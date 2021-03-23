El peligro oculto de las infraestructuras obsoletas: riesgo de seguridad

Con todo lo que se habla sobre la adopción de soluciones en la nube, sería fácil suponer que la infraestructura de TI on premises está perdiendo popularidad. Sin embargo, el reciente estudio de IBM y Forrester Consulting “The Key to Enterprise Hybrid Cloud Strategy”, encontró que la infraestructura on premises todavía tiene una fuerte presencia para muchas empresas. El estudio concluyó que "las empresas planean aumentar las inversiones en infraestructura on premises, y el 85 % de los responsables de la toma de decisiones de TI (ITDM) en nuestra encuesta están de acuerdo en que la infraestructura on premises es crítica para sus estrategias de nube híbrida". De hecho, el 75 % de los ITDM planean aumentar su inversión en infraestructura en los próximos dos años.

Desafortunadamente, los planes no siempre se llevan a cabo. Las actualizaciones de infraestructura on premises son a menudo una de las primeras cosas que se impulsan en función de las necesidades presupuestarias, la prioridad del proyecto o eventos disruptivos inesperados (como la COVID-19). El estudio de Forrester encontró que el 70 % de las organizaciones que respondieron han retrasado las actualizaciones de infraestructura al menos varias veces en los últimos cinco años o más (frente al 61 % en 2019).

Cuando se examinan los proyectos y prioridades de TI, la actualización de la infraestructura on premises es un candidato fácil para el retraso. No es un proyecto nuevo y llamativo y puede ser difícil justificar el costo para los altos ejecutivos. Al manejar varios proyectos o la necesidad de reducir el presupuesto, los equipos de TI pueden considerar la ecuación riesgo/recompensa para no actualizar la infraestructura on premises existente. Se llega a la decisión de que todo funciona lo suficientemente bien por ahora. Lo que a menudo no se tiene en cuenta es que existen riesgos de seguridad asociados con este equipo. De hecho, el estudio de Forrester concluyó que la mitad de los ITDM encontraron problemas de seguridad basados en la infraestructura y vulnerabilidades después de una actualización retrasada.