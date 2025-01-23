Para los líderes de marketing, mantenerse a la vanguardia en IA se ha convertido en un imperativo estratégico. La escala y el alcance de las campañas de marketing omnicanal personalizadas, así como la amplitud de los datos de la empresa que los equipos de marketing utilizan en su trabajo, plantean retos que exigen la implementación de la IA para mejorar el trabajo del equipo de marketing.
A medida que IBM avanza en la innovación en IA generativa, lo que permite a sus clientes y socios escalar el uso a escala, su enfoque es ser consistentemente su propio “cliente cero”. Esto permite que la organización se beneficie de su propia innovación, proporciona una comprensión más profunda del impacto del producto y demuestra el valor de las tecnologías y servicios de IBM. Este compromiso es especialmente evidente dentro del equipo de Marketing, Comunicaciones y Responsabilidad Social Corporativa de la empresa.
IBM está utilizando la IA generativa no solo para optimizar los procesos actuales, sino también para ampliar sus capacidades futuras. IBM encuestó a toda su organización de Marketing, Comunicaciones y Responsabilidad Social Corporativa para solicitar ideas sobre cómo podría utilizar mejor la IA generativa. Entre su interés interno y las iniciativas existentes, dos iniciativas específicas adoptaron un enfoque específico: la generación de activos de marketing y la búsqueda unificada y los grandes modelos de lenguaje (LLMs) para la localizabilidad.
Muchas organizaciones encuentran difícil producir activos de marketing de alta calidad a escala. Crear contenido que cumpla con las pautas de la marca, se adapte a los requisitos de cumplimiento y se conecte con diversas audiencias es una tarea que requiere muchos recursos y que a menudo ejerce una enorme presión sobre los equipos creativos. Por ejemplo, los diseñadores pueden pasar horas adaptando una sola campaña en múltiples formatos de medios. Del mismo modo, los redactores suelen tener dificultades para adaptar los mensajes a diversos segmentos de audiencia y, al mismo tiempo, garantizar la alineación con la voz de la marca.
A medida que el ámbito digital continúa evolucionando, la demanda de marketing aumenta debido a factores como la creciente importancia de las experiencias del cliente, la proliferación de canales digitales y el aumento de la competencia en todas las industrias. Las empresas están bajo una presión constante para interactuar con los clientes de manera significativa, lo que a menudo requiere un gran volumen de contenido personalizado entregado a gran velocidad. Esta presión limita la capacidad de centrarse en el trabajo estratégico y de alto valor. Este reto supone una clara oportunidad para la innovación a través de la generación de activos impulsados por IA.
La creación de activos exige mucho tiempo y esfuerzo para garantizar la alineación con la marca, la personalización y los estándares de cumplimiento. Por este motivo, la IA tiene el potencial de ayudar a los redactores y diseñadores con los componentes no esenciales de su trabajo, maximizando el impacto de su experiencia y horas de trabajo.
IBM® Creative Assistant, construido con IBM watsonx, utiliza el poder de la IA generativa para impulsar la creación de contenido de marketing. Con Creative Assistant, puede acceder a una base de datos completa de información de productos de IBM directamente dentro de la herramienta. Es un generador de recursos de marketing versátil e inteligente que funciona con inteligencia artificial. Creative Assistant utiliza tecnología de IA y plantillas de IBM preaprobadas para ayudar a producir activos pulidos y de marca en una fracción del tiempo requerido tradicionalmente.
IBM Creative Assistant ya ha generado más de 4000 activos, y la empresa busca ampliar aún más sus capacidades.
Si bien IBM Creative Assistant produce contenido de manera eficiente, carece de capacidades de generación de imágenes y videos a partir de instrucciones. Este próximo paso emocionante en la generación de activos no es sencillo de implementar. Aunque existen modelos generativos para imágenes y videos, garantizar que la generación de activos cumpla con el diseño y la marca de IBM es un reto complejo. Los activos de IBM deben cumplir con estrictas especificaciones de diseño, legales y éticas.
Para solucionar esto, IBM está considerando un paso intermedio: entrenar modelos de IA para verificar que las imágenes cumplan con las normas de la marca. Este enfoque es más fácil que generar imágenes compatibles con la marca desde cero y se puede aplicar tanto a imágenes de stock como generadas por IA para garantizar resultados aceptables y de alta calidad. Creative Assistant ya incorpora capacidades similares para texto, como el cumplimiento legal, que ha demostrado ser mucho más sencillo de implementar.
Ampliar estas capacidades podría aumentar significativamente la eficiencia y reducir los costos. Con el tiempo ahorrado, los IBMers pueden centrarse en escribir informes y guiar la visión creativa, mientras que la IA asume el trabajo pesado de la creación de activos. Este cambio optimiza las horas de trabajo y garantiza que los diseñadores puedan ser más innovadores y centrarse en tareas de alto valor, amplificando su impacto.
Nuestro equipo ha identificado varias capacidades específicas como prioridades. La generación rápida y de alta calidad de activos tanto para uso interno como externo, que se adhiera a los estándares de marca y diseño de IBM, generaría un ahorro de tiempo significativo dado el volumen de activos que IBM debe producir. Además, la expansión hacia la generación automatizada de texto, video e imágenes presenta mayores oportunidades de personalización para diferentes mercados y segmentos de clientes, lo que genera contenido que resuena de manera más efectiva con la audiencia objetivo.
El objetivo es permitir que la IA genere activos con una mínima entrada del diseñador, agilizando el proceso creativo. Sin embargo, la implementación de estas iniciativas sigue siendo compleja, principalmente debido a la escala de la organización y los requisitos legales para la tecnología de IA. Al adoptar un enfoque gradual y utilizar soluciones intermedias, como la verificación del cumplimiento de la marca, IBM está bien posicionada para navegar estos retos y desbloquear la siguiente ola de eficiencia e innovación en la generación de activos.
Las grandes organizaciones a menudo tienen dificultades para unificar datos Dispar en distintos sistemas y bases de datos. Los sistemas de recuperación de datos ineficientes provocan silos, desafíos de escalabilidad y reducción de la productividad. Además, con sistemas fragmentados, la ejecución de tareas requiere experiencia en el dominio para localizar datos específicos. Este requisito aumenta la curva de aprendizaje para los nuevos empleados y dificulta que los empleados encuentren de manera eficiente la información que necesitan.
Cualquier solución viable debe sintetizar los datos de estas fuentes sin requerir una migración masiva de los datos en sí. También debe mantener la seguridad y la confidencialidad, revelando los datos pertinentes solo al usuario autorizado correspondiente.
Para abordar estos desafíos, IBM ha desarrollado una capacidad de búsqueda unificada en los últimos 18 meses, extrayendo datos de diversas fuentes, incluidos Slack y repositorios internos. Los datos textuales se almacenan en bases de datos vectoriales, con modelos de IA superpuestos para su procesamiento, lo que permite la búsqueda de texto libre en todas las fuentes. Las interfaces de programación de aplicaciones (API) internas permiten a los equipos de IBM acceder tanto a los datos vectoriales sin procesar como al modelo. Esta funcionalidad ya se integró en las herramientas de búsqueda internas, reemplazando la antigua sintaxis de Lucene con consultas de texto libre y conscientes del contexto. El resultado es una experiencia de búsqueda mucho más eficaz e intuitiva para los empleados de IBM.
Una característica clave de este sistema de búsqueda es que se le ha proporcionado contexto sobre los empleados que lo consultan. Al procesar consultas, la IA considera el rol, los permisos y la identidad del usuario, devolviendo solo los datos a los que el individuo está autorizado a acceder. Este mecanismo garantiza la confidencialidad y el cumplimiento de los controles de acceso internos, al tiempo que ofrece resultados muy relevantes. Es fundamental garantizar que no se devuelvan datos confidenciales, por lo que es crucial implementar barandillas de acceso basadas en la identidad del usuario.
IBM está trabajando para ampliar estas capacidades para incluir imágenes y videos. Esta expansión requiere etiquetas textuales adecuadas para los activos visuales existentes, lo cual es crucial para que una IA comprenda estos tipos de medios. Aunque el sistema de gestión de activos de IBM almacena estos materiales, muchos de ellos no están etiquetados correctamente. IBM planea utilizar la inteligencia artificial para etiquetar automáticamente todos los activos digitales con el fin de subsanar esta deficiencia. Después de completar el proceso de etiquetado, el modelo de búsqueda puede evolucionar hacia un sistema multimodal capaz de devolver imágenes, videos, texto y documentos fuente relevantes a través de una sola consulta.
Este sistema de búsqueda unificado puede mejorar drásticamente la eficiencia al brindar a los empleados acceso universal a la información esencial independientemente del formato. También puede eliminar la necesidad de almacenar documentos en múltiples almacenes de vectores, optimizando la infraestructura de datos de IBM. Además, otros productos internos, como Creative Assistant, pueden integrar la búsqueda unificada como parte de su oferta en lugar de crear y mantener implementaciones separadas de tecnología similar.
Las innovaciones impulsadas por IA continuarán transformando los flujos de trabajo, permitiendo que los equipos se centren en tareas estratégicas de alto valor, mientras que la IA maneja el trabajo pesado. La búsqueda unificada y los LLMs para la localizabilidad permitirán a los empleados encontrar información con facilidad, mientras que la generación avanzada de imágenes y contenido permitirá a los equipos crear activos de alta calidad y compatibles con la marca como nunca antes. Al integrar estas capacidades, IBM no solo mejora sus operaciones internas, sino que también establece un punto de referencia para ofrecer un valor transformador similar a sus clientes, redefiniendo la forma en que las organizaciones aprovechan la IA para generar impacto.
IBM Partner+ se asoció con la Stern School of Business de la NYU para desplegar 4 consultores de MBA para un proyecto de un semestre de duración respaldado por el programa de aprendizaje experiencial de Stern. Samir Ali-Darwish, Auston Ricca, Tomer Friedman y Narissa Moonsammy de Stern trabajaron en estrecha colaboración con el equipo de marketing, comunicación y responsabilidad social corporativa de IBM para proporcionar una perspectiva externa de la organización. Los consultores del MBA realizaron una investigación de los datos de retroalimentación de los empleados de IBM, realizaron entrevistas con los líderes de IBM y utilizaron la plataforma watsonx de IBM para sintetizar la información obtenida, lo que culminó en una hoja de ruta de IA priorizada para la organización. Para ayudar a cerrar la brecha global de habilidades de IA, IBM se compromete a capacitar a 2 millones de estudiantes en IA para fines de 2026. A través de colaboraciones como esta con NYU Stern y cursos gratuitos de IBM® SkillsBuild, estamos llegando a estudiantes de todo el mundo.
