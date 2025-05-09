La IA se pone manos a la obra en IBM Think 2025

Un discurso de apertura se centró en un cambio en la forma en que se desarrolla la IA empresarial. IBM introdujo la computación generativa, un enfoque que se aleja de la ingeniería rápida y se acerca a la programación estructurada para modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). El método, dijeron los expertos de IBM, tiene como objetivo hacer que las aplicaciones de IA sean más escalables, seguras y adaptables a medida que evolucionan los modelos.

El nuevo marco conecta la computación de alto rendimiento con los sistemas cuánticos, lo que permite lo que IBM llama "supercomputación centrada en la cuántica". Según Zaira Nazario, Directora de Ciencia y Tecnología de IBM investigación, esa conexión ya está en marcha.

El nuevo enfoque permite a los desarrolladores definir el comportamiento de la IA utilizando componentes modulares y restricciones programables en lugar de instrucciones en lenguaje natural. Sriram Raghavan, vicepresidente de IBM Research AI, dijo que el modelo actual de ingeniería de instrucciones conduce a "libros y libros de instrucciones", lo que da como resultado lo que él llamó "seguridad por oración".

Los expertos de IBM dijeron que las pruebas internas mostraron que la computación generativa puede alcanzar el mismo nivel de precisión que los modelos de 70 mil millones de parámetros utilizando solo mil millones de parámetros. Raghavan dijo que el resultado es una mayor velocidad, un rendimiento más confiable y una seguridad más sólida en una variedad de casos de uso.

Shobhit Varshney, director de datos e IA de IBM Consulting Americas, estuvo en el evento y dijo en una entrevista con IBM Think que el cambio hacia la computación generativa no podría llegar en un momento más urgente.

"A medida que las empresas despliegan soluciones multiagente y delegan tareas más complejas a la IA, necesitamos una forma más transparente y sólida de programar estos modelos que el inglés", dijo. Varshney dijo que escuchó a los desarrolladores repetir el mismo punto: la necesidad de más control y fiabilidad a medida que la IA se mueve más profundamente en las funciones de actividad principal del negocio. “Ahí es donde el nuevo marco de IBM cambia las reglas del juego”, agregó. “Aporta el rigor y la disciplina de la ingeniería de software para escalar la IA de manera responsable”.

Pero construir modelos más rápidos y más limpios es solo una parte del desafío. A medida que las compañías profundizan en la automatización y despliegan agentes en todas las operaciones, surgen nuevas preguntas sobre la supervisión y el costo. Maryam Ashoori, de IBM watsonx.ai’s Director sénior de gestión de productos, estuvo en el evento y dijo a Think en una entrevista que, si bien más empresas están trasladando la IA a la producción, los agentes aún están en sus primeras etapas. "El dieciséis por ciento ha pasado de la experimentación al escalado, pero los agentes apenas están empezando a tomar forma", dijo.

Señaló el creciente interés en el uso de agentes para extraer más valor de los sistemas de IA generativa existentes. "Los agentes permiten a las empresas impulsar la IA generativa en los flujos de trabajo a través de llamadas a herramientas y funciones, pero la mayoría no ha pensado completamente en los riesgos".