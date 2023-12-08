El vehículo definido por software: la arquitectura detrás de la próxima evolución de la industria automotriz

La capa de infraestructura

Esta capa incluye no solo el vehículo, sino también el equipamiento de telecomunicaciones, las unidades de carretera, los sistemas de ciudades inteligentes y componentes similares, así como varios sistemas de backend de los fabricantes de equipos originales (OEM). Todos estos elementos forman parte de un proceso cíclico en el que los datos de los vehículos se utilizan para el desarrollo, la operación y los servicios. Basado en los insights de estos datos, el nuevo software se entrega a los vehículos vía actualizaciones inalámbricas.

La capa de plataforma de nube híbrida

En el enfoque de IBM, una plataforma uniforme basada en Linux y Kubernetes se extiende desde el vehículo hasta el borde del sistema backend. Es compatible con Red Hat Enterprise Linux y Red Hat Openshift, lo que permite que el software se distribuya de manera flexible en forma de contenedores de software, siguiendo el principio de "crear una vez, desplegar en cualquier lugar". El software se puede desarrollar y probar en el backend antes de desplegarse fácilmente en el vehículo o la infraestructura. Todo esto proporciona una flexibilidad sin precedentes.

La estandarización mediante la abstracción del software de aplicación en forma de contenedores mejora la facilidad de mantenimiento y la portabilidad del software, lo que se traduce en una mayor productividad de los desarrolladores. El enfoque de nube híbrida se complementa con IBM Edge Application Manager, que permite a los OEMs escalar y operar soluciones de edge de forma autónoma, junto con la plataforma automotriz integrada de IBM, un tiempo de ejecución de Java optimizado para uso en vehículos.

La IA y la capa de datos

Los modelos de IA han desempeñado durante mucho tiempo un papel importante en las funcionalidades de los vehículos, como ADAS/AD. Algunos OEM, como Honda, utilizan la IA para la gestión del conocimiento con el fin de ofrecer automóviles más seguros y personalizados. En cuanto a la operación de vehículos, la IA se aplica actualmente en ciberseguridad para analizar eventos e incidentes de seguridad entrantes, y en el análisis de datos telemáticos para obtener insights sobre experiencias de conducción.

Hoy en día, la IA generativa puede mejorar en gran medida el desarrollo y la operación de las SDV mediante la generación automática de artefactos, como casos de prueba, modelos de arquitectura y código fuente de software. Esto requiere una cartera de productos de IA como IBM watsonx™ para administrar varios modelos fundacionales optimizados para cada caso de uso, crear modelos fundacionales específicos personalizados basados en estándares patentados por el cliente y proteger los datos de ingeniería para que no se incorporen en modelos de código abierto públicos que los competidores podrían explotar. Además, tecnologías como IBM Distributed permiten a los OEM optimizar el despliegue y el uso de modelos de IA en dispositivos edge, como vehículos.

La capa de seguridad

Los OEMs están adoptando cada vez más un marco de confianza cero para la ciberseguridad para contrarrestar amenazas externas e internas en desarrollo, operaciones en vehículos y entornos empresariales. Un elemento central en la seguridad de los vehículos es el Centro de Operaciones de Seguridad de Vehículos, donde IBM QRadar Suite se puede utilizar para la detección de amenazas y la orquestación, Automatización y respuesta de seguridad.

Los OEM también necesitan cifrar los mensajes dentro de un vehículo y todas las demás comunicaciones que se extienden más allá de él. Esto se puede lograr a través de IBM Enterprise Key Management Foundation. Por último, IBM X-Force Red ofrece ofertas específicas de pruebas automotrices.

La capa de productos de IA

Una plataforma de desarrollo moderna, como IBM Engineering Lifecycle Management, permite a la industria automotriz practicar el desarrollo ágil de software en un entorno CI/CD moderno. Proporciona ingeniería de requisitos trazable, ingeniería y pruebas de sistemas basadas en modelos, facilitando la colaboración, gestionando la complejidad del producto, aplicando insights basados en datos y garantizando el cumplimiento. Además, la ingeniería de IA, respaldada por carteras como watsonx, permite una experiencia del cliente personalizada. Las soluciones de gestión de datos de ingeniería ayudan a los clientes a gestionar la gran cantidad de datos necesarios para el desarrollo de la conducción autónoma, como se ilustra en este estudio de caso de Continental. Las plataformas inteligentes, como IBM Cloud Pak® for Network Automation, permiten la automatización y la coordinación de las operaciones de red, lo que resulta especialmente relevante para las empresas de telecomunicaciones en la infraestructura. En el backend, IBM Connected Vehicle Insight ayuda a los fabricantes a crear sus casos de uso de vehículos conectados.

Igualmente importante, las SDV requieren muchas tecnologías especializadas de diferentes proveedores, por lo que la colaboración del ecosistema desempeña un papel importante en la arquitectura de las SDV.

En última instancia, cada componente en la arquitectura desempeña un papel bien definido para garantizar la mejor Experiencia posible para los controladores y pasajeros de los vehículos, consolidando el SDV como la próxima evolución de la industria automotriz.

¿Tienes previsto asistir al CES (el enlace está fuera de ibm.com)del 9 al 12 de enero de 2024 en Las Vegas? Pásate por el Centro de Reuniones de IBM para aprender más sobre las tecnologías SDV.