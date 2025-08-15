Tanto los gerentes como los empleados están teniendo dificultades para adaptarse a un ritmo global implacable. La combinación del trabajo remoto, la influencia de la IA en el mundo empresarial y la escasez mundial de talentos han dejado a los departamentos de recursos humanos en una coyuntura crítica, dice Morick.

“Estamos viendo presiones presupuestarias en organizaciones enteras. RR. HH. como centro operativo lo está resintiendo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo pueden usar la IA y la automatización para optimizar sus operaciones y recuperar parte de ese costo?

En parte debido a estas presiones presupuestarias y a una cultura de consolidación, dice Morick, "gran parte del entrenamiento líder ha recaído en los gerentes". Muchos gerentes hoy en día, dice, desempeñan funciones duales.

“Así que eres el gerente del día a día, pero también eres el entrenador. “Se espera que las personas, a medida que ascienden en la organización, se conviertan en entrenadores eficaces”. Este tipo de progresión profesional, dice, no es necesariamente algo en lo que los gerentes estuvieran interesados o capacitados para hacerlo con eficacia. “Así que existe esta brecha de liderazgo”.