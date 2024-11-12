Cómo impulsar la sustentabilidad y el valor empresarial en la era de la IA

Para los líderes empresariales, la tarea que tienen por delante es cómo maximizar el valor empresarial de la IA,proporcionando los resultados que los clientes necesitan mejor, más rápido y con mayor calidad,al tiempo que se minimizan sus costos y su impacto medioambiental.

Nuevos datos del informe global de IBM El Estado de Preparación para la Sustentabilidad 2024 muestran que las organizaciones comprenden la enorme oportunidad que tiene la IA, si se implementa correctamente, para impulsar tanto la sustentabilidad organizacional como la sustentabilidad ambiental. De los encuestados:

9 de cada 10 creen en el potencial de la IA para contribuir a los resultados de sustentabilidad.

El 61 % ve las inversiones en TI para la sustentabilidad desde la perspectiva de la oportunidad y el crecimiento, en lugar de la mitigación de costos.

El 88 % planea aumentar las inversiones en TI para la sustentabilidad.

Al mismo tiempo, el informe muestra que hay margen y necesidad de crecimiento. Más de la mitad de las organizaciones (56 %) aún no utilizan activamente la IA para la sustentabilidad, y el 48 % afirma que las inversiones en TI para la sustentabilidad son "puntuales" en lugar de provenir de un presupuesto operativo regular. Sin embargo, solo el 50 % de los líderes encuestados se sienten preparados para enfrentar los riesgos climáticos cada vez más disruptivos.