Debemos comprobar si hay sesgos raciales en nuestros modelos de machine learning

Como científico de datos de IBM Consulting, he tenido la suerte de trabajar en varios proyectos para satisfacer las diversas necesidades de los clientes de IBM. Durante mi tiempo en IBM, he visto tecnología aplicada a varios casos de uso que originalmente nunca habría considerado posibles, por lo que estaba encantado de administrar la implementación de inteligencia artificial para abordar uno de los problemas sociales más insidiosos que enfrentamos hoy en día, injusticia racial.
A medida que el movimiento Black Lives Matter comenzó a permear en todo el país y el mundo en 2020, inmediatamente me pregunté si mi capacidad para resolver problemas para los clientes podría aplicarse a los principales problemas sociales. Fue con esta idea que decidí buscar oportunidades para unirme a la lucha por la igualdad racial y encontré una comunidad interna de IBM que trabajaba en proyectos que se lanzarían a través del Call for Code for Racial Justice.
Había numerosos proyectos que se estaban incubando dentro de IBM, pero me sentí atraído por uno en particular que parecía tener un sesgo tanto implícito como explícito. Ese proyecto era TakeTwo y se convirtió en uno de los siete proyectos que se lanzaron como proyecto externo de código abierto hace poco más de un año. El proyecto TakeTwo utiliza natural language understanding para ayudar a detectar y eliminar los prejuicios raciales, tanto manifiestos como sutiles, en el contenido escrito. El uso de TakeTwo para detectar frases y palabras que pueden verse como con sesgo racial puede ayudar a los creadores de contenido a mitigar de manera proactiva los posibles sesgos mientras escriben. Permite a los creadores de contenido revisar el contenido que han creado antes de publicarlo, actualmente a través de un editor de texto en línea. Piense en esto como un Grammarly para detectar lenguaje potencialmente racista. TakeTwo está diseñado para aprovechar los directorios de términos inclusivos recopilados por fuentes confiables como la Iniciativa de Nombres Inclusivos.
TakeTwo no solo me permitió aplicar mi experiencia para mejorar el proyecto, sino que también me brindó la oportunidad de mirar hacia adentro algunos de los sesgos raciales implícitos que pude haber tenido pero que antes desconocía. Trabajar en TakeTwo fue una excelente manera de trabajar en una misión que es importante para el mundo, al tiempo que brinda la oportunidad de reflexionar.
Consulta la acción de solución:
Mientras trabajaba en TakeTwo, quedó muy claro que, aunque la solución tiene como objetivo detectar sesgos mediante el campo y la evaluación de cantidades masivas de datos, es importante reconocer que los datos en sí mismos pueden contener sesgos implícitos. Al aprovechar la inteligencia artificial y las tecnologías de código abierto como Python, FastAPI, JavaScript y CouchDB, la solución TakeTwo puede continuar evaluando los datos que ingiere y detectar mejor cuándo existe un sesgo dentro de ellos. Por ejemplo, una palabra o frase que puede ser aceptable para usar en los Estados Unidos puede no ser aceptable en Japón, por lo que debemos ser conscientes de esto lo mejor que podamos y hacer que nuestra solución funcione en consecuencia. Como apasionado de la ciencia de datos, sé de primera mano que nuestro modelo es tan bueno como los datos con los que lo alimentamos. En ese sentido, una cosa que aprendí al trabajar en este proyecto es que necesitamos mejores conjuntos de datos que puedan ayudarnos a entrenar los modelos de machine learning (ML) que sustentan estos sistemas. Los conjuntos de datos de Kaggle han sido un excelente punto de partida para nosotros, pero si queremos expandir el proyecto para enfrentar el racismo dondequiera que exista, necesitaremos datos más diversos.
En una nota relacionada, las habilidades necesarias en proyectos como estos van mucho más allá de la ciencia de datos. Particularmente para este proyecto, fue importante aprovechar a los expertos en lingüística que pueden ayudar a definir algunos de los matices culturales que existen en el lenguaje que un sistema como TakeTwo necesita codificar o ignorar. Sólo trabajando de manera interdisciplinaria podemos llegar a una solución viable.
El valor que aportan el machine learning (ML) y la IA a la mejora de soluciones como TakeTwo es inspirador. Desde la contratación de empleados hasta la aprobación de un préstamo en el banco, el machine learning (ML) y la IA están impregnando la forma en que interactuamos entre nosotros y pueden ayudar a garantizar que eliminemos tantos prejuicios raciales como sea posible en la toma de decisiones comerciales. Como tecnólogos, tenemos la clara responsabilidad de producir modelos que sean honestos, sin sesgo y que funcionen al más alto nivel posible para que podamos confiar en sus resultados.
Puede consultar cómo en IBM estamos construyendo una mejor IA aquí. TakeTwo continúa avanzando en el desarrollo y fortalecimiento de su eficacia, y usted puede contribuir a mejorar este proyecto de código abierto. ¡Eche un vistazo a TakeTwo y todos los demás proyectos de Call for Code for Racial Justice hoy mismo!
Esta publicación forma parte de un serial durante el Mes de la Historia Negra que aborda la relación entre la inteligencia artificial y la justicia social.
