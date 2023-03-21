El eslabón perdido: por qué la visibilidad es esencial para crear una cadena de suministro resiliente

La visibilidad de la cadena de suministro ha sido el eslabón perdido desde que las ondas sísmicas de 2020 se dispararon en todo el mundo y los consumidores resintieron los efectos de los problemas de la cadena de suministro en general. Pero, ¿qué significa visibilidad de la cadena de suministro? Generalmente se define como la rastreabilidad de partes, componentes o productos en tránsito desde el fabricante hasta su destino, con el objetivo de mejorar y fortalecer la cadena de suministro haciendo que los datos sean visibles y aplicables en la práctica y que estén fácilmente disponibles para todos los stakeholders, incluido el cliente.

Aunque está claro que esos eventos disruptivos obligaron a los líderes de la cadena de suministro a replantear cuán resilientes son sus redes, la visibilidad total sigue siendo inalcanzable para muchos. ¿Por qué? La razón se reduce a una sola palabra:barreras.

Existen barreras de visibilidad dentro de los procesos de la cadena de suministro y entre los silos de la empresa, las aplicaciones, los proveedores y los clientes. Estas barreras interrumpen la capacidad de ver cuándo se envía un pedido, qué se envió o si hay cambios en un pedido. Esto suele provocar desabastecimientos, problemas de satisfacción del cliente y costosas comisiones. A menudo es difícil identificar las causas principales de estos problemas y evitar que sucedan en el futuro. Según Gartner, el 60 % de los líderes de la cadena de suministro dicen que sus cadenas de suministro se han diseñado para la rentabilidad, no para la resiliencia. Y dado que uno de los principales factores de la resiliencia es la visibilidad, puede verse dónde se origina este problema.

Veamos más de cerca cómo obtener la mejor visibilidad de las deficiencias de la cadena de suministro puede ayudarle a alcanzar una claridad que puede parecer inalcanzable.