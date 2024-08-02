Lo que la Ley de IA de la UE ya está cambiando para las empresas

La Unión Europea (UE) es el primer mercado importante en definir nuevas reglas en torno a la IA.

"El objetivo es convertir a la UE en un centro global para la IA confiable", según funcionarios de la UE.

La Ley de IA adopta un enfoque basado en el riesgo, lo que significa que clasifica las aplicaciones según su riesgo potencial para los derechos fundamentales y la seguridad. Algunas de las disposiciones más importantes incluyen: una prohibición de ciertas prácticas de IA que se considera que plantean un riesgo inaceptable, estándares para desarrollar y desplegar ciertos sistemas de IA de alto riesgo y reglas para modelos de IA de propósito general (GPAI). Los sistemas de IA que no entran dentro de una de las categorías de riesgo de la Ley de IA de la UE no están sujetos a los requisitos de la ley (a menudo se les conoce como la categoría de “riesgo mínimo”), aunque algunos pueden necesitar cumplir con las obligaciones de transparencia y deben cumplir con otras leyes existentes.

"Es una forma de pragmatismo regulatorio que tiene como objetivo adaptar las restricciones con el nivel de riesgo", dice Bruno Massot, vicepresidente, asesor jurídico adjunto y director de Legal IBM Europe.

En virtud de estas nuevas normas, se prohibirán determinadas aplicaciones de IA que amenacen los derechos de los ciudadanos. Estos incluyen sistemas de categorización biométrica basados en características sensibles, extracción no dirigida de imágenes faciales de Internet o imágenes de CCTV para crear bases de datos de reconocimiento facial, reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y las escuelas, y vigilancia policial predictiva.

La Ley de IA fue aprobada por el Parlamento de la UE el 22 de abril y por los Estados miembros de la UE el 21 de mayo. Se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de julio y entró en vigor el 1 de agosto, con diferentes disposiciones de la ley que entraron en vigor por etapas.

La Ley de IA de la UE seguirá un calendario muy acelerado.

“Está llegando muy rápido, pero esto no es una sorpresa. Los borradores se conocen desde hace tiempo. También es importante ir rápido, ya que la tecnología avanza muy rápido”, señala Massot.

En el sexto mes, entran en vigor las prohibiciones sobre las prácticas de IA prohibidas. En el noveno mes, se aplican los códigos de práctica. En el mes 12, entran en vigor las reglas de IA de uso general,incluida la gobernanza. A los 24 meses, entrarán en vigor las reglas para los sistemas de IA de riesgo alto. Finalmente, 36 meses después de la entrada en vigor, se aplicarán las normas para los sistemas de IA que son productos o componentes de seguridad de productos regulados por leyes específicas de la UE.

El incumplimiento de la ley puede dar lugar a fuertes multas, de hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación anual de una empresa.