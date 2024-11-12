Cómo impulsar la sustentabilidad y el valor empresarial en la era de la IA

En el sentido más amplio, la sustentabilidad consiste en trabajar para preservar las operaciones continuas a lo largo del tiempo; un trabajo que nunca termina en un ámbito siempre cambiante de retos y oportunidades.
Hoy en día, los líderes empresariales entienden que la IA refleja tanto un reto como una oportunidad. La IA está acelerando el descubrimiento de medicamentos que salvan vidas y materiales sostenibles, optimizando las cadenas de suministro y los esfuerzos de minería, y apoyando la transición a redes eléctricas más renovables y descentralizadas. Sin embargo, la adopción de la IA, al igual que otras transformaciones importantes, conlleva nuevos desafíos ambientales que obligan a las empresas a reevaluar y adaptar sus estrategias.
Para los líderes empresariales, la tarea que tienen por delante es cómo maximizar el valor empresarial de la IA,proporcionando los resultados que los clientes necesitan mejor, más rápido y con mayor calidad,al tiempo que se minimizan sus costos y su impacto medioambiental.
Nuevos datos del informe global de IBM El Estado de Preparación para la Sustentabilidad 2024 muestran que las organizaciones comprenden la enorme oportunidad que tiene la IA, si se implementa correctamente, para impulsar tanto la sustentabilidad organizacional como la sustentabilidad ambiental. De los encuestados:
Al mismo tiempo, el informe muestra que hay margen y necesidad de crecimiento. Más de la mitad de las organizaciones (56 %) aún no utilizan activamente la IA para la sustentabilidad, y el 48 % afirma que las inversiones en TI para la sustentabilidad son "puntuales" en lugar de provenir de un presupuesto operativo regular. Sin embargo, solo el 50 % de los líderes encuestados se sienten preparados para enfrentar los riesgos climáticos cada vez más disruptivos.
Poner en marcha con éxito la sustentabilidad no consiste en un informe anual, sino en utilizar los datos y la tecnología para abordar la misión principal de una organización con un enfoque inteligente, estratégico y a largo plazo.
Los datos muestran que, más que nunca, las empresas están comenzando y deben abordar la sustentabilidad en su sentido más amplio, utilizando todas las herramientas a su disposición para mitigar las amenazas climáticas, apoyar operaciones más eficientes y rentables, y mantenerse competitivas con sus pares.
Cuando se integra la sustentabilidad, se convierte en un acelerador de la transformación del negocio en comparación con la función que tiene en tantas organizaciones: solo un ejercicio de elaboración de informes o contabilidad.
