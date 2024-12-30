¿Qué le depara el futuro al sector de la sustentabilidad? Los expertos ofrecen sus opiniones

Cada año, el cumplimiento de las metas de sustentabilidad se vuelve más crucial en el esfuerzo colectivo para mitigar los riesgos del cambio climático. 2024 no fue la excepción, y aunque fue un año en el que se produjeron casos devastadores y destructivos de fenómenos meteorológicos extremos, también produjo varios logros históricos para los esfuerzos de sustentabilidad global.

Indicadores como la drástica disminución de la deforestación en la selva amazónica, el cierre total de las centrales eléctricas de carbón en el Reino Unido y los niveles récord de inversión en tecnología de energía limpia sugieren que existe un esfuerzo real y continuo por mover hacia un futuro más limpio y sostenible. En conjunto con el rápido desarrollo e implementación de la inteligencia artificial y su potencial para ayudar a optimizar el consumo de energía y facilitar los avances en tecnología limpia, hay motivos para el optimismo de cara al futuro.

Y 2025 será un año crucial para la innovación ambiental. Marca el punto medio de la década y una oportunidad para que la industria y los expertos verifiquen el progreso hacia los puntos de referencia de 2030, como el compromiso de la Casa Blanca de reducir la contaminación por gases de efecto invernadero en al menos un 50 % con respecto a los niveles de 2005. También sirve como un importante control para objetivos más lejanos, como el punto de referencia de las Naciones Unidas de lograr una producción de energía neta cero a nivel mundial para 2050.

Preguntamos a ejecutivos de la industria, expertos, defensores y educadores qué tendencias de sustentabilidad observarán en 2025. Sus predicciones dibujan el panorama de un año en el que la Tecnología no solo ayuda a las organizaciones a avanzar hacia los objetivos de sustentabilidad, sino que cambia fundamentalmente la forma en que los abordan, siempre que la sustentabilidad sea una prioridad, claro.