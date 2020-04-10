En marzo de 2010, Bitcoin tenía un valor de menos de un centavo. Menos de una década después, cada Bitcoin tenía un valor de casi 20.000 USD y los primeros inversionista manejaban Lamborghinis. Y aunque la emoción en torno a Bitcoin siempre estará intrínsecamente ligada al precio, su ubicuidad llevó a blockchain, la tecnología que protege las criptomonedas, a ser el centro de atención tecnológica.
Las habilidades en Blockchain se convirtieron en una de las aptitudes más demandadas del mundo, con una demanda que aumentó casi un 2.000 por ciento entre 2017 y 2020.
David Furlonger, distinguido vicepresidente de investigación en Gartner ha dicho, “El 60% de los director de sistemas de información (CIO) en la Encuesta de Agenda de director de sistemas de información (CIO) de Gartner 2019 dijo que esperaban algún nivel de adopción de Blockchain tecnologías en los próximos tres años.” Ya sea que sea un alcista o un bajista de Bitcoin, no se puede negar que con cada nuevo caso de uso de blockchain, existe un entusiasmo creciente por lo que sigue para blockchain.
Según Blockchain for Dummies, “Blockchain es un libro mayor compartido e inmutable que facilita el proceso de registro de transacciones y seguimiento de activos en una red empresarial. Un activo puede ser tangible (una casa, un auto, efectivo, tierra) o intangible (propiedad intelectual, patentes, derechos de autor, marca). Casi cualquier cosa de valor se puede rastrear y comercializar en una red blockchain, reduciendo el riesgo y los costos para todos los involucrados.
Hay varias formas de construir una red blockchain: pueden ser públicas, donde cualquiera puede unirse, privadas, donde una organización gobierna la red, autorizadas, donde los participantes necesitan obtener una invitación o permiso para unirse, o construidas y mantenidas por un consorcio de organizaciones.
Forrester Investigación, una empresa de investigación de mercado, ha identificado cuatro preguntas para las organizaciones y las industrias antes de considerar una solución Blockchain:
Si la respuesta a todas estas preguntas es “sí”, una solución de blockchain puede tener sentido. Forrester también recomienda que las industrias Think en grande pero comiencen poco a poco. Los clientes de IBM ya están transformando sus industrias mediante el uso de la tecnología IBM Blockchain y viendo resultados comerciales reales.
American Banker publicó cinco preguntas sobre hacia dónde se dirige la industria blockchain. Sin embargo, la respuesta a estas preguntas es mucho más simple de lo que uno puede suponer... ¡Blockchain está listo para su uso comercial y de gobierno hoy!
R: Las instituciones financieras se han posicionado a la vanguardia de la tecnología blockchain. El ahorro de costos por sí solo, en algunos proyectos, podría ascender a decenas de miles de millones de dólares al año. Los tiempos de liquidación podrían pasar de días a minutos, acercándose casi a T+0.
R: Como Jerry Cuomo, vicepresidente de IBM Blockchain Tecnología, dijo al congreso durante la audiencia, Beyond Bitcoin: Aplicaciones emergentes para Blockchain Tecnología, “Los usos potenciales de Blockchain son mucho más amplios que las criptomonedas. IBM ha participado en más de 400 proyectos de blockchain en la cadena de suministro, gobierno, atención médica, transporte, seguros, productos químicos, petróleo y más. Y a partir de esas experiencias, IBM ha desarrollado tres beneficios clave: creemos que blockchain es una tecnología transformadora que podría cambiar radicalmente la forma en que interactúan las empresas y el gobierno, blockchain debe estar abierta para fomentar una amplia adopción, innovación e interoperabilidad y blockchain está lista para las empresas y el gobierno usar hoy”. Estas observaciones y las siguientes recomendaciones fueron muy bien recibidas con uno de los copresentadores de Jerry, Frank Yiannas, siendo seleccionado para convertirse en el Comisionado Adjunto de Política Alimentaria y Respuesta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.
R: "Un sandbox puede ser útil", dijo Hester Peirce, comisionada de la Comisión de Bolsa y Valores. “Pero no quieres que los padres en el sandbox construyan el castillo de arena. Normalmente quieres que los niños lo descubran por sí mismos. Cambia el proceso creativo una vez que los reguladores te observan”.
R: La manía de Bitcoin llevó a algunos a creer que los bancos ya no son necesarios para la transferencia segura de dinero a nivel mundial. Sin embargo, los bancos no están de acuerdo. La investigación mostró, en un informe conjunto entre IBM Blockchain y OMFIF, “Más allá del horizonte inmediato, muchos participantes de la industria ven un potencial significativo para que DLT aumente la eficiencia y reduzca los costos de conciliación en la compensación y liquidación de valores. Una empresa conjunta reciente entre el Deutsche Bundesbank y la Deutsche Borse, que desarrolló un prototipo funcional de una plataforma de liquidación de valores basada en DLT que logra la entrega frente a la liquidación de pago de monedas y valores digitales, representa un progreso en esta área”.
R: American Banker afirma: “Si blockchain reemplazara el sistema financiero actual, los desarrolladores podrían enfrentar la misma responsabilidad fiduciaria que los bancos. El contenido de esa obligación es objeto de un polémico debate dentro de las industrias. Algunos dicen que se trata de priorizar entre el "deber de cuidado" y el "deber de lealtad". El primero se trata de no hacer daño, pero el segundo se trata de servir al mejor interés del cliente”.
Si bien mirar hacia el futuro lejano de blockchain es extremadamente emocionante, constantemente ingresan nuevas innovaciones al mercado que prometen usos más grandes y audaces de la tecnología. A medida que las redes blockchain activas continúan aportando un cambio transformador real a varias industrias, el equipo de IBM Blockchain predijo las siguientes cinco tendencias en el futuro cercano:
En 2020, comenzaremos a ver nuevos modelos de gobernanza que permitan a consorcios grandes y diversos abordar la toma de decisiones, los esquemas de permisos e incluso los pagos de manera más eficiente. Estos modelos ayudarán a estandarizar la información de diferentes fuentes y capturar conjuntos de datos nuevos y más sólidos. El 68 por ciento de los Director de tecnología y director de sistemas de información (CIO) incluso esperan ver un modelo de gobernanza Escalable para las interacciones a través de múltiples redes Blockchain a ser una característica importante del entorno Blockchain de su organización en los próximos uno a tres años.
Aunque alcanzar la interconectividad al nivel maximizado puede tardar años, y la definición de interoperabilidad puede adoptar muchas formas, encontramos que el 83 por ciento de las organizaciones hoy en día creen que la garantía de la gobernanza y los estándares que permiten la interconectividad y la interoperabilidad entre las redes blockchain autorizadas y sin permiso son un un factor importante para unirse a una red blockchain en toda la industria, con más de una quinta parte que cree que es esencial. Aunque todavía queda trabajo por hacer en este frente, este año, a medida que más redes emergentes alcancen una masa crítica, encontraremos que más miembros de una sola red esperarán (si no exigen) orientación sobre la integración entre diferentes protocolos.
La combinación de tecnologías adyacentes con blockchain nos ayudará a hacer cosas que no se han hecho antes. Datos más fiables procedentes de la blockchain informarán y fortalecerán mejor los algoritmos subyacentes. Blockchain ayudará a mantener esos datos seguros y auditar todos y cada uno de los pasos del proceso de toma de decisiones, lo que permitirá obtener insights más nítidos impulsados por datos en los que confían los participantes de la red.
Con la necesidad de mayores mecanismos de protección de datos, este año, las soluciones de Blockchain utilizarán herramientas de validación junto con criptoanclas, balizas de IoT y Oracle, mecanismos que vinculan los recursos digitales con el mundo físico mediante la inyección de datos externos en las redes. Esto mejorará la confianza y eliminará la dependencia de la entrada de datos humanos, que a menudo es propensa a errores y fraudes.
Dado que los países de Asia, Oriente Medio y el Caribe comienzan a experimentar con las CBDC en tiempo real, no hay duda de que continuarán cobrando impulso en el nuevo año y redefinirán los pagos de varias maneras. Por un lado, las CBDC verán una expansión continua en las CDBC mayoristas, con algunas incursiones iniciales en las CBDC de venta minorista. Además, encontramos que habrá un mayor interés en la tokenización y digitalización de otros tipos de activos y valores, como obligaciones de bonos centrales para bonos del tesoro.
Hyperledger Fabric es un marco de blockchain modular de código abierto para desarrollar aplicaciones de grado empresarial con estrategias de la industria.
Los gobiernos, las empresas y las instituciones usan blockchain para habilitar una infraestructura segura y confiable para la identidad y las credenciales digitales.
Blockchain es una red "sin confianza" que proporciona mayor seguridad, transparencia y automatización.
