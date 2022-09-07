La evolución de las expectativas de la OCC para la gestión del riesgo de modelos

Los riesgos de préstamos justos pueden introducirse a través de datos de entrada con sesgo, algoritmos que amplifican los sesgos de los datos y el uso con sesgo de los resultados del modelo. Las funciones de MRM deberían desempeñar un papel esencial en el programa de préstamos justos en las entidades financieras que cada vez dependen más de modelos. El manual refuerza este papel y establece expectativas detalladas sobre las consideraciones de préstamos justos en la infraestructura de MRM de un banco. Se hace referencia explícita a las políticas MRM que deben incluir consideraciones de préstamos justos, incluyendo estándares para garantizar que los modelos no causen o promuevan discriminación a través de un trato dispar o de impacto dispar.

Más específicamente, la infraestructura MRM de un banco debe incluir controles para el desarrollo, implementación y uso de modelos, incluidos controles para monitorear posibles resultados discriminatorios. Observamos que los modelos afectados por problemas de préstamos justos a menudo se basan en datos dinámicos y actualizados con frecuencia, como los modelos de monitoreo de transacciones.

Un modelo que produce resultados justos y sin sesgo podría fallar a este respecto cuando la entrada se desvía. Por estas razones, la infraestructura de monitorización continua de estos modelos debería incluir la vigilancia de sesgos en los datos. De manera similar, el manual establece que la infraestructura MRM debe establecer estándares apropiados para la validación de modelos que identifiquen sesgos en los datos o resultados del modelo. Finalmente, el marco de MRM debe reconocer que los riesgos de préstamos justos pueden introducirse a través de superposiciones y ajustes de gestión.

El manual también menciona modelos diseñados exclusivamente para evaluar el cumplimiento de las leyes de préstamo justo y analiza enfoques alternativos de prueba. Dado que las políticas relevantes (como la suscripción de créditos) a menudo guían el desarrollo de dichos modelos, la incapacidad de encontrar un buen ajuste del modelo puede afectar la capacidad de una empresa para evaluar los riesgos de préstamos justos de manera efectiva. Por la misma razón, no es posible el backtesting estándar, ya que los modelos están diseñados para reflejar las políticas de un periodo determinado. Alternativamente, se deben realizar comentarios manuales de archivos para destacar errores de datos e identificar factores no incluidos en el modelo estadístico. Las comentarios manuales de archivos también evalúan si esos factores adicionales podrían explicar las diferencias restantes entre los miembros del grupo de base prohibida y los miembros del grupo de control.

Es importante destacar que estos esfuerzos deben dimensionarse adecuadamente para que sean efectivos, y el folleto de Metodologías de muestreo de OCC actualizado recientemente proporciona la orientación necesaria.

Al reconocer el uso frecuente de los modelos de IA, el manual exige procesos eficaces para validar que el uso de la IA proporciona resultados sólidos, justos e imparciales. Como suelen ser más complejos, los modelos de IA pueden ocultar fácilmente sesgos en los datos, la modelización y los resultados.

El OCC establece que no es suficiente establecer la imparcialidad de las variables individuales, ya que las interacciones complejas típicas de los enfoques de IA pueden generar impactos o resultados no deseados. Las combinaciones complejas de entradas consideradas implícitamente por los modelos de IA pueden servir como proxies para clases prohibidas. Los modelos que se basan en tales proxies implícitos deben representar una relación espuria que resultó de entradas y resultados afectados por características prohibidas no observadas.

Además, definir adecuadamente la salida de un modelo para la evaluación de sesgos es esencial. Si bien el resultado nominal de un modelo de clasificación puede ser una etiqueta binaria, el resultado real suele ser una probabilidad estimada de cada resultado. El hecho de que el modelo proporcione resultados sin sesgo puede depender del tipo de resultados que se utilice y analice. Por ejemplo, un modelo de suscripción de crédito puede proporcionar estados proyectados imparciales de morosidad y no morosidad, pero podría proporcionar probabilidades con sesgo de estos estados. Un análisis del estado proyectado no revelaría los problemas potenciales y podría ser problemático si este último se utiliza para informar las decisiones de suscripción.