La IA generativa puede que no sea la panacea, pero es una herramienta poderosa en nuestro arsenal. Considere el flujo de trabajo de agentes, que se refiere a un enfoque de varios pasos para usar LLM y agentes de IA para realizar tareas. Estos agentes actúan con cierto grado de independencia y capacidad de toma de decisiones, interactuando con datos, sistemas y, a veces, personas, para completar las tareas asignadas. Los agentes especializados pueden diseñarse para manejar tareas específicas o áreas de especialización, aportando conocimientos profundos y experiencia de los que podrían carecer los LLM. Estos agentes pueden recurrir a datos más especializados o integrar algoritmos y modelos específicos del dominio.

Imagine una empresa de telecomunicaciones donde un flujo de trabajo de agentes orquestado por un LLM gestiona de manera eficiente la atención al cliente. Cuando un cliente envía una solicitud, el LLM procesa la consulta, categoriza el problema y activa agentes específicos para manejar diversas tareas. Por ejemplo, un agente recupera los detalles de la cuenta del cliente y verifica la información proporcionada, mientras que otro diagnostica el problema, como realizar verificaciones en la red o examinar las discrepancias de facturación.

Cuando se identifica el problema, un tercer agente formula una solución, ya sea reiniciando el equipamiento, ofreciendo un reembolso o programando una visita técnica. Luego, el LLM ayuda a un agente de comunicación a generar una respuesta personalizada para el cliente, lo que ayuda a garantizar que el mensaje sea claro y coherente con la voz de la marca de la empresa. Después de resolver el problema, se inicia un ciclo de retroalimentación, donde un agente recopila feedback del cliente para determinar la satisfacción. Si el cliente no está satisfecho, el LLM revisa el feedback y puede desencadenar otras acciones de seguimiento, como una llamada de un agente humano.

Los LLM, aunque son versátiles, pueden tener dificultades con tareas que requieren una profunda experiencia en el dominio o conocimientos especializados, especialmente cuando estas tareas quedan fuera de los datos de entrenamiento del LLM. También son lentos y no son adecuados para tomar decisiones en tiempo real en entornos dinámicos. Por el contrario, los agentes pueden operar de forma autónoma y proactiva, en tiempo real, mediante el uso de algoritmos de toma de decisiones más simples.

Los agentes, a diferencia de los LLM grandes y monolíticos, también pueden diseñarse para aprender de su entorno y adaptarse a él. Pueden utilizar el aprendizaje por refuerzo o los bucles de retroalimentación para mejorar el rendimiento a lo largo del tiempo, ajustando las estrategias en función del éxito o fracaso de las tareas anteriores. Los flujos de trabajo de Agentic por sí mismos generan nuevos datos, que luego se pueden utilizar para una mayor capacitación.

Este escenario destaca cómo un LLM es una parte útil para resolver un problema empresarial, pero no la solución completa. Esta es una buena noticia porque el LLM suele ser la pieza más costosa de la cadena de valor.