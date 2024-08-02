Lo que la Ley de IA de la UE ya está cambiando para las empresas

La Ley de IA de la Unión Europea entró en vigor el 1 de agosto. La Ley de IA de la UE es una de las primeras regulaciones de inteligencia artificial que se adoptará en uno de los mercados más grandes del mundo. ¿Qué va a cambiar para las empresas?
La Unión Europea (UE) es el primer mercado importante en definir nuevas reglas en torno a la IA.
"El objetivo es convertir a la UE en un centro global para la IA confiable", según funcionarios de la UE.
La Ley de IA adopta un enfoque basado en el riesgo, lo que significa que clasifica las aplicaciones según su riesgo potencial para los derechos fundamentales y la seguridad. Algunas de las disposiciones más importantes incluyen: una prohibición de ciertas prácticas de IA que se considera que plantean un riesgo inaceptable, estándares para desarrollar y desplegar ciertos sistemas de IA de alto riesgo y reglas para modelos de IA de propósito general (GPAI). Los sistemas de IA que no entran dentro de una de las categorías de riesgo de la Ley de IA de la UE no están sujetos a los requisitos de la ley (a menudo se les conoce como la categoría de “riesgo mínimo”), aunque algunos pueden necesitar cumplir con las obligaciones de transparencia y deben cumplir con otras leyes existentes.
"Es una forma de pragmatismo regulatorio que tiene como objetivo adaptar las restricciones con el nivel de riesgo", dice Bruno Massot, vicepresidente, asesor jurídico adjunto y director de Legal IBM Europe.
En virtud de estas nuevas normas, se prohibirán determinadas aplicaciones de IA que amenacen los derechos de los ciudadanos. Estos incluyen sistemas de categorización biométrica basados en características sensibles, extracción no dirigida de imágenes faciales de Internet o imágenes de CCTV para crear bases de datos de reconocimiento facial, reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y las escuelas, y vigilancia policial predictiva.
La Ley de IA fue aprobada por el Parlamento de la UE el 22 de abril y por los Estados miembros de la UE el 21 de mayo. Se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de julio y entró en vigor el 1 de agosto, con diferentes disposiciones de la ley que entraron en vigor por etapas.
La Ley de IA de la UE seguirá un calendario muy acelerado.
“Está llegando muy rápido, pero esto no es una sorpresa. Los borradores se conocen desde hace tiempo. También es importante ir rápido, ya que la tecnología avanza muy rápido”, señala Massot.
En el sexto mes, entran en vigor las prohibiciones sobre las prácticas de IA prohibidas. En el noveno mes, se aplican los códigos de práctica. En el mes 12, entran en vigor las reglas de IA de uso general,incluida la gobernanza. A los 24 meses, entrarán en vigor las reglas para los sistemas de IA de riesgo alto. Finalmente, 36 meses después de la entrada en vigor, se aplicarán las normas para los sistemas de IA que son productos o componentes de seguridad de productos regulados por leyes específicas de la UE.
El incumplimiento de la ley puede dar lugar a fuertes multas, de hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación anual de una empresa.
"Hay un sentido de urgencia", observa Dasha Simons, consultora gerente de Trustworthy AI de IBM. “Dos o tres años pueden parecer largos para que algunas de las cosas estén listas. Pero si es una organización internacional o multinacional con muchos sistemas de IA en todo el mundo, no es tanto tiempo”.
Entonces, ¿por dónde empezar? El primer paso, dice Simons, es determinar qué reglas se aplicarán a su negocio.
“La Ley de IA define diferentes reglas y definiciones para implementadores, proveedores e importadores. Según el rol que desempeñe como empresa, deberá cumplir con diferentes requisitos”, explica Simons. “¿Está comprando modelos y simplemente cambiándolos de marca y no cambiando el modelo en sí? ¿O en realidad estás afinando bastante el modelo? Este es realmente el primer paso”.
El segundo paso sería determinar qué sistemas de IA se utilizan dentro de su organización y cuáles son los niveles de riesgo asociados con cada uno de ellos.
“Lo importante es saber dónde quiere enfocarse al principio”, dice Simons. "Muchas empresas ni siquiera saben qué tipo de sistemas y modelos de IA tienen en producción o en desarrollo".
Hacer esta evaluación ayudará a las empresas a determinar sus prioridades evaluando primero los sistemas prohibidos y luego los de alto riesgo.
"Esto ayudará a determinar qué procesos debe implementar cuando se lancen nuevos sistemas de IA, y garantizará que ya cumplan con la Ley de IA de manera proactiva, y no como una ocurrencia tardía".
Simons cree que las regulaciones describen la necesidad de que las empresas sean estratégicas con la IA y que los altos ejecutivos participen activamente en esta conversación.
“Se necesita experiencia técnica, quizás también la experiencia de un director de privacidad que haya implementado el RGPD. Necesita ese conocimiento sobre la mesa, pero la responsabilidad y la dirección también deben establecerse en el nivel C”, dice Simons.
La ambición de la Unión Europea es establecer una norma para el desarrollo de la IA y actuar como un proyecto técnico para el resto del mundo. La UE ya promulgó una ley integral de privacidad y seguridad de datos en 2018 con el RGPD.
La Ley de IA es “la primera regulación en el mundo que está abriendo el camino hacia un desarrollo seguro y centrado en el ser humano de la IA”, dijo Dragoș Tudorache, miembro del Parlamento y negociador principal de la Ley de IA, durante una conferencia de prensa. .
En todo el mundo, se están adoptando muchas regulaciones con respecto al uso de la IA.
"La coherencia es importante porque sería complicado [para las empresas] desarrollar diferentes sistemas con restricciones divergentes", cree Massot.
Hans-Petter Dalen, líder empresarial de EMEA de IBM para watsonx e IA integrable, señala que un cambio interesante será la necesidad de que las organizaciones y empresas que operan en la UE eduquen a sus usuarios o empleados sobre la IA.
“Curiosamente, en la Ley de IA de la UE, hay un artículo sobre Alfabetización en IA. Por lo tanto, cada empresa u organización del mercado único de la UE que utilice IA tendrá el requisito de educar a sus usuarios y empleados hasta cierto nivel. Todavía no sabemos cuál es el nivel, pero es muy bueno aumentar el nivel básico de lo que es la IA”, explica Dalen.
“Un ejemplo en esa área son los sistemas de RR. HH. que hoy en día ya vienen con la capacidad de filtrar CV y recomendar candidatos. Es un caso de uso de alto riesgo y conlleva siete requisitos esenciales que debes cumplir. ¿Usted, como comprador de ese software, está lo suficientemente educado en IA para comprender las preguntas que debe hacer sobre los algoritmos?” pregunta Dalen.
Todavía quedan muchas incógnitas sobre los estándares técnicos que la Ley de IA exigirá.
“Hay siete requisitos esenciales para cumplir con los casos de uso de alto riesgo que están formulados de manera bastante vaga en la propia ley. Y esos siete requisitos han dado lugar a diez solicitudes de normas técnicas que ahora están desarrollando dos de las organizaciones europeas de decisión de normas”, explica Dalen. "Las normas técnicas nos darán claridad sobre cuáles son los requisitos reales del reglamento y esperamos claramente que la implementación de las normas técnicas sea la forma más rápida y económica de lograr la conformidad".