Mujeres como Kay Firth Butterfield, la primera directora de ética de IA del mundo; Elham Tabassi del NIST, que encabeza iniciativas sobre estándares éticos de IA; Miriam Vogel de EqualAI y NAIAC, defendiendo la igualdad de la IA; Paula Goldman de Salesforce; y Navrina Singh de Credo AI, que abogan por el uso de IA responsable son solo algunos de los muchos ejemplos de mujeres que lideran el camino en este espacio.

Otras figuras femeninas prominentes en el ámbito tecnológico incluyen a Fei-Fei Li, del Instituto de IA Centrada en el Humano de Stanford, reconocida por sus contribuciones al reconocimiento de imágenes de IA y su defensa del desarrollo de IA inclusivo y ético; Joy Buolamwini, fundadora de Algorithmic Justice League, que destaca y mitiga los sesgos dentro de los sistemas de IA; Lila Ibrahim, de DeepMind, responsable de la estrategia operativa detrás de una de las principales organizaciones de investigación de IA del mundo; y Francesca Rossi, líder de Ética Global de IA en IBM, que se encuentra a la vanguardia en el abordaje de cuestiones críticas de gobernanza de la IA, ética, responsabilidad e innovación responsable de la IA.

Estos son solo algunos de los muchos ejemplos de mujeres líderes en este campo. Dejar a las mujeres fuera de la conversación y la cobertura no solo pasa por alto las diversas perspectivas necesarias para la innovación responsable, sino que tampoco reconoce el papel vital de la ética, la gobernanza y la consideración de las implicaciones sociales en el desarrollo de la IA. Ha llegado el momento de una reevaluación crítica, una que reconozca que la innovación tiene que ver tanto con su impacto como con la invención.

En un estudio realizado por el IBM Institute for Business Value, Debra D'Agostino, Directora de Thought Leadership en Oxford Economics, refuerza la importancia del liderazgo diverso en la evolución de la IA. Destaca cómo las mujeres no necesitan ser expertas en TI para liderar la innovación en IA. El estudio reveló que las mujeres ya son más propensas que los hombres a haber utilizado IA para generar, editar y resumir contenido; y el 40 % dice que el uso de IA generativa ha resultado en un aumento de más del 10 % en la productividad. Comprender y anticipar cómo la IA puede potenciar mejor las necesidades y capacidades únicas de una empresa o equipo es tan importante como trabajar con las personas adecuadas en TI para hacerlo realidad, afirmó D’Agostino.

A medida que el Mes de la Historia de la Mujer llega a su fin, es importante reconocer cómo las contribuciones de las mujeres en la IA no solo están allanando el camino para una tecnología más equitativa, sino que también son cruciales para hacer realidad la posibilidad, y enfrentar y mitigar los efectos inmediatos y a largo plazo. riesgos que la IA plantea para nuestra sociedad. Su trabajo es establecer los estándares de cómo nosotros, como comunidad global, abordamos la integración de la IA en nuestras vidas.

El futuro de la IA se está escribiendo hoy y las mujeres no solo desempeñan papeles secundarios en esa narrativa, sino que son personajes principales de la historia. A medida que avanzamos, es importante recordar que la verdadera medida del avance de la IA va más allá de sus capacidades técnicas. Se trata de cómo aprovechamos esta tecnología para reflejar nuestros valores colectivos, abordar nuestros desafíos compartidos y crear un mundo donde la innovación beneficie a toda la sociedad, no solo a unos pocos privilegiados.