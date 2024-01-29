El proyecto técnico para un centro de datos moderno

La primera parte de esta serie examinó las fuerzas dinámicas detrás de la retransformación del centro de datos. Ahora, exploraremos el diseño del centro de datos moderno, explorando el papel de las tecnologías avanzadas, como la IA y la contenerización, en la búsqueda de la resiliencia y la sustentabilidad.
Como líder, necesita saber hacia dónde quiere llevar el negocio: comprender la trayectoria de su organización es imprescindible. Sin embargo, su perspectiva debe basarse en la realidad; es decir, debe comprender las limitaciones de su entorno actual:
Las respuestas a estas preguntas pueden ayudar a guiar su plan de transformación con objetivos alcanzables. Es probable que los cambios se produzcan a través de sistemas tecnológicos obsoletos y desarticulados y de procesos ineficientes y costosos.
También es importante definir claramente el papel de las nuevas tecnologías avanzadas en su nuevo entorno. La IA y la contenerización no son solo palabras de moda. Son herramientas y métodos potentes que pueden ayudarle a impulsar la eficiencia, la agilidad y la resiliencia en todo el centro de datos y en todo lo que hace la empresa a través de medios digitales.
No se limite a seguir el ritmo de estos avances en tecnología. Úselos y cree procesos avanzados basados en datos a su alrededor para permitir que toda su organización cree una ventaja competitiva distinta.
Cuando tenga sus objetivos y misión claramente definidos, puede desarrollar un plan estratégico que incorpore tecnologías avanzadas, procesos e incluso servicios de socios para lograr los resultados que ha descrito. Este plan no solo debe abordar las necesidades inmediatas, sino que también debe ser flexible y adaptable para superar los desafíos futuros y aprovechar las oportunidades futuras. También debe incluir la resiliencia y la sustentabilidad como inquilinos principales para asegurarse de que pueda seguir creciendo y transformándose en los próximos años.
¿Qué es la precisión automatizada? Cuando se pueden integrar datos, herramientas y procesos para gestionar y optimizar diversos aspectos de un centro de datos, la precisión automatizada consiste en aprovechar la tecnología para ejecutar operaciones con:
La automatización desempeñará un papel fundamental en la transformación del centro de datos, donde la escala y la complejidad superarán la capacidad de los seres humanos para mantener todo funcionando sin problemas. Para usted, como líder empresarial, esto significa pasar de los métodos manuales a un enfoque más optimizado, impulsado por la tecnología y basado en datos.
La IA es un componente crítico en este avance hacia la precisión automatizada. Capaz de analizar grandes conjuntos de datos, predecir tendencias y tomar decisiones informadas, el papel de la IA será transformar la mera automatización en una operación inteligente. El 34 % de las organizaciones encuestadas planean invertir más en IA y machine learning (ML) durante el año.
Cuando aplica precisión automatizada habilitada por IA a su centro de datos, puede:
La evolución del centro de datos ayuda a posicionar a su organización a la vanguardia del avance tecnológico y en el centro de las prácticas comerciales sostenibles. La adopción de un centro de datos moderno que abarque IA, computación edge y contenerización puede ayudar a garantizar que su organización emerja como un negocio dinámico, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.
IBM y VMware pueden ayudarle a diseñar el centro de datos del futuro, uno que utilice tecnologías de automatización, hiperconvergencia y tecnologías de nube para respaldar un alto rendimiento, confiabilidad y sustentabilidad. Con ofertas de seguridad, cumplimiento, analytics y contenerización, IBM y VMware pueden garantizar que su centro de datos moderno cumpla con los objetivos de su negocio.
