El poder del mainframe y las aplicaciones nativas de la nube

La modernización de mainframe se refiere al proceso de transformación de los sistemas, aplicaciones e infraestructura de mainframe heredados para alinearse con la tecnología moderna y los estándares empresariales. Este proceso desbloquea el poder de los sistemas mainframe, permitiendo a las organizaciones emplear sus inversiones existentes en tecnología mainframe y aprovechar los beneficios de la modernización. Al modernizar los sistemas mainframe, las organizaciones pueden mejorar la agilidad, aumentar la eficiencia, reducir costos y mejorar la experiencia del cliente.

La modernización del mainframe permite a las organizaciones aprovechar las últimas tecnologías y herramientas, como la computación en la nube, la inteligencia artificial, el machine learning y DevOps, para impulsar la innovación y el crecimiento empresarial. Los sistemas de mainframe modernizados pueden integrarse perfectamente con otros sistemas, aplicaciones y fuentes de datos, lo que permite la creación de nuevos modelos de negocio y fuentes de ingresos.

Además, la modernización ayuda a las organizaciones a abordar los desafíos de una fuerza laboral que envejece, reducir el costo de mantenimiento y operaciones, y mejorar el rendimiento y la escalabilidad del sistema. Al desbloquear el poder de la modernización del mainframe, las organizaciones pueden lograr importantes beneficios comerciales, mejorar la competitividad y mantener su posición en el mercado.

Migrar un sistema mainframe a una plataforma diferente, como un sistema basada en la nube o distribuido, puede ser un proceso complejo y arriesgado. La modernización, por otro lado, permite a las organizaciones retener el valor de sus inversiones existentes en tecnología mainframe mientras cosechan los beneficios de la modernización.