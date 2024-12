El futuro del comercio electrónico

La gestión eficiente de order management es crucial para mantener la rentabilidad a medida que las expectativas de los clientes de un cumplimiento rápido y preciso siguen aumentando.

Los sistemas de administración de pedidos impulsados por AI optimizan todas las facetas del flujo de trabajo de administración de pedidos, desde la administración inteligente de inventario hasta la entrega puntual. Al pronosticar la demanda con mayor precisión y reducir el desperdicio, estos sistemas ayudan a garantizar que los pedidos se cumplan de la manera más rentable. Los procesos inteligentes de order management también ayudan a las compañías a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad al optimizar las rutas de entrega y maximizar la orquestación de pedidos.

El uso de la automatización en la administración de pedidos no solo reducirá los costos operativos, sino que también mejorará la experiencia del cliente al minimizar los retrasos y errores, lo que lleva a mayores niveles de satisfacción y lealtad del cliente. En el panorama actual, la velocidad se valora cada vez más y la automatización es un acelerador crítico del tiempo de pedido.

Según una investigación del IBM Institute of Business Value, las organizaciones pueden ver una reducción del 31% en el costo por pedido de venta con la integración de sistemas inteligentes de gestión de ventas e inventario. El adicional Power de la generativa AI ayuda a garantizar que no se pierda ninguna entrega y que se reduzcan enormemente los costosos errores en los pedidos.