La UFC ofrece una de las experiencias deportivas más emocionantes y trepidantes del mundo. Cada evento genera una enorme cantidad de datos sobre el rendimiento, enfrentamientos históricos y estadísticas de los luchadores.
Pero gran parte de esos datos seguían sin aprovecharse. Los flujos de trabajo de analytics manuales ralentizaron el camino desde la información sin procesar hasta el insight listo para su difusión.
A medida que crecían las expectativas del público sobre la narración basada en datos, surgió un claro desequilibrio: los combates estaban escalando. La generación manual de insights no lo era.
Cuando la acción supera al análisis, la experiencia de los aficionados se ve afectada. Los flujos de trabajo intensivos en mano de obra hacen que los analistas se encarguen de los datos en lugar de narrar el combate. Esa carga ralentiza los insights durante la competencia en vivo. Y cuando los insights contextuales no pueden seguir el ritmo, los aficionados se desconectan, creando una oportunidad para los mayores competidores de UFC.
UFC necesitaba una forma más rápida e inteligente de convertir los datos sin procesar en insights en tiempo real.
Grant Norris-Jones
Director de alianzas globales en TKO
Esta asociación con IBM es uno de los hitos más importantes para UFC y un punto de inflexión en la forma en que los aficionados experimentarán nuestro deporte. ”
La organización se asoció con IBM para crear UFC Insights Engine, una plataforma impulsada por IA que genera insights únicos y análisis avanzados bajo demanda. También permite a los editores de UFC extraer una biblioteca masiva de datos de combates utilizando lenguaje natural.
El resultado es un cambio decisivo en la dinámica que transforma los datos sin procesar en una ventaja estratégica basada en narrativas.
UFC Insights Engine aporta historias creativas de alto impacto a los canales de transmisión y digitales, acelera el camino de los datos a los insights y amplía significativamente la capacidad de salida de contenido.
Los aficionados obtienen una comprensión más profunda de los luchadores y los enfrentamientos. También obtienen contenido más rápido y dinámico en todos los canales digitales.
Los analistas dedican mucho menos tiempo a la preparación de datos. Finalmente pueden enfocarse en la narración estratégica que potencia cada evento.
La marca ahora opera en una infraestructura escalable creada para una participación sostenida de los aficionados. También refuerza su ventaja competitiva en una economía deportiva basada en datos y que evoluciona rápidamente.
UFC siempre prosperará gracias a la intensidad y el espectáculo. Con analytics impulsados por IA, la organización ahora puede ofrecer insights tan poderosos como las propias peleas. En un entorno en tiempo real, el retraso es un inconveniente, ya sea en el mundo de los videojuegos de combate, la venta minorista o los seguros. UFC muestra que escalar el rendimiento sin escalar la interpretación crea fricción. Cierre esa brecha y la velocidad se convierte en estrategia y el insight se convierte en ventaja.
A medida que aumenta la complejidad y se reducen los plazos, el riesgo toma diferentes formas en todos los niveles de los altos ejecutivos. Esta serie de perfiles pone de manifiesto las presiones que se esconden tras cada rol: lo que está en juego, los puntos ciegos y las concesiones que determinan las decisiones críticas. Complete el siguiente formulario para acceder a insights basados en las realidades de su puesto.