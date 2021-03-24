Existe un esfuerzo concentrado para modernizar la industria agrícola, y la inteligencia meteorológica basada en datos es la clave para la sostenibilidad. Administrar los procesos de toma de decisiones de la agricultura siempre ha sido complejo porque hay tantos factores limitantes diferentes que no están bajo el control de un agricultor. El clima es uno de los principales factores.

El big data existe y lo estamos aprovechando para ayudar a que la agricultura moderna evolucione, de modo que dependa menos de la entrada manual y más del análisis basado en datos. Entendemos que no es práctico confiar en la intuición y la tecnología tradicional mientras la población mundial continúa expandiéndose y la presión continúa aumentando en la industria agrícola. Como resultado, estamos desarrollando soluciones para la agricultura que utilizan la recopilación automática de datos, análisis predictivos e información impulsada por IA como su base para la agricultura sostenible.

La visión de la agricultura sustentable involucra a personas en una variedad de capacidades en toda la industria. Exploraremos cómo llegamos a este punto y por qué las prácticas agrícolas modernas son el siguiente paso lógico para que el mundo prospere.