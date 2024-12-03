Acceso de terceros: el riesgo que se pasa por alto en su plan de protección de datos

Las infracciones de terceros suelen tener importantes consecuencias en materia de cumplimiento. Una preocupación clave son los datos ocultos: las organizaciones de datos ni siquiera saben que existen. De hecho, el 35 % de las filtraciones involucran datos ocultos, lo que complica los esfuerzos de seguimiento y protección. La propagación de datos en múltiples entornos, una condición presente en el 40 % de las filtraciones, intensifica aún más este desafío. Como resultado, las filtraciones que involucran datos ocultos son un 16 % más costosas y tardan más en identificarse y contenerse.

Para abordar estos riesgos de cumplimiento, más organizaciones están recurriendo a soluciones DSPM. Al ofrecer visibilidad continua del acceso y uso de datos, DSPM ayuda a las empresas a mantener el cumplimiento de regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico y el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS). Las herramientas de DSPM permiten a las organizaciones identificar y corregir de forma rápida y eficiente posibles infracciones, en particular las derivadas de infracciones de terceros, lo que ayuda a proteger los datos confidenciales y cumplir con las obligaciones normativas.

Tome el control del acceso a datos de terceros con Guardium DSPM de IBM. Esta solución ofrece características únicas diseñadas para abordar las complejidades de las nubes modernas: