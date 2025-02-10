Como triunfar en la transformación digital y la nube a través de la tecnología híbrida por diseño

Hoy, y en el futuro, las empresas ganan y pierden en función de cómo adopten y desplieguen la tecnología.
El auge del trabajo virtual, la tecnología artificial y la digitalización de muchos procesos crea complejidades organizativas. Además, lo que hacen las empresas y lo que venden se está digitalizando cada vez más.
Un estudio de IBM Institute for Business Value reveló que las 2000 organizaciones más grandes del mundo generarán el 40 % de los ingresos totales a través de productos, servicios y experiencias digitales para 2026. Esto lleva a muchas organizaciones a adoptar la transformación digital. Y, sin embargo, muy pocas de estas iniciativas han producido dividendos hasta ahora. Un estudio de IBM de 2022 encontró que el 23 % de los presupuestos tecnológicos de las organizaciones se gastan en esfuerzos que impulsan los ingresos comerciales.
Además, otro informe de IBM encontró que el 84 % de los ejecutivos indicaron que su empresa tenía dificultades para eliminar los silos operativos. Para aprovechar esta oportunidad, los equipos directivos deben fomentar el apetito por el cambio y los equipos técnicos deben replantear la arquitectura necesaria para tener éxito en un entorno de rápida evolución, lo que puede generar un serial de desafíos en cascada. Para tener éxito, la simplicidad debe ser el objetivo.
La estrategia tecnológica es demasiado importante para seguir siendo un asunto interno del departamento de TI. Debe convertirse en una iniciativa colaborativa defendida por la alta dirección con una misión clara compartida en toda la organización. Requiere la metodología adecuada: híbrida por diseño.
Muchas empresas reconocen que sus entornos de TI serán diversos a largo plazo. Pero la mayoría ha optimizado sus entornos por separado. Esto crea un enfoque híbrido por defecto que conduce a una falta de base estratégica de TI en la que los elementos necesarios para administrar la nube permanecen en silos, como lo describió Deloitte.
El híbrido por diseño pone la interoperabilidad en su núcleo a través de la integración vertical y horizontal inteligente e intencional de los componentes tecnológicos. Híbrido por diseño se centra en un enfoque de plataformas que permite prácticas comunes de innovación y operación. Reduce significativamente la complejidad de la gestión del entorno híbrido, al tiempo que mejora los beneficios que se obtienen de él.
Además, las empresas han aumentado la adopción de enfoques tecnológicos como la ingeniería de plataformas, que utiliza capacidades de autoservicio y operaciones de infraestructura automatizadas para mejorar la experiencia y la productividad de los desarrolladores. La ingeniería de plataformas por lo general es una respuesta a la complejidad cada vez mayor de las arquitecturas de software modernas y los entornos de nube híbrida.
La innovación empresarial requiere que las organizaciones desplieguen tecnología dondequiera que la empresa opere y la necesite, como una nube, un centro de datos, una ubicación perimetral o un dispositivo. Requiere una estrecha coordinación entre la arquitectura técnica, las operaciones, los equipos y la cultura para tener éxito.
Híbrido por diseño evita la heterogeneidad de despliegue que se convierte en heterogeneidad técnica y operativa que a menudo vemos en híbrido por defecto.
La realidad es que operar en múltiples entornos crea una complejidad que abarca centros de datos, múltiples nubes, pilas tecnológicas existentes y equipos. Pero migrar a la nube pública, específicamente, sin mejorar y racionalizar la plataforma que administra esos entornos también es una receta para la ineficiencia y los costos en espiral.
Los entornos en silos híbridos de manera predeterminada no hacen nada para reducir la complejidad de la nube. Lo que sí obtienen las empresas es un aumento de los costos y una minimización de cualquier impacto positivo que la nube pueda tener en la organización. Es el equivalente a que un hotel instale cámaras de seguridad en todas partes, pero no establezca un centro de control donde alguien pueda monitorearlas todas a la vez.
Híbrido por diseño es la metodología correcta para cualquier organización, teniendo en cuenta la importancia de la transformación digital, la creciente dependencia de la nube y la oportunidad inminente inherente a la inteligencia artificial.
Por eso se utilizó híbrido por diseño en la transformación del director de sistemas de información (CIO) de IBM como cliente cero, lo que condujo a una reducción significativa de los costos de alojamiento y del personal necesario para las operaciones de la plataforma. Esto se tradujo en un ahorro de 90% en costos de alojamiento, una reducción de 55% en el personal dedicado a las operaciones de la plataforma y un ahorro de 200 millones de dólares gracias al uso de la suite integrada de Apptio.
Un análisis de IBM Consulting de más de 50 clientes encontró que aquellos que incorporaron principios de híbrido por diseño tuvieron un retorno de la inversión (ROI) tres veces mayor de los programas de TI durante cinco años, impulsado principalmente por la coherencia entre plataformas, procesos y personas. Se espera que esta cifra se amplíe aún más gracias al uso generalizado de la IA generativa.
La IA generativa ya demostró varios casos de uso valiosos para impulsar la eficiencia del código, el análisis de datos de atención al cliente y más.
Casi todas las empresas de software están agregando IA generativa a su conjunto de características. Estamos en camino para que la IA generativa genere billones de dólares de valor, según McKinsey.
Está claro que la IA generativa influye en los flujos de trabajo diarios de cada trabajador del conocimiento. Las empresas que ven esto como una tecnología de misión crítica están cada vez más interesadas en diversificar los proveedores de IA generativa con los que trabajan.
Según Menlo Ventures, la empresa promedio utiliza al menos tres modelos fundacionales en sus pilas de IA. La creciente maduración de los modelos verticales específicos de dominio solo se sumará a las pilas de las empresas. No vemos signos de que eso disminuya o cambie. Para beneficiarse del movimiento de la IA generativa multimodelo, las empresas deben adoptar híbrido por diseño.
Algunas empresas ya están por delante de sus competidores en la incorporación de híbridos por diseño. Aproximadamente el 68 % de los adoptantes de la nube híbrida ya establecieron políticas formales a nivel organizacional para dirigir su enfoque hacia la IA generativa, según el IBM Institute for Business Value.
Un cambio tecnológico y operativo significativo solo puede ocurrir cuando la organización se mueve como una sola. El liderazgo ejecutivo debe comprender el enfoque híbrido por diseño y respaldar las alteraciones en la estrategia organizacional y las funciones y responsabilidades antes de que pueda comenzar cualquier trabajo significativo.
El recorrido de organización individual nunca es igual al de otras porque cada organización comienza en un lugar diferente. Establecer el punto de partida mediante la debida diligencia con respecto a qué tecnologías la organización utiliza y qué políticas están en lugar ayuda a mover el proceso. Esta evaluación debe incluir la infraestructura on premises, los servicios en la nube, los sistemas heredados y las tecnologías emergentes. El mapeo de la arquitectura existente y sus capacidades ayuda a identificar agujeros en el sistema que deben corregirse.
Híbrido por diseño requiere previsión y un pensamiento estratégico profundo para funcionar bien. El director de sistemas de información (CIO), junto con los stakeholders, debe articular una visión clara para el futuro del entorno híbrido. Todo ello debe estar alineado con objetivos empresariales más amplios, escalabilidad, seguridad, rentabilidad y agilidad.
Una metodología híbrida por diseño ganadora mejora la seguridad, aumenta la eficiencia y reduce los costos. Rige no solo los cambios que la organización debe realizar en su pila y personal existentes, sino también las futuras inversiones en recursos.
La mejor manera de comenzar es lograr una victoria rápida para demostrar el valor al resto del negocio. El primer proyecto exitoso puede ayudar a la organización a visualizar aún más cómo se ve el éxito y cómo un cambio radical hacia lo híbrido por diseño puede producir dividendos significativos.
Ahora que hemos establecido la importancia del concepto de híbrido por diseño para beneficiarse de la IA generativa y otras mejoras digitales, he aquí por qué las organizaciones deben repensar cómo trabajan con otras organizaciones para ejecutarlo con éxito.
Los proveedores de tecnología con los que elige trabajar son socios clave en su búsqueda para desbloquear la nube. Concéntrese en quién entiende su negocio, puede aportar valor y trabajará con usted, no para usted, en la creación de las soluciones adecuadas. Esto es demasiado importante como para volver a la antigua mentalidad de elegir qué proveedor puede proporcionar la solución de menor costo que funcione bien.
Trata esas compañías como socios, no como proveedores. Intégrelos en sus equipos y colabore para reducir la complejidad del entorno. Si se les trata solo como proveedores de soluciones, eso es todo lo que ofrecen. Si se tratan como socios del ecosistema, trabajan codo con codo para resolver problemas, no para crear otros nuevos.
Una forma sencilla de establecer una verdadera asociación es combinar acuerdos de nivel de servicio (SLA) con objetivos compartidos y resultados clave (OKR) que trascienden el mantenimiento del tiempo de actividad. Hacerlo crea una ventaja compartida de incentivos en torno a la verdadera transformación del negocio. Cualquier socio que solo se preocupe por proporcionar tiempo de actividad o se niegue a rendir cuentas de los objetivos comerciales reales no es el socio adecuado para este importante proyecto.
La clave del híbrido por diseño está a través de la tecnología de código abierto. IBM ha sido durante mucho tiempo un defensor del poder del código abierto, razón por la cual adquirimos el pionero Red Hat en 2019. El código abierto ofrece varias ventajas clave para gestionar el entorno híbrido, al tiempo que fomenta la flexibilidad, la escalabilidad y la innovación. El código abierto crea una infraestructura común que fomenta la colaboración entre equipos distribuidos, lo que acelera los ciclos de desarrollo.
La metodología híbrida por diseño de IBM® Consulting ayuda a las organizaciones a lograr una migración, modernización e innovación aceleradas y de bajo riesgo, al tiempo que impulsa el valor empresarial, la productividad y la reducción de costos en toda la nube. Nuestra práctica y metodología avanzadas ayudan a las empresas en su recorrido híbrido por diseño y sirven como cura para los costos crecientes de la nube porque hace que el cloud management sea más eficiente y eficaz.
Supere las barreras y avance con valor y convicción en la era de la IA generativa.
