modelo Whisper de OpenAI procesa el lenguaje de forma sorprendentemente similar a cómo responden las neuronas reales durante conversaciones naturales. El investigador principal Ariel Goldstein cuenta a IBM Think que él y su equipo analizaron más de 100 horas de grabaciones cerebrales tomadas de personas que mantenían diálogos no guionizados. Al comparar esas grabaciones con el funcionamiento interno de Whisper, descubrieron que las representaciones en capas del modelo se alinean estrechamente con la forma en que el cerebro procesa el habla, desde el sonido crudo hasta el significado.

Goldstein dice que los hallazgos podrían tener implicaciones comerciales significativas. Las empresas podrían algún día diseñar herramientas de voz de IA que decodifiquen el habla de manera tan flexible y eficiente como el cerebro, reduciendo el tiempo de entrenamiento, mejorando la transcripción e incluso potenciando prótesis neuronales de próxima generación.

“El lenguaje ocurre en contextos sociales desordenados, no en laboratorios estériles”, dice Goldstein. "Nuestro estudio muestra que la cognición humana y los modelos de IA podrían compartir un código más profundo y flexible para manejar conversaciones".

Las grabaciones se recopilaron mediante electrocorticografía (ECoG), que coloca electrodos directamente sobre la superficie del cerebro. Aunque es invasiva, esta técnica ofrece una visión de alta fidelidad de la actividad neuronal. El equipo de Goldstein registró la actividad cerebral de pacientes que ya estaban siendo monitoreados por cirugía de epilepsia, capturando conversaciones cotidianas espontáneas en lugar de señales de palabras aisladas o instrucciones artificiales.

La conexión cerebro-IA ha inspirado innovaciones en IBM Research, donde los científicos han desarrollado chips como NorthPole, que imitan la arquitectura neuronal eliminando los cuellos de botella tradicionales de memoria y cómputo. El prototipo de IBM ha demostrado una eficiencia notable, realizando inferencias en grandes modelos de IA hasta 46.9 veces más rápido que las GPU líderes.