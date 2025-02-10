Como triunfar en la transformación digital y la nube a través de la tecnología híbrida por diseño

Muchas empresas reconocen que sus entornos de TI serán diversos a largo plazo. Pero la mayoría ha optimizado sus entornos por separado. Esto crea un enfoque híbrido por defecto que conduce a una falta de base estratégica de TI en la que los elementos necesarios para administrar la nube permanecen en silos, como lo describió Deloitte.

El híbrido por diseño pone la interoperabilidad en su núcleo a través de la integración vertical y horizontal inteligente e intencional de los componentes tecnológicos. Híbrido por diseño se centra en un enfoque de plataformas que permite prácticas comunes de innovación y operación. Reduce significativamente la complejidad de la gestión del entorno híbrido, al tiempo que mejora los beneficios que se obtienen de él.



Además, las empresas han aumentado la adopción de enfoques tecnológicos como la ingeniería de plataformas, que utiliza capacidades de autoservicio y operaciones de infraestructura automatizadas para mejorar la experiencia y la productividad de los desarrolladores. La ingeniería de plataformas por lo general es una respuesta a la complejidad cada vez mayor de las arquitecturas de software modernas y los entornos de nube híbrida.

La innovación empresarial requiere que las organizaciones desplieguen tecnología dondequiera que la empresa opere y la necesite, como una nube, un centro de datos, una ubicación perimetral o un dispositivo. Requiere una estrecha coordinación entre la arquitectura técnica, las operaciones, los equipos y la cultura para tener éxito.

Híbrido por diseño evita la heterogeneidad de despliegue que se convierte en heterogeneidad técnica y operativa que a menudo vemos en híbrido por defecto.

La realidad es que operar en múltiples entornos crea una complejidad que abarca centros de datos, múltiples nubes, pilas tecnológicas existentes y equipos. Pero migrar a la nube pública, específicamente, sin mejorar y racionalizar la plataforma que administra esos entornos también es una receta para la ineficiencia y los costos en espiral.



Los entornos en silos híbridos de manera predeterminada no hacen nada para reducir la complejidad de la nube. Lo que sí obtienen las empresas es un aumento de los costos y una minimización de cualquier impacto positivo que la nube pueda tener en la organización. Es el equivalente a que un hotel instale cámaras de seguridad en todas partes, pero no establezca un centro de control donde alguien pueda monitorearlas todas a la vez.

Híbrido por diseño es la metodología correcta para cualquier organización, teniendo en cuenta la importancia de la transformación digital, la creciente dependencia de la nube y la oportunidad inminente inherente a la inteligencia artificial.

Por eso se utilizó híbrido por diseño en la transformación del director de sistemas de información (CIO) de IBM como cliente cero, lo que condujo a una reducción significativa de los costos de alojamiento y del personal necesario para las operaciones de la plataforma. Esto se tradujo en un ahorro de 90% en costos de alojamiento, una reducción de 55% en el personal dedicado a las operaciones de la plataforma y un ahorro de 200 millones de dólares gracias al uso de la suite integrada de Apptio.

Un análisis de IBM Consulting de más de 50 clientes encontró que aquellos que incorporaron principios de híbrido por diseño tuvieron un retorno de la inversión (ROI) tres veces mayor de los programas de TI durante cinco años, impulsado principalmente por la coherencia entre plataformas, procesos y personas. Se espera que esta cifra se amplíe aún más gracias al uso generalizado de la IA generativa.

