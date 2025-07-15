Con el lanzamiento constante de nuevos modelos principales en la tabla de clasificación de LLM, la carrera para mejorar el rendimiento y la eficiencia en la capa del modelo continúa. Tanto las empresas como las startups están luchando por mantenerse al día.
La IA ya no es un juego de tamaño, donde los modelos más grandes significan mejores resultados. Startups como Not Diamond están haciendo que la IA sea más práctica y generalizada desarrollando soluciones rentables que fomentan la eficiencia. Al aprovechar una estrategia abierta, multimodelo y adecuada para su propósito, la tecnología de IA puede escalar en producción y ser verdaderamente transformadora. Sin embargo, seguimos viendo que las empresas tienen dificultades, ya que enfrentan una serie de preguntas desafiantes:
Estas son las preguntas que IBM está ayudando a los clientes a responder a través de soluciones innovadoras.
El futuro no es un modelo único y monolítico. Es una red de modelos (modulares, eficientes y orquestados de forma inteligente) que impulsan la productividad y el crecimiento.
Ningún modelo es el mejor en todo: algunos son más rápidos, más baratos o mejores para dominios específicos y requisitos normativos. La idea de que un modelo gigante puede resolver todas las tareas es cada vez menos viable, ya que las necesidades de rendimiento, costo y cumplimiento normativo son cada vez más diversas. Los modelos de código abierto, como LLaMA y Mistral, están ganando terreno.
Mientras tanto, están surgiendo modelos centrados en la empresa para casos de uso especializados y las presiones regulatorias están impulsando la demanda de soberanía y control de datos. Las empresas necesitan la flexibilidad para adaptarse a medida que evoluciona el ecosistema, ya sea para resumir, generar código o cumplir con las normas.
La solución no es elegir un solo modelo, sino dirigir cada instrucción al modelo adecuado para la tarea. El director ejecutivo (CEO) de Not Diamond lo expresó perfectamente: el mundo ya se ha dado cuenta de que una red de computadoras es mejor que una computadora enorme. Lo mismo ocurrirá con los modelos: una red de modelos superará a un modelo grande.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
IBM considera que Not Diamond crea una infraestructura esencial para el próximo capítulo de la IA empresarial, que se alinea con nuestra visión de ecosistemas de IA abiertos, seguros y flexibles. Así como Kubernetes se convirtió en la capa de orquestación para aplicaciones nativas de la nube, los routers modelo como Not Diamond pueden ser la columna vertebral de los sistemas nativos de IA.
Not Diamond está creando una plataforma que enruta instantáneamente las consultas entre modelos, adapta dinámicamente las instrucciones y permite a las empresas adoptar nuevos modelos sin demoras, reescrituras o bloqueos. Su sistema de adaptación de instrucciones reescribe automáticamente las instrucciones para diferentes modelos, mejorando la precisión hasta en un 60 % y reduciendo el tiempo de ingeniería rápida de horas a minutos.
Los equipos ya no están obligados a ajustar manualmente las instrucciones para cada nuevo modelo. La adaptación por instrucción busca miles de variaciones y despliega la solución más eficiente y eficaz.
Junto con el enrutamiento de modelos, la plataforma de Not Diamond es un habilitador crítico de una estrategia de IA adecuada para su propósito: las mejores instrucciones para sus modelos y los mejores modelos para sus clientes, perfectamente integrados en los flujos de trabajo empresariales.
IBM se enorgullece de apoyar a Not Diamond en la creación conjunta de una estrategia multimodelo.
Únase a IBM para un seminario web en el que demostramos cómo encontrar un retorno de la inversión (ROI) real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en todas las industrias, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocida como líder en el 2025 Gartner® Magic Quadrant™ para plataformas de ciencia de datos y machine learning.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar IA en pilotos dispares a usarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, lo que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Dirigida por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, estimular la reinvención empresarial y potenciar el crecimiento con la IA agéntica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
Entrene, valide, ajuste y despliegue IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de próxima generación para creadores de IA. Diseñe aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga a trabajar la IA en su negocio con la experiencia en IA líder del sector y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma en que las empresas trabajan con IA para la transformación.
Con la IA, IBM Concert muestra insights cruciales sobre operaciones y proporciona recomendaciones de mejora específicas de las aplicaciones. Descubra cómo Concert puede hacer avanzar su negocio.