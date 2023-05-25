Los cinco beneficios clave de AIOps y la automatización

Si es un profesional de TI, desde un alto ejecutivo hasta un profesional práctico, conoce la presión a la que se encuentran sus operaciones de TI (ITOps). Usted es responsable de optimizar el gasto, la eficiencia operativa y la incorporación de tecnologías nuevas e innovadoras. ¿Pero sus herramientas lo están ralentizando?

Acuñado por la firma de investigación Gartner, AIOps es inteligencia artificial para operaciones de TI. Es la aplicación de capacidades de inteligencia artificial (IA) (por ejemplo, procesamiento de lenguaje natural y modelos de machine learning) para automatizar y optimizar los flujos de trabajo operativos.

En esta entrada en el blog, examinaremos los problemas tradicionales de las operaciones de TI a través de la lente de la automatización basada en datos y los beneficios de AIOps. Es una forma eficaz de abordar problemas críticos como el rendimiento subóptimo de la aplicación y la mala experiencia del cliente, mejorar métricas como el MTTR y resolver los problemas de capacitación del equipo de TI para lograr una mayor resiliencia.

Le mostraremos cómo las soluciones impulsadas por IA pueden ayudar a su personal de TI a ir de un enfoque de “arreglos” a uno que sea más predictivo y proactivo, diseñado para abordar desafíos dinámicos, brindar una corrección de problemas más rápida, proporcionar beneficios a su organización y ayudarlo a lograr la transformación digital.