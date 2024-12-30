¿Qué le depara el futuro al sector de la sustentabilidad? Los expertos ofrecen sus opiniones

Cada año, el cumplimiento de las metas de sustentabilidad se vuelve más crucial en el esfuerzo colectivo para mitigar los riesgos del cambio climático. 2024 no fue la excepción, y aunque fue un año en el que se produjeron casos devastadores y destructivos de fenómenos meteorológicos extremos, también produjo varios logros históricos para los esfuerzos de sustentabilidad global.
Indicadores como la drástica disminución de la deforestación en la selva amazónica, el cierre total de las centrales eléctricas de carbón en el Reino Unido y los niveles récord de inversión en tecnología de energía limpia sugieren que existe un esfuerzo real y continuo por mover hacia un futuro más limpio y sostenible. En conjunto con el rápido desarrollo e implementación de la inteligencia artificial y su potencial para ayudar a optimizar el consumo de energía y facilitar los avances en tecnología limpia, hay motivos para el optimismo de cara al futuro.
Y 2025 será un año crucial para la innovación ambiental. Marca el punto medio de la década y una oportunidad para que la industria y los expertos verifiquen el progreso hacia los puntos de referencia de 2030, como el compromiso de la Casa Blanca de reducir la contaminación por gases de efecto invernadero en al menos un 50 % con respecto a los niveles de 2005. También sirve como un importante control para objetivos más lejanos, como el punto de referencia de las Naciones Unidas de lograr una producción de energía neta cero a nivel mundial para 2050.
Preguntamos a ejecutivos de la industria, expertos, defensores y educadores qué tendencias de sustentabilidad observarán en 2025. Sus predicciones dibujan el panorama de un año en el que la Tecnología no solo ayuda a las organizaciones a avanzar hacia los objetivos de sustentabilidad, sino que cambia fundamentalmente la forma en que los abordan, siempre que la sustentabilidad sea una prioridad, claro.
“Las empresas combinarán las tecnologías de IA y automatización para avanzar en los objetivos de sustentabilidad para 2030. Las empresas tienen objetivos de sustentabilidad audaces para 2030, pero también tienen una infraestructura más compleja y más fuentes de datos que cuando estos objetivos se anunciaron por primera vez hace años.
En 2025, las organizaciones con ambiciones y objetivos de sustentabilidad deben implementar capacidades de Automatización impulsadas por IA, incluida la Observabilidad, la gestión de Recursos y la gestión del ciclo de vida de la aplicación. Estas capacidades pueden ayudar a reducir la carga sobre los centros de datos, incluyendo la gestión del consumo energético y la mejora del rendimiento y el ciclo de vida de los activos, lo que en última instancia puede contribuir al avance de los objetivos de sustentabilidad en general.
"Habrá un crecimiento continuado en el sector de la energía limpia, impulsado por factores clave como la [Ley de Reducción de la Inflación] y la rápida expansión de la energía solar, el almacenamiento en baterías y los vehículos eléctricos. El enfoque de la IRA en el cambio climático es acelerar las inversiones y fortalecer las cadenas de suministro nacionales, creando una base sólida para que los profesionales hagan contribuciones significativas. El almacenamiento de energía desempeñará un papel crucial en almacenar el exceso de energía renovable, ofreciendo una solución sostenible para la futura electrificación.
"Para dar dirección a las crecientes demandas de energía, las industrias deben priorizar el desarrollo de la fuerza laboral, invirtiendo tanto en la capacitación de profesionales activos como en atraer nuevos talentos calificados al campo, lo cual será imprescindible para seguir siendo relevante en el mercado energético".
"Estoy viendo desarrollos en gemelos digitales para apoyar la fabricación sostenible y resiliente, innovaciones de materiales para baterías de vehículos eléctricos que mejoran el alcance y la duración de la batería, vehículos automatizados electrificados y una infraestructura de carga de vehículos eléctricos en expansión. Ha habido grandes inversiones en estas áreas, y es probable que veamos nuevos despliegues emocionantes de estas innovaciones".
“Esperamos ver muchos más modelos de IA entrenados en conjuntos de datos geoespaciales. Las crisis climáticas y meteorológicas extremas continuarán en 2025, provocando costosas perturbaciones. Como resultado, se espera que más gobiernos, empresas de servicios públicos y empresas del sector privado asocien conjuntos de datos geoespaciales y modelos de IA con la esperanza de predecir y mitigar las alteraciones climáticas”.
"Creemos que 2025 será un año fundamental para el progreso en el creciente sector del reciclaje de textil a textil. En 2024, fuimos testigos de numerosos compromisos por parte de recicladores textiles y marcas, y estamos observando con atención los desarrollos futuros, particularmente en América del Norte. Además, reconocemos el potencial de la IA en el próximo año, especialmente para mejorar el seguimiento de las métricas de sustentabilidad y aumentar la eficiencia dentro del ecosistema de circularidad. A medida que estos desarrollos evolucionan, anticipamos oportunidades de empleo en fabricación y carreras de Tecnología especializadas en el campo textil"
"No quiero sonar demasiado dramático, pero 2025 bien puede ser el año en que Estados Unidos realmente dé un giro en la mitigación del cambio climático y el paraguas más amplio de la sustentabilidad.
A los estadounidenses generalmente no les importan las inclinaciones políticas de izquierda o derecha cuando se trata de ahorrar y ganar dinero. ¡Solo quieren ver verde! Y las opciones de energía alternativa, como la solar, son cada vez más baratas que los combustibles fósiles tradicionales. Los paneles solares distribuidos en los tejados residenciales, por ejemplo, son un electorado verdaderamente bipartidista, como se demuestra aquí en mi estado natal de Florida”.
“A nivel local, creo que, cuando se les dé la opción, los consumidores Continuarán eligiendo materiales y productos saludables, no tóxicos y sin plástico en el hogar y en las marcas y negocios que apoyan. El compostaje comunitario y municipal Continuará a ser más común en los Estados Unidos.
A nivel nacional, los estadios y las grandes sedes Continuarán implementando formas de simplificar sus flujos de residuos y moverse más cerca de la consecución de eventos sin residuos. Los materiales de base biológica más nuevos, como el PHA y las resinas hechas de algas marinas y subproductos agrícolas, continuarán interrumpiendo los sectores de artículos de servicio y empaques compostables a medida que los consumidores y las empresas busquen soluciones al legado heredado de los plásticos derivados del petróleo.
Debido a que la adopción del compostaje y la concientización sobre el desperdicio de alimentos van de la mano, las Estrategias para la dirección del desperdicio de alimentos como una medida de ahorro de costos y la insistencia en un mayor acceso a opciones de alimentos integrales más saludables se arraigarán aún más”.
“Se está avanzando mucho en la reducción de la cantidad de residuos que terminan en nuestros vertederos mediante la incorporación de compost comercial, que convierte los alimentos, el césped y los envases compostables en suelo. Otras soluciones innovadoras incluyen fomentar la desviación de residuos de construcción como tejas de tejado, pladur, madera y hormigón en contenido reciclado, creando una economía circular muy necesaria. La conversión de residuos enenergía (WtE) también está en aumento como un medio para disolver completamente el plástico, por lo que no puede convertirse en microplásticos que ahora se encuentran en el cuerpo humano”.
