Tendencias: el hardware recibe actualizaciones de IA en 2024

El aumento en el uso de la inteligencia artificial (IA) en los últimos dos años y medio ha cambiado drásticamente no solo el software sino también el hardware. A medida que el uso de IA continúa evolucionando, los fabricantes de PC han encontrado en la IA una oportunidad para mejorar los dispositivos de los usuarios finales al ofrecer hardware específico de IA y comercializarlos como “PC de IA”.
Hace unos años, la IA a menudo dependía de hardware que no estaba diseñado explícitamente para la IA. Un ejemplo son los procesadores gráficos. Las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) de Nvidia son cruciales en la IA porque manejan el procesamiento paralelo de manera eficiente, lo cual es necesario para el machine learning y el aprendizaje profundo. Su diseño permite realizar cálculos simultáneos, lo que las hace más eficaces que las CPU para el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA.
Otro tipo de hardware principal es Field-Programmable Gate Array (FPGA) de Intel y otras empresas. Un FPGA es un circuito integrado (IC) que se puede reprogramar varias veces. Esa flexibilidad lo hace ideal para tareas de IA. Los FPGA aceleran las tareas de aprendizaje profundo y machine learning. Proporcionan opciones de personalización de hardware que imitan el comportamiento de las GPU o ASIC.
Los FPGA se pueden integrar con infraestructuras populares de IA como TensorFlow y PyTorch utilizando herramientas como la suite Intel FPGA AI y el kit de herramientas OpenVINO.
Los FPGA se utilizan en las industrias automotriz, de atención médica y otras. Son útiles en escenarios de computación periférica donde las capacidades de IA deben desplegarse cerca de la fuente de datos para una toma de decisiones más rápida y una latencia reducida.
Y otro tipo son los circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC). Un ejemplo son las unidades de procesamiento tensorial (TPU) de Google. Las TPU son ASIC personalizados desarrollados por Google para acelerar las cargas de trabajo de machine learning. Están optimizados para TensorFlow y se utilizan ampliamente en los centros de datos de Google.
El lanzamiento de ChatGPT por parte de OpenAI el 30 de noviembre de 2022 cambió la relación del público y de la industria con la IA. ChatGPT ganó rápidamente una inmensa popularidad, atrayendo a más de un millón de usuarios dentro de los cinco días posteriores al lanzamiento. En enero de 2023, había alcanzado los 100 millones de usuarios, lo que la convirtió en la aplicación para consumidores de más rápido crecimiento de la historia.
Lo más importante es que el éxito desbordante de ChatGPT en la cultura general cambió la financiación de empresas a favor de las empresas emergentes de IA. Los grandes gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Meta aceleraron el desarrollo y la disponibilidad pública de sus ofertas, y Silicon Valley vio rápidamente el surgimiento de empresas como Anthropic y Perplexity que ofrecen herramientas de IA.
Ahora, los fabricantes de PC están invirtiendo en PC con capacidad de IA que enfatizan la IA híbrida y la inteligencia en el dispositivo. La integración de la IA en las computadoras personales se ve facilitada por la aparición de conjuntos de chips de IA especializados, como las unidades de procesamiento neuronal (NPU), que mejoran la capacidad de las PC para realizar tareas de IA localmente.
Se espera que este cambio tenga un impacto significativo en el mercado de las PC. Según Canalys, alrededor del 60 % de las PC enviadas para 2027 serán compatibles con IA.
Los PC con IA están diseñados para ejecutar cargas de trabajo de IA de forma eficiente utilizando una combinación de CPU, GPU y NPU, lo que les permite manejar tareas como modelos de IA generativa de forma más eficaz que generaciones anteriores de PC. Esta optimización permite que las PC con IA ejecuten aplicaciones de IA con rendimiento mejorado, eficiencia energética y privacidad al procesar datos localmente en lugar de depender de soluciones basadas en la nube.
Algunos critican esta categoría por considerarla una estrategia de marketing y señalan que muchos usuarios finales utilizan la IA generativa a través de chatbots basados en la nube.
Hoy en día, el público piensa en la IA como modelos de lenguaje grandes (LLM) que se ejecutan en la nube y se utilizan como chatbots. Con el tiempo, el poder y el uso de la IA por parte de los usuarios finales se darán cada vez más a través de características integradas y aplicaciones mejoradas con IA.
Según el jefe global de investigación de Gartner, Chris Howard, la IA también implicará más modelos de lenguaje pequeños (SLM) que impulsen casos de uso que no sean de chatbot que se ejecutan cerca del perímetro en lugar de la nube.
El procesamiento de la IA se realizará cada vez más cerca del usuario y más cerca del perímetro. Y esto significa que la tendencia del hardware específico de IA solo crecerá.
Uno de los puntos destacados es la introducción de las PC Copilot+ de Microsoft, una nueva categoría de PC con Windows diseñadas específicamente para la IA. Estas PC cuentan con un nuevo silicio capaz de realizar más de 40 billones de operaciones por segundo (TOPS), lo que proporciona una duración de la batería por todo el día y acceso a modelos avanzados de IA. La arquitectura de estos dispositivos integra una NPU de alto rendimiento junto con la CPU y la GPU, lo que mejora sus capacidades de IA. Esta configuración permite nuevas experiencias, como la generación de imágenes de IA en tiempo real, la traducción de idiomas y funcionalidades de búsqueda avanzada, como la función "Recuperar", que registra y analiza la actividad del dispositivo para mejorar la interacción del usuario con los modelos de IA.
Microsoft también ha colaborado con los principales socios OEM, incluidos Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo y Samsung, para llevar al mercado estos dispositivos mejorados con IA.
Apple ha realizado varios cambios en el hardware para adaptarse y potenciar las capacidades de IA en sus dispositivos. Un desarrollo significativo es la integración del silicio Apple, diseñado específicamente para manejar procesamiento avanzado de IA. Esto incluye el uso de motores neuronales especializados en dispositivos como el iPhone 15 Pro, que están optimizados para tareas de IA, como el machine learning y el procesamiento de lenguaje natural. Estos motores neuronales mejoran la eficiencia y la velocidad de las operaciones de IA, lo que permite funciones como la traducción de idiomas en tiempo real y el reconocimiento de imágenes.
Google ha realizado varios cambios en su hardware para adaptarse a la IA. Uno de los pasos más importantes incluye el desarrollo y la integración de su propio hardware para admitir modelos de IA como Gemini. Esto indica un cambio desde la dependencia de chips externos hacia el uso de tecnología propia para mejorar las capacidades de IA.
Google incluso ha reorganizado sus equipos internos para integrar mejor la IA en sus productos. Esta reorganización ha llevado a la creación de un nuevo equipo de plataformas y dispositivos, consolidando varios productos de Google como Pixel, Android, Chrome y ChromeOS bajo un mismo liderazgo. Este cambio tiene como objetivo acelerar la integración de la IA y mejorar la sinergia entre el hardware y el software.
La popular revolución de la IA generativa comenzó en noviembre de 2022 y dio lugar a grandes cambios de hardware para adaptarse a los casos de uso de IA que consumen mucha energía. La reciente incorporación de la IA en el hardware es, sin duda, solo el principio. Podemos esperar que el hardware específico de IA llegue más allá de las PC y los teléfonos y se traslade a dispositivos wearables, dispositivos del Internet de las Cosas y otros.
