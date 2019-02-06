TI continúa bajo una intensa presión para aumentar la agilidad y acelerar la entrega de nuevas funcionalidades a las líneas de negocio. Un punto particular de presión es el despliegue de código de aplicación nuevo o mejorado con la frecuencia y la inmediatez que exige la transformación digital típica. En el fondo, el problema no es sencillo y se ve agravado por los desafíos de infraestructura. Desafíos como el tiempo que se tarda en proporcionar una plataforma al equipo de desarrollo o la dificultad de crear un sistema de prueba que emule adecuadamente el entorno de producción. ¡Aquí entran los contenedores!

Los beneficios de la contenerización

La contenerización de aplicaciones aporta muchos beneficios, incluidos los siguientes:

Portabilidad entre diferentes plataformas y nubes: realmente se escribe una vez y se ejecuta en cualquier lugar.

Eficiencia gracias al uso de muchos menos recursos que las máquinas virtuales y a una mayor utilización de los recursos informáticos. Consulte“Contenedores frente a máquinas virtuales: ¿cuál es la diferencia?”. para ver una comparación completa.

Agilidad que permite a los desarrolladores integrarse con su entorno DevOps existente.

Mayor rapidez en la entrega de mejoras. La contenerización de aplicaciones monolíticas mediante microservicios ayuda a los equipos de desarrollo a crear funcionalidades con su propio ciclo de vida y políticas de escalado.

Seguridad mejorada al aislar las aplicaciones del sistema host y entre sí.

Inicio más rápido de la aplicación y escalado más fácil.

Flexibilidad para trabajar en infraestructuras virtualizadas o en servidores bare metal

Gestión más sencilla, ya que los procesos de instalación, actualización y reversión están integrados en la plataforma Kubernetes.

¿Qué es un contenedor?

Los contenedores son componentes de software livianos que agrupan la aplicación, sus dependencias y su configuración en una sola imagen, y se ejecutan en entornos de usuario aislados en un sistema operativo tradicional en un servidor tradicional o en un entorno virtualizado.

La palabra clave aquí es "aislado". El aislamiento significa velocidad: los contenedores son entidades más pequeñas que las máquinas virtuales, por lo que se pueden desplegar mucho más rápido. El aislamiento significa capacidad de respuesta: los tiempos de inicio son cortos. El aislamiento significa versatilidad: los contenedores son portátiles entre diferentes plataformas y diferentes proveedores de nube. ¡Así es como entregan los beneficios!

¿Por qué son importantes los contenedores?



La contenerización es uno de los últimos avances en la evolución de la computación en la nube. Muchas organizaciones, tanto grandes como pequeñas, están considerando los contenedores como un medio para mejorar la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones a través de capacidades como la integración continua y la entrega continua. Además, ciertas implementaciones de contenedores se ajustan a los principios del código abierto, lo cual es atractivo para las organizaciones que desconfían de depender de un proveedor específico.

Los contenedores también son la base de una nube privada y, al igual que los primeros días de la computación en la nube, están suponiendo un cambio radical para muchas organizaciones. La nube privada se convierte en la plataforma elegida para ofrecer la seguridad y el control necesarios, al tiempo que permite el consumo de múltiples servicios en la nube. Esto es típico de situaciones en las que las organizaciones ejecutan tanto cargas de trabajo de aplicaciones existentes como nuevas cargas de trabajo de aplicaciones en la nube.

Los contenedores ayudan a satisfacer tres casos de uso clave que reflejan lo que las empresas necesitan para ejecutar sus aplicaciones en la nube:

Una plataforma en la nube privada

Entonces, ¿cómo es una nube privada? Desde el punto de vista de IBM, los contenedores proporcionados por Docker y la orquestación de contenedores proporcionada por Kubernetes constituyen los componentes clave para una plataforma en la nube. Con eso en mente, ofrecemos tres tipos principales de solución basados en estos componentes e impulsados por los requisitos de nuestros clientes:

Para clientes que requieren alojamiento de aplicaciones, pero no necesitan gestionar la infraestructura, ofrecemos IBM Cloud Kubernetes Service, disponible en IBM Cloud en entornos compartidos o dedicados.

Para los clientes que requieren alojamiento de aplicaciones en una nube dedicada y requieren un control total de la infraestructura, ofrecemos IBM Cloud Private (ICP) en IBM Cloud.

Para los clientes que requieren alojamiento de aplicaciones en sus instalaciones para satisfacer la seguridad, el aislamiento de datos, el cumplimiento y la gobernanza, proporcionamos IBM Cloud Private dentro del centro de datos del cliente.

Soluciones para los desafíos que tenemos por delante

Habiendo reconocido que los contenedores pueden traer beneficios reales tanto a los desarrolladores como a los equipos de infraestructura y operaciones, las organizaciones grandes y pequeñas están explorando la contenerización. Es por eso que proporcionamos las tres soluciones de contenedores descritas anteriormente. Sin embargo, los retos no terminan ahí. A medida que aumenta la footprint de los contenedores, presenta nuevos desafíos para la TI empresarial. Estos incluyen lo siguiente:

Diseño y mantenimiento de plantillas para los contenedores

Adaptación y expansión de los modelos y prácticas de gobernanza existentes

Cumplimiento de políticas y estándares de seguridad

Integración con el entorno DevOps existente

Selección de las herramientas de código abierto adecuadas entre las cientos disponibles

Nuevas habilidades o conocimientos para gestionar el nuevo entorno contenerizado

Los desafíos anteriores se ven, por supuesto, exacerbados por la falta de habilidades o la insuficiencia de recursos con tales habilidades. Para abordar estos retos, IBM también ofrece servicios de contenedores gestionados que permiten a nuestros clientes centrarse en construir sus aplicaciones, mientras nosotros nos encargamos de integrarlos en la infraestructura de TI existente y gestionar la pila. Además del soporte en IBM Cloud, IBM Managed Container Services también está disponible para otros proveedores de la nube, como AWS, Azure y Google Cloud.

Taller de adopción de IBM Services para la nube privada (ISPC)

Para ayudarle a comenzar este recorrido, o quizás para analizar su progreso hasta la fecha, IBM Cloud Advisory Services presenta el Taller de adopción de IBM Services para la nube privada (ISPC). Este taller de dos días tiene como objetivo ayudarle a desarrollar su hoja de ruta para migrar y modernizar sus aplicaciones y adoptar la nube privada basada en contenedores. En el taller, trabajaremos con usted para seleccionar dos o tres aplicaciones para la contenerización y ayudaremos a definir un plan para hacer un piloto de la migración o modernización de estas aplicaciones. También ayudaremos a explorar la aplicabilidad de alojar estas aplicaciones contenedorizadas como un servicio gestionado.

Para obtener más información sobre IBM Cloud Advisory Services, visítenos en https://www.ibm.com/mx-es/consulting/cloud.