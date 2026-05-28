La UFC ofrece una de las experiencias deportivas más emocionantes y trepidantes del mundo. Cada evento genera una enorme cantidad de datos sobre el rendimiento, enfrentamientos históricos y estadísticas de los luchadores.



Pero gran parte de esos datos seguían sin aprovecharse. Los flujos de trabajo de analytics manuales ralentizaron el camino desde la información sin procesar hasta el insight listo para su difusión.



A medida que crecían las expectativas del público sobre la narración basada en datos, surgió un claro desequilibrio: los combates estaban escalando. La generación manual de insights no lo era.