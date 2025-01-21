Por qué mantener la limpieza de los datos es esencial para la ciberseguridad

Los datos, en todas sus formas y formatos, son uno de los activos críticos que posee una empresa. No solo proporciona a las organizaciones información crítica sobre sus sistemas y procesos, sino que también impulsa el crecimiento y permite una mejor toma de decisiones en todos los niveles.
Sin embargo, como cualquier otra pieza del equipamiento de la empresa, los datos pueden degradarse con el tiempo y perder valor si las organizaciones no tienen cuidado. Lo que es aún más peligroso es que descuidar la higiene de los datos puede exponer a las organizaciones a una serie de amenazas de seguridad y problemas de cumplimiento normativo.
La limpieza de datos, también llamada higiene de datos, es el proceso de garantizar que todos los datos de la organización mantengan su precisión y coherencia, independientemente de dónde se almacenan y Cómo se usa. Para lograr esto, las organizaciones deben asegurarse de que sus datos se verifiquen regularmente con seis características principales:
Para gestionar eficazmente cada uno de estos componentes, las organizaciones pueden utilizar una variedad de herramientas y soluciones de gestión de datos. Estos sistemas automatizados aprovechan los procesos de perfilado y limpieza de datos para ayudar a detectar anomalías a medida que aparecen y ayudar a las organizaciones a resolverlas.
Garantizar que los datos de la organización permanezcan libres de errores y puedan ser una fuente confiable de información de negocios crítica es esencial para garantizar tanto la eficiencia operativa como la resiliencia. Teniendo en cuenta la cantidad de fuentes digitales de las que dependen la mayoría de las organizaciones hoy en día, hay varias formas en que las empresas pueden perder de vista cómo se recopilan, almacenan y acceden a sus datos.
"Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a una serie de problemas cuando intentan mantener la integridad de sus datos críticos", dice Evelyn Kim, directora de programas de IBM Security. ” Los datos están creciendo exponencialmente en más formatos y ubicaciones, lo que hace que las organizaciones pierdan visibilidad y control sobre sus datos confidenciales. Vemos organizaciones que se enfrentan a datos ocultos (datos no descubiertos o desconocidos) que plantean riesgos significativos. IA generativa también presenta nuevos riesgos para los datos — tanto por la necesidad de tener suficientes datos correctos para el uso de IA generativa como por garantizar que los datos no se manipulen”.
Si bien la importancia de la integridad de los datos puede parecer limitada a ayudar a respaldar operaciones comerciales más fluidas, en realidad es un elemento central para garantizar una postura sólida de ciberseguridad. A continuación se presentan algunos de los riesgos de seguridad inherentes que pueden ocurrir si se descuida la buena higiene de los datos con el tiempo:
Con la proliferación de datos, la clasificación de datos, especialmente de datos sensibles, es aún más crítica para la seguridad. Comprender dónde residen los datos confidenciales es un paso clave en la supervisión de los almacenes de datos y las bases de datos para prevenir violaciones y detectar ciberataques, con el fin de reducir el impacto y los daños en las redes críticas y los sistemas conectados.
La eficacia de las herramientas y tecnologías de seguridad modernas también depende de la precisión de los datos. Sin establecer una línea de base confiable para la actividad empresarial normal, estas soluciones de seguridad pierden su capacidad para identificar patrones sospechosos de los usuarios. Pueden dar lugar a falsos positivos y a una detección de amenazas inadecuada.
La limpieza de los datos desempeña un papel crucial a la hora de ayudar a las organizaciones a cumplir diversos requisitos normativos. “Las industrias altamente reguladas tienden a tener importantes preocupaciones sobre la gobernanza de datos. Por lo general, vemos que los sectores de servicios financieros, atención médica, fabricación y empresa de servicios públicos/energía se apoyan en gran medida en las inversiones en seguridad de datos para ayudar con sus esfuerzos de cumplimiento”, afirma Kim.
Sin datos de informes de cumplimiento precisos y completos, las organizaciones se exponen a infracciones significativas de cumplimiento y sanciones financieras asociadas. Esto también puede conllevar repercusiones legales a largo plazo que dañan la reputación de un negocio y afectan la fidelidad del cliente.
La limpieza de datos no es algo que las organizaciones programen a lo largo del año o que completen como un proyecto único. Requiere un compromiso continuo y la capacidad de integrar prácticas de calidad de datos en cada etapa del ciclo de vida de los datos. Desde la recopilación y entrada inicial de datos hasta el almacenamiento, procesamiento y análisis, las organizaciones deben seguir numerosos pasos proactivos de mantenimiento de datos, que incluyen:
Establecer políticasclaras de gobernanza de datos: las empresas deben establecer roles y responsabilidades claros en su organización en lo que respecta a los procedimientos de entrada, validación y actualización de datos. Esto también incluye seguir estrictas pautas de cumplimiento sobre cómo manejar adecuadamente los datos dentro y fuera de tránsito.
Invertir en soluciones de calidad de datos: las organizaciones deben investigar e implementar herramientas de próxima generación que proporcionen actividades automatizadas de limpieza de datos en tiempo real mientras manejan sistemáticamente los procesos de deduplicación y validación. Estas herramientas ayudan a identificar y dirigir los problemas de calidad de los datos de forma proactiva, liberando tiempo y Recursos para los equipos internos.
Adoptar una cultura que priorice la seguridad: Es esencial establecer una cultura empresarial que priorice la seguridad y la integridad de los datos. Esto implica iniciar sesiones de capacitación para los empleados sobre la importancia de seguir estrictos estándares de gestión de datos, así como implementar estrictos controles de acceso, cifrado de datos y soluciones de monitoreo.
Los datos son lo que mantiene en funcionamiento a las organizaciones modernas. Sin embargo, si no tienes cuidado, el valor de este activo disminuirá con el tiempo y tendrá varias consecuencias empresariales. Al priorizar la limpieza de los datos, las organizaciones pueden descubrir el verdadero potencial de sus datos críticos, lo que les permite tomar mejores decisiones y, al mismo tiempo, crear más resiliencia en sus iniciativas de seguridad y cumplimiento.