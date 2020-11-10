La arquitectura de datos existente no soporta las grandes ambiciones de las empresas para acelerar la innovación digital y la agilidad en un mundo post-COVID. Una estrategia de datos bien planificada para una organización digital proporciona oportunidades de transformación del negocio, reducción de costos, mejora del compromiso y máxima flexibilidad en un entorno de nube.

Por ejemplo, las empresas pueden aprovechar los datos empresariales para desarrollar innovaciones avanzadas basadas en IA mediante el procesamiento de lenguaje natural (NLP), el aprendizaje automático (ML), el aprendizaje profundo, las redes neuronales, la conversión de voz a texto y las capacidades de conversión de texto a voz. Sin embargo, las empresas necesitan saber dónde enfocar los esfuerzos vitales de curaduría de datos. IBM estima que el 80 % del esfuerzo en desplegar la IA es preparar los datos para su uso.

Durante la última década, el uso y los procesos de los datos evolucionaron significativamente, tanto en términos de tecnología como de casos de uso. Hace diez años, las empresas invirtieron mucho en un gran número de almacenes de datos que utilizaban bases de datos relacionales, lo que limitaba los casos de uso a los analytics tradicionales. Si bien muchas empresas comenzaron a migrar a lagos de datos con fines de ciencia de datos, los almacenes de datos siguieron siendo una piedra angular.

A pesar de las importantes inversiones en datos empresariales, la mayoría de las organizaciones tienen dificultades para integrar almacenes o mercados de datos aislados y obsoletos. Las empresas tampoco pueden utilizar eficazmente grandes cantidades de datos semiestructurados y no estructurados que no se han utilizado históricamente. Según IBM – Cognitive Enterprise Study, menos de 4 de cada 10 organizaciones (40 %) integraron sus datos a lo largo de la Enterprise, diseñaron y desplegaron una arquitectura de datos de la Enterprise.

Una arquitectura de datos moderna respaldada por un enfoque de "plataforma de datos" ayuda a Orquestate grandes conjuntos de datos en un entorno de nube híbrida. Este enfoque permite crear flujos de trabajo automatizados, plataformas de negocio, experiencias y escalar el valor de los datos para acelerar las iniciativas de IA.

IBM trabajó con una gran compañía de atención médica con sede en los Estados Unidos con un costoso almacén de datos heredado para ayudar a la compañía a reducir sus gastos y aumentar el valor de sus datos. En las primeras seis semanas de trabajo con IBM, la empresa transformó su almacén de datos en una plataforma de datos capaz de ejecutar 14 permisos de ciencia de datos. Con cerca de mil modelos en la actualidad, la empresa mejoró el proceso de administración de la atención médica para clientes y miembros al ampliar el uso de los datos más allá de la presentación de informes.