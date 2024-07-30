Los equipos de seguridad están mejorando en la detección y respuesta ante las intrusiones, pero los atacantes están causando un mayor daño a los resultados financieros de las organizaciones. El reciente Informe del costo de una filtración de datos 2024 de IBM encontró que el promedio global de las violaciones alcanzó un récord de USD 4.88 millones. Eso es un aumento del 10 % desde 2023 y el mayor aumento desde la pandemia.

Si bien el estudio señala que las organizaciones, en promedio, mejoraron su tiempo para identificar y contener las brechas, el aumento de los costos del negocio hizo que el costo promedio global de las brechas aumentara. Entre los mayores contribuyentes se encuentran los costos comerciales perdidos, los gastos de atención al cliente posterior a la filtración (como la creación de help desk y servicios de monitoreo de crédito) y el pago de multas regulatorias. Alrededor del 70 % de las 604 organizaciones estudiadas informaron que sus operaciones se vieron interrumpidas de manera significativa o moderada.

La nueva investigación, realizada de forma independiente por Ponemon Institute y analizada por IBM, estudió organizaciones filtradas de 16 países y regiones y en 17 industrias. También incluyó entrevistas con 3556 profesionales de seguridad y negocios de las organizaciones filtradas. En su 19º año, el Informe del costo de una filtración de datos proporciona insights aplicables en la práctica y una investigación actualizada, lo que lo convierte en un punto de referencia crítico para las industrias.

Si bien los hallazgos del informe sugieren que algunos daños por una violación son inevitables, también destacan varias áreas de riesgo que los equipos de seguridad pueden y deben abordar. Por ejemplo, los hallazgos subrayan la creciente importancia de la IA de seguridad y las tecnologías de automatización para mitigar los impactos de las brechas y reducir los costos asociados con esas brechas.

A continuación se presentan esas conclusiones y varias otras del Informe del costo de una filtración de datos 2024.