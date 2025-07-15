Con el lanzamiento constante de nuevos modelos principales en la tabla de clasificación de LLM, la carrera para mejorar el rendimiento y la eficiencia en la capa del modelo continúa. Tanto las empresas como las startups están luchando por mantenerse al día.

La IA ya no es un juego de tamaño, donde los modelos más grandes significan mejores resultados. Startups como Not Diamond están haciendo que la IA sea más práctica y generalizada desarrollando soluciones rentables que fomentan la eficiencia. Al aprovechar una estrategia abierta, multimodelo y adecuada para su propósito, la tecnología de IA puede escalar en producción y ser verdaderamente transformadora. Sin embargo, seguimos viendo que las empresas tienen dificultades, ya que enfrentan una serie de preguntas desafiantes:

¿Qué modelo debo elegir para mi aplicación?

¿Cuánto debo gastar?

¿Debo actualizar mi selección de modelos existente?

¿Debo incorporar modelos de razonamiento?

¿Debo entrenar con mis propios datos?

¿Qué instrucciones funcionan mejor para mi banco actual de modelos aprobados?

Estas son las preguntas que IBM está ayudando a los clientes a responder a través de soluciones innovadoras.

El futuro no es un modelo único y monolítico. Es una red de modelos (modulares, eficientes y orquestados de forma inteligente) que impulsan la productividad y el crecimiento.



Ningún modelo es el mejor en todo: algunos son más rápidos, más baratos o mejores para dominios específicos y requisitos normativos. La idea de que un modelo gigante puede resolver todas las tareas es cada vez menos viable, ya que las necesidades de rendimiento, costo y cumplimiento normativo son cada vez más diversas. Los modelos de código abierto, como LLaMA y Mistral, están ganando terreno.

Mientras tanto, están surgiendo modelos centrados en la empresa para casos de uso especializados y las presiones regulatorias están impulsando la demanda de soberanía y control de datos. Las empresas necesitan la flexibilidad para adaptarse a medida que evoluciona el ecosistema, ya sea para resumir, generar código o cumplir con las normas.

La solución no es elegir un solo modelo, sino dirigir cada instrucción al modelo adecuado para la tarea. El director ejecutivo (CEO) de Not Diamond lo expresó perfectamente: el mundo ya se ha dado cuenta de que una red de computadoras es mejor que una computadora enorme. Lo mismo ocurrirá con los modelos: una red de modelos superará a un modelo grande.