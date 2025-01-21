Por qué mantener la limpieza de los datos es esencial para la ciberseguridad

Garantizar que los datos de la organización permanezcan libres de errores y puedan ser una fuente confiable de información de negocios crítica es esencial para garantizar tanto la eficiencia operativa como la resiliencia. Teniendo en cuenta la cantidad de fuentes digitales de las que dependen la mayoría de las organizaciones hoy en día, hay varias formas en que las empresas pueden perder de vista cómo se recopilan, almacenan y acceden a sus datos.

"Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a una serie de problemas cuando intentan mantener la integridad de sus datos críticos", dice Evelyn Kim, directora de programas de IBM Security. ” Los datos están creciendo exponencialmente en más formatos y ubicaciones, lo que hace que las organizaciones pierdan visibilidad y control sobre sus datos confidenciales. Vemos organizaciones que se enfrentan a datos ocultos (datos no descubiertos o desconocidos) que plantean riesgos significativos. IA generativa también presenta nuevos riesgos para los datos — tanto por la necesidad de tener suficientes datos correctos para el uso de IA generativa como por garantizar que los datos no se manipulen”.