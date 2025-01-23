Las grandes organizaciones a menudo tienen dificultades para unificar datos Dispar en distintos sistemas y bases de datos. Los sistemas de recuperación de datos ineficientes provocan silos, desafíos de escalabilidad y reducción de la productividad. Además, con sistemas fragmentados, la ejecución de tareas requiere experiencia en el dominio para localizar datos específicos. Este requisito aumenta la curva de aprendizaje para los nuevos empleados y dificulta que los empleados encuentren de manera eficiente la información que necesitan.

Cualquier solución viable debe sintetizar los datos de estas fuentes sin requerir una migración masiva de los datos en sí. También debe mantener la seguridad y la confidencialidad, revelando los datos pertinentes solo al usuario autorizado correspondiente.

Para abordar estos desafíos, IBM ha desarrollado una capacidad de búsqueda unificada en los últimos 18 meses, extrayendo datos de diversas fuentes, incluidos Slack y repositorios internos. Los datos textuales se almacenan en bases de datos vectoriales, con modelos de IA superpuestos para su procesamiento, lo que permite la búsqueda de texto libre en todas las fuentes. Las interfaces de programación de aplicaciones (API) internas permiten a los equipos de IBM acceder tanto a los datos vectoriales sin procesar como al modelo. Esta funcionalidad ya se integró en las herramientas de búsqueda internas, reemplazando la antigua sintaxis de Lucene con consultas de texto libre y conscientes del contexto. El resultado es una experiencia de búsqueda mucho más eficaz e intuitiva para los empleados de IBM.

Una característica clave de este sistema de búsqueda es que se le ha proporcionado contexto sobre los empleados que lo consultan. Al procesar consultas, la IA considera el rol, los permisos y la identidad del usuario, devolviendo solo los datos a los que el individuo está autorizado a acceder. Este mecanismo garantiza la confidencialidad y el cumplimiento de los controles de acceso internos, al tiempo que ofrece resultados muy relevantes. Es fundamental garantizar que no se devuelvan datos confidenciales, por lo que es crucial implementar barandillas de acceso basadas en la identidad del usuario.

IBM está trabajando para ampliar estas capacidades para incluir imágenes y videos. Esta expansión requiere etiquetas textuales adecuadas para los activos visuales existentes, lo cual es crucial para que una IA comprenda estos tipos de medios. Aunque el sistema de gestión de activos de IBM almacena estos materiales, muchos de ellos no están etiquetados correctamente. IBM planea utilizar la inteligencia artificial para etiquetar automáticamente todos los activos digitales con el fin de subsanar esta deficiencia. Después de completar el proceso de etiquetado, el modelo de búsqueda puede evolucionar hacia un sistema multimodal capaz de devolver imágenes, videos, texto y documentos fuente relevantes a través de una sola consulta.

Este sistema de búsqueda unificado puede mejorar drásticamente la eficiencia al brindar a los empleados acceso universal a la información esencial independientemente del formato. También puede eliminar la necesidad de almacenar documentos en múltiples almacenes de vectores, optimizando la infraestructura de datos de IBM. Además, otros productos internos, como Creative Assistant, pueden integrar la búsqueda unificada como parte de su oferta en lugar de crear y mantener implementaciones separadas de tecnología similar.

Las innovaciones impulsadas por IA continuarán transformando los flujos de trabajo, permitiendo que los equipos se centren en tareas estratégicas de alto valor, mientras que la IA maneja el trabajo pesado. La búsqueda unificada y los LLMs para la localizabilidad permitirán a los empleados encontrar información con facilidad, mientras que la generación avanzada de imágenes y contenido permitirá a los equipos crear activos de alta calidad y compatibles con la marca como nunca antes. Al integrar estas capacidades, IBM no solo mejora sus operaciones internas, sino que también establece un punto de referencia para ofrecer un valor transformador similar a sus clientes, redefiniendo la forma en que las organizaciones aprovechan la IA para generar impacto.

IBM Partner+ se asoció con la Stern School of Business de la NYU para desplegar 4 consultores de MBA para un proyecto de un semestre de duración respaldado por el programa de aprendizaje experiencial de Stern. Samir Ali-Darwish, Auston Ricca, Tomer Friedman y Narissa Moonsammy de Stern trabajaron en estrecha colaboración con el equipo de marketing, comunicación y responsabilidad social corporativa de IBM para proporcionar una perspectiva externa de la organización. Los consultores del MBA realizaron una investigación de los datos de retroalimentación de los empleados de IBM, realizaron entrevistas con los líderes de IBM y utilizaron la plataforma watsonx de IBM para sintetizar la información obtenida, lo que culminó en una hoja de ruta de IA priorizada para la organización. Para ayudar a cerrar la brecha global de habilidades de IA, IBM se compromete a capacitar a 2 millones de estudiantes en IA para fines de 2026. A través de colaboraciones como esta con NYU Stern y cursos gratuitos de IBM® SkillsBuild, estamos llegando a estudiantes de todo el mundo.