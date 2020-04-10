American Banker publicó cinco preguntas sobre hacia dónde se dirige la industria blockchain. Sin embargo, la respuesta a estas preguntas es mucho más simple de lo que uno puede suponer... ¡Blockchain está listo para su uso comercial y de gobierno hoy!

P: ¿Qué esperan los bancos?

R: Las instituciones financieras se han posicionado a la vanguardia de la tecnología blockchain. El ahorro de costos por sí solo, en algunos proyectos, podría ascender a decenas de miles de millones de dólares al año. Los tiempos de liquidación podrían pasar de días a minutos, acercándose casi a T+0.

P: ¿Se sumarán los reguladores?

R: Como Jerry Cuomo, vicepresidente de IBM Blockchain Tecnología, dijo al congreso durante la audiencia, Beyond Bitcoin: Aplicaciones emergentes para Blockchain Tecnología, “Los usos potenciales de Blockchain son mucho más amplios que las criptomonedas. IBM ha participado en más de 400 proyectos de blockchain en la cadena de suministro, gobierno, atención médica, transporte, seguros, productos químicos, petróleo y más. Y a partir de esas experiencias, IBM ha desarrollado tres beneficios clave: creemos que blockchain es una tecnología transformadora que podría cambiar radicalmente la forma en que interactúan las empresas y el gobierno, blockchain debe estar abierta para fomentar una amplia adopción, innovación e interoperabilidad y blockchain está lista para las empresas y el gobierno usar hoy”. Estas observaciones y las siguientes recomendaciones fueron muy bien recibidas con uno de los copresentadores de Jerry, Frank Yiannas, siendo seleccionado para convertirse en el Comisionado Adjunto de Política Alimentaria y Respuesta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

P: ¿Ayudaría un sandbox de blockchain estadounidense?

R: "Un sandbox puede ser útil", dijo Hester Peirce, comisionada de la Comisión de Bolsa y Valores. “Pero no quieres que los padres en el sandbox construyan el castillo de arena. Normalmente quieres que los niños lo descubran por sí mismos. Cambia el proceso creativo una vez que los reguladores te observan”.

P: ¿Son realmente necesarios los bancos en un mundo basado en la tecnología blockchain?

R: La manía de Bitcoin llevó a algunos a creer que los bancos ya no son necesarios para la transferencia segura de dinero a nivel mundial. Sin embargo, los bancos no están de acuerdo. La investigación mostró, en un informe conjunto entre IBM Blockchain y OMFIF, “Más allá del horizonte inmediato, muchos participantes de la industria ven un potencial significativo para que DLT aumente la eficiencia y reduzca los costos de conciliación en la compensación y liquidación de valores. Una empresa conjunta reciente entre el Deutsche Bundesbank y la Deutsche Borse, que desarrolló un prototipo funcional de una plataforma de liquidación de valores basada en DLT que logra la entrega frente a la liquidación de pago de monedas y valores digitales, representa un progreso en esta área”.

P: ¿Quién tiene la culpa si blockchain sale mal?

R: American Banker afirma: “Si blockchain reemplazara el sistema financiero actual, los desarrolladores podrían enfrentar la misma responsabilidad fiduciaria que los bancos. El contenido de esa obligación es objeto de un polémico debate dentro de las industrias. Algunos dicen que se trata de priorizar entre el "deber de cuidado" y el "deber de lealtad". El primero se trata de no hacer daño, pero el segundo se trata de servir al mejor interés del cliente”.