El poder del mainframe y las aplicaciones nativas de la nube

La modernización de mainframe se refiere al proceso de transformación de los sistemas, aplicaciones e infraestructura de mainframe heredados para alinearse con la tecnología moderna y los estándares empresariales. Este proceso desbloquea el poder de los sistemas mainframe, permitiendo a las organizaciones emplear sus inversiones existentes en tecnología mainframe y aprovechar los beneficios de la modernización. Al modernizar los sistemas mainframe, las organizaciones pueden mejorar la agilidad, aumentar la eficiencia, reducir costos y mejorar la experiencia del cliente.
La modernización del mainframe permite a las organizaciones aprovechar las últimas tecnologías y herramientas, como la computación en la nube, la inteligencia artificial, el machine learning y DevOps, para impulsar la innovación y el crecimiento empresarial. Los sistemas de mainframe modernizados pueden integrarse perfectamente con otros sistemas, aplicaciones y fuentes de datos, lo que permite la creación de nuevos modelos de negocio y fuentes de ingresos.
Además, la modernización ayuda a las organizaciones a abordar los desafíos de una fuerza laboral que envejece, reducir el costo de mantenimiento y operaciones, y mejorar el rendimiento y la escalabilidad del sistema. Al desbloquear el poder de la modernización del mainframe, las organizaciones pueden lograr importantes beneficios comerciales, mejorar la competitividad y mantener su posición en el mercado.
Migrar un sistema mainframe a una plataforma diferente, como un sistema basada en la nube o distribuido, puede ser un proceso complejo y arriesgado. La modernización, por otro lado, permite a las organizaciones retener el valor de sus inversiones existentes en tecnología mainframe mientras cosechan los beneficios de la modernización.
A través de la asociación entre IBM y Microsoft, las organizaciones ahora pueden hacer que las funciones y datos comerciales del mainframe estén disponibles para aplicaciones y servicios que se ejecutan en Azure a través de (nuevas) API y, además, integrarse con software empresarial popular y más a través de Azure Logic Apps.
El uso de API para modernizar un entorno de mainframe puede aportar beneficios significativos a una organización. En primer lugar, permite la integración de tecnologías y herramientas modernas con los sistemas mainframe existentes. Por lo tanto, permite a la organización utilizar los últimos avances en tecnología y mejorar la eficiencia y eficacia de sus operaciones. Las API se pueden utilizar para integrar aplicaciones móviles, computación en la nube e inteligencia artificial con el mainframe, proporcionando una solución más completa y modernizada.
Además, las API pueden ayudar a mejorar la experiencia del usuario al permitir el desarrollo de interfaces y paneles fáciles de usar que brindan acceso en tiempo real a los datos y servicios del mainframe, mejorando la productividad y las capacidades de toma de decisiones. Estas API, que se pueden crear con IBM z/OS Connect, se pueden integrar con Azure API Management. Azure API Management es un servicio totalmente gestionado que ayuda a las organizaciones a publicar, proteger y gestionar API para sus aplicaciones. Proporciona un conjunto completo de herramientas y características para crear, monitorear y controlar el ciclo de vida de las API.
Estas API se pueden utilizar para crear aplicaciones móviles o web mediante Microsoft Power Platform. Microsoft Power Platform Power Apps es una opción de código bajo o sin código para crear una interfaz de usuario basada en la web que se conecta a los servicios desarrollados mencionados anteriormente.
Azure Logic Apps ofrece otra forma para que los desarrolladores modernicen aplicaciones de mainframe, incluyendo integración con software empresarial popular, procesamiento en tiempo real, capacidades de machine learning y rentabilidad. Permite a los desarrolladores automatizar tareas y flujos de trabajo repetitivos, liberando recursos del sistema central para tareas más críticas y mejorando la eficiencia general.
Brindar ofertas personalizadas que puedan atraer a los clientes y diferenciarlos es un objetivo clave para la mayoría de las empresas. Cada vez más, esto requiere un intercambio de información en tiempo real entre las aplicaciones de actividad principal que se ejecutan en el mainframe y las aplicaciones de front-end que se ejecutan en Microsoft Azure. Todo esto sin interrumpir las aplicaciones de la actividad principal y los acuerdos de nivel de servicio (SLA) asociados.
Con IBM Z Digital Integration Hub, los desarrolladores pueden consolidar y curar la información almacenada en el mainframe. En lugar de mover todos los datos sin procesar que provienen de las tantas aplicaciones principales y fuentes de datos relacionadas a la nube, pueden usar tecnologías optimizadas para el mainframe. Estas tecnologías pueden comunicar y almacenar esa información curada/agregada en la memoria y mostrar esa información a través de varias interfaces basadas en estándares, incluso a través de mecanismos basados en eventos como Kafka o API basadas en estándares abiertos.
IBM Z Digital Integration Hub se puede configurar en un enfoque basado en eventos para compartir de forma proactiva información seleccionada a través de Kafka a flujos de eventos de Microsoft Fabric. A medida que se procesan nuevas transacciones de interés en el sistema de registro, las notificaciones de cuenta se pueden procesar a través de estos flujos de eventos. Esto puede activar los flujos de Data Activator para emitir la notificación a las aplicaciones y consumidores posteriores. La combinación de las capacidades de Microsoft Fabric e IBM zDIH permite a los clientes desarrollar rápidamente nuevas soluciones utilizando información casi en tiempo real de IBM Z.
Los líderes de TI tienen la tarea de integrar y extender las capacidades de mainframe para impulsar la agilidad y la innovación empresarial. De hecho, cuatro de cada cinco organizaciones creen que deben modernizar rápidamente las aplicaciones basadas en mainframe para mantenerse al día con la competencia. Sin embargo, el desafío consiste en encontrar el mejor enfoque para la modernización de aplicaciones, uno que ofrezca el mejor retorno de la inversión (ROI).
IBM® Consulting puede ayudarle a diseñar una estrategia de nube híbrida con un único modelo operativo integrado, que incluye prácticas ágiles comunes e interoperabilidad de aplicaciones entre IBM Z, Microsoft Azure y mainframes. IBM coloca las aplicaciones y los datos en la plataforma adecuada y ayuda a mantenerlos seguros, cifrados y resilientes. Es una plataforma de nube híbrida ágil y perfectamente integrada con IBM Z en el núcleo. IBM Consulting trabaja para acelerar la modernización de las aplicaciones de mainframe, desarrollar aplicaciones de Azure e impulsar la automatización de TI con IBM Z y Azure. El enfoque conjunto permite a las empresas innovar más rápidamente, maximizar el valor de la inversión y reducir la necesidad de contar con habilidades especializadas.
Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de su mainframe e impulsar el éxito empresarial. Haga clic en el siguiente enlace para descubrir los beneficios de la modernización de mainframe y programe una conversación con nuestros expertos para explorar cómo IBM puede ayudarle a alcanzar sus objetivos.