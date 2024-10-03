Tendencias: el hardware recibe actualizaciones de IA en 2024

Hace unos años, la IA a menudo dependía de hardware que no estaba diseñado explícitamente para la IA. Un ejemplo son los procesadores gráficos. Las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) de Nvidia son cruciales en la IA porque manejan el procesamiento paralelo de manera eficiente, lo cual es necesario para el machine learning y el aprendizaje profundo. Su diseño permite realizar cálculos simultáneos, lo que las hace más eficaces que las CPU para el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA.

Otro tipo de hardware principal es Field-Programmable Gate Array (FPGA) de Intel y otras empresas. Un FPGA es un circuito integrado (IC) que se puede reprogramar varias veces. Esa flexibilidad lo hace ideal para tareas de IA. Los FPGA aceleran las tareas de aprendizaje profundo y machine learning. Proporcionan opciones de personalización de hardware que imitan el comportamiento de las GPU o ASIC.

Los FPGA se pueden integrar con infraestructuras populares de IA como TensorFlow y PyTorch utilizando herramientas como la suite Intel FPGA AI y el kit de herramientas OpenVINO.

Los FPGA se utilizan en las industrias automotriz, de atención médica y otras. Son útiles en escenarios de computación periférica donde las capacidades de IA deben desplegarse cerca de la fuente de datos para una toma de decisiones más rápida y una latencia reducida.

Y otro tipo son los circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC). Un ejemplo son las unidades de procesamiento tensorial (TPU) de Google. Las TPU son ASIC personalizados desarrollados por Google para acelerar las cargas de trabajo de machine learning. Están optimizados para TensorFlow y se utilizan ampliamente en los centros de datos de Google.