El ransomware como servicio (RaaS) ha surgido como un modelo de negocio revolucionario en el que los hackers combinan las capacidades del ransomware tradicional con la accesibilidad de los servicios basados en la nube. Esta medida les ayudó a transformar la sofisticada extorsión digital en una economía basada en suscripciones, accesible para casi cualquier persona con intenciones maliciosas.

Históricamente, los ataques de ransomware fueron llevados a cabo principalmente por actores de amenazas técnicamente calificados que escribieron su propio malware, y lo distribuyeron a través de phishing o kits de explotación y negociaron directamente con la víctima. Pero en este modelo tradicional, había limitaciones, como escalabilidad limitada, exposición al riesgo y la necesidad de un amplio conjunto de habilidades.

Luego, el modelo RaaS entró en escena. En este modelo, los desarrolladores de ransomware crean herramientas de malware sólidas y las arriendan a sus clientes o afiliados que llevan a cabo los ataques reales. Los desarrolladores reciben entre el 20 % y el 40 % de las ganancias, mientras que los afiliados se quedan con la parte restante.

Esto ha hecho que el delito cibernético sea más accesible, permitiendo a las personas con habilidades limitadas llevar a cabo ataques poderosos utilizando herramientas avanzadas.