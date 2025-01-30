Cuando el ransomware mata: ataques a instalaciones de atención médica

Los hospitales dependen en gran medida de los sistemas digitales para gestionar la atención al paciente. Cuando se produce un ataque de ransomware, estos sistemas se desconectan, con resultados a menudo trágicos. La investigación destaca los riesgos: Se produjo un aumento del 300% en los ataques de ransomware contra el sector sanitario desde 2015. Esto provocó un aumento en los casos de emergencia, incluidos accidentes cerebrovasculares y paros cardíacos, en hospitales abrumados por pacientes desviados de las instalaciones afectadas por ciberataques.

Un estudio de la Universidad de California en San Diego demostró que los ataques de ransomware a hospitales provocan un efecto dominó. Esto significa que los hospitales vecinos ven un aumento en el número de pacientes, lo que lleva a que los casos de paro cardíaco aumenten un 81%. Las tasas de supervivencia también disminuyeron en esos casos de paro cardíaco.

Un ejemplo reciente es el ataque de ransomware a Synnovis, un proveedor de servicios de patología para el NHS en Londres. El ataque causó problemas con los análisis de sangre y las transfusiones, lo que retrasó tratamientos cruciales contra el cáncer y procedimientos electivos en varios hospitales. Esta interrupción ilustra una tendencia común en los incidentes de ransomware relacionados con la atención médica: las pruebas y los procedimientos retrasados pueden poner en peligro la vida a medida que los tratamientos urgentes se posponen o se pierden por completo.

En otro estudio de dos departamentos de urgencias urbanas adyacentes a una organización de salud bajo ataque, los investigadores notaron aumentos significativos en el volumen de pacientes, tiempos de espera más largos y aumentos en las tasas de pacientes “abandonados sin ser vistos”. Estos retrasos, según el estudio, subrayan la necesidad de un enfoque de respuesta ante desastres para este tipo de incidentes.

En algunos casos, las trágicas consecuencias del ransomware en la atención médica se han documentado en procedimientos legales. En 2020, una mujer demandó a un hospital de Alabama, alegando que un ataque de ransomware contribuyó a la muerte de su hija recién nacida. Los sistemas informáticos del hospital estuvieron fuera de servicio durante el parto, lo que impidió el acceso a herramientas críticas de monitorización y supuestamente provocó graves complicaciones en el parto. Aunque el caso se resolvió, plantea la cuestión de si hechos similares podrían ocurrir sin concientización pública.