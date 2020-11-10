La capacidad de actuar en tiempo real sobre insights basados en datos nunca ha sido más crítica que ahora. En los últimos seis meses, el informe The IBM Institute for Business Value COVID-19 and the Future of Business report encontró que el 59 % de las empresas han acelerado la transformación digital: las empresas que eran semidigitales cambiaron para convertirse en totalmente digitales, mientras que las empresas que ya eran totalmente digitales ampliado a nuevos casos de uso. Esto no es un cambio a corto plazo ni un momento en el tiempo: la expectativa actual de un negocio digital totalmente basado en datos es un cambio permanente en el entorno empresarial.
La pandemia reveló nuevos casos de uso para emplear datos y aceleró la transformación digital. Por ejemplo, las empresas y los gobiernos crearon paneles de estado de COVID-19 que contienen datos de muchas fuentes para tomar decisiones críticas, como las relacionadas con el rastreo de contratos y el regreso de las personas al trabajo. Algunas compañías optaron por ofrecer a los clientes los mismos insights basados en datos relacionados con la pandemia para permitir decisiones empresariales inteligentes, como predecir cambios en la demanda y proporcionar visibilidad en la cadena de suministro. A medida que la pandemia termina y el ámbito empresarial se mueve en su nueva realidad, podemos predecir inversiones masivas y continuas de las compañías en datos, analytics y capacidades de IA.
Al aprovechar los "datos" como un activo empresarial estratégico, las empresas pueden acelerar o escalar la transformación digital, y también contribuir a altos ingresos y crecimiento del negocio. Las organizaciones de alto rendimiento tienen tres veces más probabilidades que otras de informar que las iniciativas de datos y analytics contribuyeron al menos un 20 % al EBIT (de 2016 a 2019), según McKinsey.
La arquitectura de datos existente no soporta las grandes ambiciones de las empresas para acelerar la innovación digital y la agilidad en un mundo post-COVID. Una estrategia de datos bien planificada para una organización digital proporciona oportunidades de transformación del negocio, reducción de costos, mejora del compromiso y máxima flexibilidad en un entorno de nube.
Por ejemplo, las empresas pueden aprovechar los datos empresariales para desarrollar innovaciones avanzadas basadas en IA mediante el procesamiento de lenguaje natural (NLP), el aprendizaje automático (ML), el aprendizaje profundo, las redes neuronales, la conversión de voz a texto y las capacidades de conversión de texto a voz. Sin embargo, las empresas necesitan saber dónde enfocar los esfuerzos vitales de curaduría de datos. IBM estima que el 80 % del esfuerzo en desplegar la IA es preparar los datos para su uso.
Durante la última década, el uso y los procesos de los datos evolucionaron significativamente, tanto en términos de tecnología como de casos de uso. Hace diez años, las empresas invirtieron mucho en un gran número de almacenes de datos que utilizaban bases de datos relacionales, lo que limitaba los casos de uso a los analytics tradicionales. Si bien muchas empresas comenzaron a migrar a lagos de datos con fines de ciencia de datos, los almacenes de datos siguieron siendo una piedra angular.
A pesar de las importantes inversiones en datos empresariales, la mayoría de las organizaciones tienen dificultades para integrar almacenes o mercados de datos aislados y obsoletos. Las empresas tampoco pueden utilizar eficazmente grandes cantidades de datos semiestructurados y no estructurados que no se han utilizado históricamente. Según IBM – Cognitive Enterprise Study, menos de 4 de cada 10 organizaciones (40 %) integraron sus datos a lo largo de la Enterprise, diseñaron y desplegaron una arquitectura de datos de la Enterprise.
Una arquitectura de datos moderna respaldada por un enfoque de "plataforma de datos" ayuda a Orquestate grandes conjuntos de datos en un entorno de nube híbrida. Este enfoque permite crear flujos de trabajo automatizados, plataformas de negocio, experiencias y escalar el valor de los datos para acelerar las iniciativas de IA.
IBM trabajó con una gran compañía de atención médica con sede en los Estados Unidos con un costoso almacén de datos heredado para ayudar a la compañía a reducir sus gastos y aumentar el valor de sus datos. En las primeras seis semanas de trabajo con IBM, la empresa transformó su almacén de datos en una plataforma de datos capaz de ejecutar 14 permisos de ciencia de datos. Con cerca de mil modelos en la actualidad, la empresa mejoró el proceso de administración de la atención médica para clientes y miembros al ampliar el uso de los datos más allá de la presentación de informes.
Una arquitectura de datos moderna ayuda a las empresas a crear datos limpios, confiables y procesables para satisfacer la necesidad de agilidad, velocidad e innovación empresarial en la nueva normalidad. Los beneficios incluyen:
Mientras los casos de uso de datos continúan creciendo, las organizaciones deberían considerar las siguientes áreas clave para emplear los datos como un activo empresarial.
Datos para plataformas empresariales – las plataformas empresariales de creación de mercado derriban los muros entre empresas o industrias para conectar amplias categorías de productos y servicios complementarios de una manera que hace que las experiencias sean más Experiencia para los clientes y permiten un crecimiento no lineal. A medida que las compañías pivotan hacia estrategias de plataforma, deben identificar el conjunto adecuado de datos propietarios y de socios y requieren capacidades distintas para extraer el valor de los datos. Las empresas buscan orquestar los datos internos y externos generados por los socios y clientes del ecosistema para diseñar plataformas de negocio y mercado para monetizar los datos, ampliar las oportunidades de mercado y reinventar el posicionamiento competitivo.
IBM trabajó con Yara, una corporación con sede en Noruega que produce nitrógeno para clientes globales, para diseñar una plataforma de agricultura digital utilizando Digital Insights de IBM. Yara integra sus datos mediante modelos predictivos para optimizar la propiedad por acre, teniendo en cuenta la ubicación, el clima y los patrones meteorológicos probables para aumentar el rendimiento de los cultivos. Con la plataforma digital, Yara pretende cubrir el 7 por ciento de todas las tierras cultivables del mundo.
Datos para flujos de trabajo: las empresas pueden automatizar procesos, capacitar a su fuerza laboral, mejorar la experiencia del cliente y aumentar la productividad y la eficiencia operativa mediante el rediseño de los flujos de trabajo empresariales en flujos de trabajo inteligentes. Los flujos de trabajo inteligentes son flujos de trabajo automatizados impulsados por IA y otras tecnologías exponenciales respaldados por datos, que crean procesos frontales, medios y back-office más rentables y flexibles. Las organizaciones necesitan aprovechar el conjunto adecuado de datos empresariales para activar flujos de trabajo inteligentes y automatizar procesos. IBM trabaja con los clientes para ofrecer Integración Digital para flujos de trabajo inteligentes (DI4IW), el primero de su tipo en las industrias para orquestar datos almacenados en grandes aplicaciones empresariales, como SAP, Salesforce y Workday a través de una API en tiempo real. DI4IW puede reducir el tiempo de desarrollo del flujo de trabajo inteligente entre un 50 % y un 70 %. Al extraer datos de los sistemas y crear inteligencias, las empresas dan un paso clave en su proceso de transformación digital.
Datos para la experiencia: muchas empresas se centran en gran medida en mejorar la experiencia del cliente. Sin embargo, las organizaciones también necesitan evolucionar y diseñar casos de uso basados en la experiencia (como aplicaciones, asistentes de IA, etc.) utilizando datos en tiempo real para elevar la experiencia de los clientes, empleados y socios del ecosistema a una experiencia personalizada.
IBM trabajó con Royal Bank of Scotland (ahora NatWest Group) para crear una plataforma inteligente basada en la nube impulsada por IA que agregara datos hipotecarios digitales en tiempo real. Al utilizar tanto datos internos de clientes como datos externos de pólizas, el banco empoderó a los trabajadores del centro de atención telefónica hipotecaria mientras apoyaban a los clientes durante todo el proceso de compra de una vivienda. Desde la implementación de la herramienta de soporte hipotecario digital, RBS tuvo una mejora del 20 % en el NPS de los clientes y una disminución del 10 % en la duración de las llamadas. Aprenda más aquí: https://www.ibm.com/mx-es/services/client-stories/rbs
Las empresas que no invierten en datos no solo se perderán los beneficios de utilizarlos, sino que también corren el riesgo de perder clientes y Compartir. Si bien es probable que los competidores de estas empresas utilicen insights sobre la mejora de las experiencias del cliente, los consumidores están cada vez menos satisfechos con las organizaciones que no están creando experiencias personalizadas.
Hace cinco años, las organizaciones que se sometían a transformaciones digitales estaban a la vanguardia de la tecnología. Hoy en día, sin embargo, ser una empresa digital es una expectativa, no un factor diferenciador: las organizaciones con experiencia digital crecerán, mientras que otras empresas se quedarán rápidamente atrás. Independientemente de dónde se encontraban las organizaciones en el camino de la transformación digital al comienzo de la pandemia, las empresas deben mover rápidamente a este nuevo modelo de operaciones y atender a los clientes invirtiendo en herramientas que les permitan utilizar uno de sus activos más importantes: sus datos.
