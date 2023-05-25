Los cinco beneficios clave de AIOps y la automatización

Si es un profesional de TI, desde un alto ejecutivo hasta un profesional práctico, conoce la presión a la que se encuentran sus operaciones de TI (ITOps). Usted es responsable de optimizar el gasto, la eficiencia operativa y la incorporación de tecnologías nuevas e innovadoras. ¿Pero sus herramientas lo están ralentizando?
Acuñado por la firma de investigación Gartner, AIOps es inteligencia artificial para operaciones de TI. Es la aplicación de capacidades de inteligencia artificial (IA) (por ejemplo, procesamiento de lenguaje natural y modelos de machine learning) para automatizar y optimizar los flujos de trabajo operativos.
En esta entrada en el blog, examinaremos los problemas tradicionales de las operaciones de TI a través de la lente de la automatización basada en datos y los beneficios de AIOps. Es una forma eficaz de abordar problemas críticos como el rendimiento subóptimo de la aplicación y la mala experiencia del cliente, mejorar métricas como el MTTR y resolver los problemas de capacitación del equipo de TI para lograr una mayor resiliencia.
Le mostraremos cómo las soluciones impulsadas por IA pueden ayudar a su personal de TI a ir de un enfoque de “arreglos” a uno que sea más predictivo y proactivo, diseñado para abordar desafíos dinámicos, brindar una corrección de problemas más rápida, proporcionar beneficios a su organización y ayudarlo a lograr la transformación digital.
La proliferación de servicios en la nube, microservicios, contenedores y entornos de nube híbrida puede hacer que los equipos de operaciones de TI tradicionales tengan dificultades para supervisar y gestionar los posibles problemas que surgen en estos entornos complejos. El resultado son puntos ciegos, falsas alarmas y retrasos en la identificación y resolución de problemas. Y cada segundo cuenta: una encuesta reciente de IDC reveló que una sola hora de tiempo de inactividad cuesta un promedio de 250 000 USD o más cuando se ve afectado un servicio de producción generador de ingresos.
Con AIOps, tiene el beneficio de herramientas de observabilidad que ofrecen granularidad y cardinalidad de datos casi en tiempo real para todos los stakeholders de la aplicación. Una mejor visibilidad, comunicación y transparencia significa que los equipos pueden identificar problemas de una manera más ágil y receptiva. Por ejemplo, a medida que Enento Group modernizaba sistemas existentes on premises, utilizó la observabilidad para monitorizar todas sus aplicaciones en un solo lugar. Este enfoque les permitió cumplir con los SLA y lograr una disponibilidad del 99.99 %.
Las redes complejas y diversas de hoy también se benefician de AIOps y del monitoreo del rendimiento en tiempo real. BT Business permitió un nuevo nivel de visibilidad y consolidó el número de sistemas de monitoreo en un 80 %. Esto permitió una integración más sencilla y ofreció una importante reducción en los costos de licencias de software.
En promedio, las organizaciones utilizan más de 1000 aplicaciones en entornos de nube híbrida. También nos estamos ahogando en datos, pero se utiliza menos de un tercio de los datos empresariales. Las infraestructuras de TI tradicionales no dan abasto para analizar toda la información, lo que significa que es difícil, si no imposible, comprender las oportunidades de mejora e innovación.
El beneficio de AIOps es que tiene las herramientas para reducir el ruido de TI mientras correlaciona los datos de operaciones de múltiples entornos de TI. Esto significa que puede utilizar la detección de anomalías, realizar el análisis de causa principal y proponer soluciones de manera más rápida y precisa de lo humanamente posible. Los equipos de TI pueden pasar de reparar a desplegar y aportar un mayor valor al negocio. Por ejemplo, ExaVault eligió una solución de observabilidad para obtener una visibilidad instantánea de los problemas de rendimiento de las aplicaciones y, como resultado, redujo el tiempo medio de resolución (MTTR) en un 56.6 %.
Con demasiada frecuencia, el enfoque tradicional de ITOps para gestionar aplicaciones es gastar de más en la nube para evitar riesgos de rendimiento. No es de extrañar que las organizaciones digan que el 32 % de su gasto en la nube se desperdició en 2022. Pero en estos días, cada centavo cuenta, y este gasto desperdiciado también tiene implicaciones ambientales.
El beneficio de AIOps es la capacidad de optimizar los costos de la nube mediante el uso de software, no de intervención humana, para tomar decisiones críticas. Las aplicaciones obtienen exactamente los recursos que necesitan, cuando los necesitan, de forma continua y automática. Por ejemplo, en solo 10 meses, Providence migró de forma segura una parte significativa de sus cargas de trabajo a Azure y logró más de 2 millones USD en ahorros a través de acciones de optimización, todo mientras aseguraba el rendimiento de las aplicaciones, incluso durante los picos de demanda.
Los centros de datos representan entre el 1 y el 1.5 % del uso mundial de electricidad. Como mencionamos anteriormente, no es raro que los equipos de TI sobreasignen recursos para mitigar los riesgos de rendimiento de las aplicaciones. Sin embargo, ese enfoque tradicional cuesta tanto al negocio como al medio ambiente, y los clientes están viendo cuán en serio se toma los compromisos con ESG. Según Nielsen, el 75 % de los millennials cambiará sus hábitos de compra para favorecer los productos ecológicos.
Cuando se trata de sustentabilidad, las herramientas AIOps le permiten implementar la disciplina de gestión financiera en la nube FinOps y optimizar automáticamente sus entornos de nube y centro de datos. Esto, a su vez, reduce la cantidad de energía utilizada, lo que disminuye los residuos producidos por las máquinas inactivas. Por ejemplo, desde que pasaron a AIOps, BlueIT redujo el desperdicio en los entornos de sus clientes. Después de ejecutar recomendaciones de recursos impulsadas por inteligencia artificial, un cliente logró una reducción del 10 % en la sobreasignación de memoria y CPU.
Encontrar, mantener y formar al personal de TI adecuado es una de las principales prioridades. Debido a la automatización y las nuevas tecnologías, se estima que el 50 % de todos los empleados necesitarán mejorar o volver a capacitarse para 2025.
Las ITOps tradicionales dependen demasiado de la intervención humana individual, de los esfuerzos manuales (como perseguir errores) o del conocimiento institucional de lo que funcionó en el pasado.El beneficio de AIOps es que permite a los empleados utilizar herramientas que aprenden continuamente, por lo que el conocimiento no se va cuando alguien se jubila. La gestión proactiva de incidentes impulsada por IA ayuda a identificar falsos positivos y priorizar las alertas más urgentes. Eso da a los equipos de TI el poder de abordar posibles problemas antes de que provoquen ralentizaciones, interrupciones o malas experiencias del cliente.
Por ejemplo, Electrolux aceleró la resolución de problemas de TI de tres semanas a una hora a través de una detección más rápida (MTTD) y ahorró más de 1000 horas al año automatizando las tareas de reparación.
A medida que nuestros sistemas sigan creciendo en complejidad, los desafíos de TI (y las presiones que enfrentará) ciertamente no disminuirán. Pero al mejorar sus operaciones de TI con soluciones AIOps (y los beneficios de AIOps que vienen con ellas), tendrá la automatización, impulsada por inteligencia artificial, para crear una TI que pueda responder en segundos para reducir el tiempo de inactividad, mejorar el rendimiento de las aplicaciones, menores costos operativos y mayor éxito con la transformación digital.
Explore las soluciones IBM AIOps y descubra cómo la IA y TI ofrecen los insights basados en datos que los líderes de TI necesitan para ayudar a impulsar un rendimiento empresarial excepcional.
IBM Granite es nuestra familia de modelos de IA abiertos, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
Aprenda a incorporar la IA generativa, el machine learning y los modelos fundacionales en sus operaciones empresariales para mejorar el rendimiento.
Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
El machine learning (ML) es una rama de la IA y la informática que se centra en el uso de datos y algoritmos para permitir que la IA imite la forma en que aprenden los humanos.
