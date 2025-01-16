Uno de los desarrollos más significativos en el escenario del ransomware ha sido el uso de inteligencia artificial (IA) para mejorar los ataques de phishing e ingeniería social. Históricamente, los correos electrónicos de phishing a menudo contenían signos evidentes de fraude: palabras mal escritas, mala gramática y mensajes genéricos. Sin embargo, las nuevas herramientas de IA generativa pueden crear correos electrónicos altamente personalizados y de aspecto profesional, lo que ha cambiado drásticamente las reglas. Esto probablemente explica por qué los volúmenes de ataques de phishing y las tasas de éxito han ido en aumento, ya que las campañas de phishing son más fáciles de generar y son más convincentes que nunca.

La IA permite a los actores de amenazas extraer grandes cantidades de datos para elaborar correos electrónicos convincentes dirigidos a personas u organizaciones específicas. Estos correos electrónicos pueden contener información contextual que los hace parecer legítimos, lo que aumenta significativamente la probabilidad de éxito. La capacidad de lanzar ataques tan precisos es la razón por la que el ransomware ha sido particularmente devastador para industrias como la atención médica, donde cualquier interrupción puede tener consecuencias potencialmente mortales.

Además, la tecnología deepfake generada por IA ha comenzado a desempeñar un papel en la ingeniería social. Los delincuentes cibernéticos ahora pueden crear deepfakes de audio y video de ejecutivos de la empresa para engañar a los empleados para que transfieran dinero o revelen información confidencial. Esto ha hecho que la detección de fraudes sea mucho más difícil, y a las organizaciones les resulta cada vez más difícil protegerse contra este tipo de ataques.