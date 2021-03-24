Existe un esfuerzo concentrado para modernizar la industria agrícola, y la inteligencia meteorológica basada en datos es la clave para la sostenibilidad. Administrar los procesos de toma de decisiones de la agricultura siempre ha sido complejo porque hay tantos factores limitantes diferentes que no están bajo el control de un agricultor. El clima es uno de los principales factores.
El big data existe y lo estamos aprovechando para ayudar a que la agricultura moderna evolucione, de modo que dependa menos de la entrada manual y más del análisis basado en datos. Entendemos que no es práctico confiar en la intuición y la tecnología tradicional mientras la población mundial continúa expandiéndose y la presión continúa aumentando en la industria agrícola. Como resultado, estamos desarrollando soluciones para la agricultura que utilizan la recopilación automática de datos, análisis predictivos e información impulsada por IA como su base para la agricultura sostenible.
La visión de la agricultura sustentable involucra a personas en una variedad de capacidades en toda la industria. Exploraremos cómo llegamos a este punto y por qué las prácticas agrícolas modernas son el siguiente paso lógico para que el mundo prospere.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Es probable que la cantidad de tierra cultivable se mantenga constante. A medida que la población crezca constantemente, tendremos que producir más cultivos a partir de los recursos existentes. Para el año 2050, habrá 9 mil millones de personas en el planeta. Para alimentar a esta creciente población, la producción de alimentos debe aumentar al menos en un 70 %.
Si la industria agrícola no mira más allá de las Estrategias tradicionales, las futuras generaciones no podrán producir ni usar nuestras tierras cultivables. En el pasado, la agricultura se enfocaba en aprovechar al máximo la tierra disponible y producir tantos cultivos como fuera posible. No se centró en la producción sostenible de cultivos o la preservación de la tierra. Desde un punto de vista financiero, no se centró en la rentabilidad y la conservación de la tierra y los recursos. Estos van de la mano.
Hay ventajas reales en comprometerse con el desarrollo de prácticas agrícolas impulsadas por la tecnología, y los datos y analytics meteorológicos avanzados nos ayudarán a lograrlo. Nuestro objetivo es ayudar a los productores y empresas a tomar mejores decisiones basadas en datos meteorológicos, para que podamos Continuar avanzando hacia los notables beneficios de la agricultura sostenible:
Al adoptar prácticas sostenibles, los agricultores reducirán su dependencia de la energía no renovable, reducirán el uso de productos químicos y ahorrarán recursos escasos. Mantener la tierra sana y repoblada puede ser fundamental si se tiene en cuenta el aumento de la población y la demanda de alimentos.
Cultivar de forma más inteligente y mover los alimentos de la granja a la tenedora de forma más eficiente beneficiará a todos los involucrados en la industria agrícola. Los datos de IoT de sensores instalados en todo, desde sembradoras, pulverizadores y esparcidores hasta drones, satélite y suelo, convierten las sorpresas en rarezas.
Como hemos explicado, el aumento previsto de la población es motivo de preocupación. En la actualidad, existe la oportunidad de desarrollar prácticas agrícolas desde un punto de vista de producción pura, y la agricultura sustentable es la ruta con más oportunidad.
The Weather Company se centra en maximizar la producción de alimentos, minimizando al mismo tiempo el impacto medioambiental y limitando los costos operativos necesarios. Modernizar las prácticas agrícolas no es un esfuerzo a corto plazo, pero a través de la experiencia de líderes veteranos de la industria, décadas de investigación de IBM, inteligencia artificial, analytics e insights predictivos con datos únicos de Internet de las cosas (IoT) esperamos liderar la evolución de la tecnología moderna. agricultura.
Únase a IBM para un seminario web en el que demostramos cómo encontrar un retorno de la inversión (ROI) real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en todas las industrias, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocida como líder en el 2025 Gartner® Magic Quadrant™ para plataformas de ciencia de datos y machine learning.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar IA en pilotos dispares a usarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, lo que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Dirigida por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, estimular la reinvención empresarial y potenciar el crecimiento con la IA agéntica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
Entrene, valide, ajuste y despliegue IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de próxima generación para creadores de IA. Diseñe aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga a trabajar la IA en su negocio con la experiencia en IA líder del sector y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma en que las empresas trabajan con IA para la transformación.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida del desarrollo de IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces fáciles de usar, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar de la industria.