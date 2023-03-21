El eslabón perdido: por qué la visibilidad es esencial para crear una cadena de suministro resiliente

La visibilidad de la cadena de suministro ha sido el eslabón perdido desde que las ondas sísmicas de 2020 se dispararon en todo el mundo y los consumidores resintieron los efectos de los problemas de la cadena de suministro en general. Pero, ¿qué significa visibilidad de la cadena de suministro? Generalmente se define como la rastreabilidad de partes, componentes o productos en tránsito desde el fabricante hasta su destino, con el objetivo de mejorar y fortalecer la cadena de suministro haciendo que los datos sean visibles y aplicables en la práctica y que estén fácilmente disponibles para todos los stakeholders, incluido el cliente.
Aunque está claro que esos eventos disruptivos obligaron a los líderes de la cadena de suministro a replantear cuán resilientes son sus redes, la visibilidad total sigue siendo inalcanzable para muchos. ¿Por qué? La razón se reduce a una sola palabra:barreras.
Existen barreras de visibilidad dentro de los procesos de la cadena de suministro y entre los silos de la empresa, las aplicaciones, los proveedores y los clientes. Estas barreras interrumpen la capacidad de ver cuándo se envía un pedido, qué se envió o si hay cambios en un pedido. Esto suele provocar desabastecimientos, problemas de satisfacción del cliente y costosas comisiones. A menudo es difícil identificar las causas principales de estos problemas y evitar que sucedan en el futuro. Según Gartner, el 60 % de los líderes de la cadena de suministro dicen que sus cadenas de suministro se han diseñado para la rentabilidad, no para la resiliencia. Y dado que uno de los principales factores de la resiliencia es la visibilidad, puede verse dónde se origina este problema.
Veamos más de cerca cómo obtener la mejor visibilidad de las deficiencias de la cadena de suministro puede ayudarle a alcanzar una claridad que puede parecer inalcanzable.
Cuando carece de visibilidad de la cadena de suministro, no ve a dónde van los pedidos una vez realizados. Sin visibilidad, no puede ver todo lo que sucede en su cadena de suministro en tiempo real, incluido el estado de un pedido, la fecha de cada paso del proceso a medida que se mueve a lo largo de la línea de tiempo, los documentos asociados y las posibles excepciones. Si no tiene transparencia en todas esas variables a medida que ocurren, es probable que ocurran problemas que terminarán costando las ganancias de su negocio y creando socios comerciales descontentos. Las empresas con las que hemos hablado se refieren a esto como el "agujero negro". Cuando no puede encontrar y explicar los documentos entrantes o salientes a los socios comerciales, eso es un problema.
Tener visibilidad le permitirá ingresar un número de pedido o documento y ver instantáneamente todos los documentos asociados presentados en un formato fácil de leer. También debería permitir que los usuarios no técnicos consulten fácilmente estos documentos, vean su estado actual e identifiquen cuestiones importantes hasta el nivel de partidas específicas.
La visibilidad en tiempo real en su cadena de suministro significa poder realizar un seguimiento de los pedidos y tener un insight detallado de lo que contienen. También significa tener la capacidad de identificar discrepancias entre pedidos (especialmente si se han modificado), envíos y facturas, sin tener que hacer referencias cruzadas manualmente de los datos de múltiples sistemas. Tener una visión clara de su red le permite ver la tasa de llenado y el tiempo de entrega de pedidos y envíos. La visibilidad también le permite conciliar las facturas con las órdenes de compra, la documentación de envío y los recibos para identificar discrepancias en la cantidad y el precio. Este es un factor crítico cuando se trata de ser proactivo y detectar problemas antes de que se conviertan en costosos dolores de cabeza.
El 69 % de los consumidores "tienen muchas menos probabilidades de comprar con un minorista en el futuro si un artículo que compraron no se entrega dentro de los dos días posteriores a la fecha prometida".
Si está constantemente en la oscuridad en términos de saber si un pedido se ha cambiado, identificar carencias antes de que llegue un pedido o rastrear un pedido en tiempo real, entonces necesita una herramienta de visibilidad. Una solución de primera clase le permitirá lograr una coincidencia de documentos de tres y cuatro vías, lo cual es crítico para obtener una visibilidad completa. También debería ayudarle a correlacionar todos los pedidos con aceptaciones, ASN, recepción y las facturas correspondientes para garantizar que lo que se pidió es lo que se recibió antes de pagar una factura. Esto le ayudará a aumentar la precisión, ahorrar dinero y mantener registros precisos.
Los cambios o discrepancias dentro de sus documentos no deberían ser una sorpresa. Es fundamental saber si un documento no se procesó, no se recibió a tiempo o tiene valores faltantes. Si no puede crear reglas de excepción para monitorear de manera proactiva y recibir notificaciones sobre irregularidades dentro de sus documentos, entonces le falta visibilidad de la cadena de suministro. Una solución debe entregar esas notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para garantizar una transparencia total. Las excepciones en sí deberían permitirle ver la orden y los documentos asociados. Al tener alertas proactivas, puede promover la responsabilidad de los problemas y evitar discrepancias antes de que se conviertan en grandes dolores de cabeza.
Los fabricantes y distribuidores gastan anualmente el 8 % de todos los ingresos para pagar las devoluciones de cargo de los minoristas. Puede que a primera vista no parezca mucho, pero para una empresa que recauda 10 millones de dólares al año, eso supone una impresionante cifra de 800 000 dólares que se pagan para cubrir las devoluciones de cargo.
Al tener una visibilidad completa de su cadena de suministro, puede garantizar que los envíos se realicen a tiempo con un 100 % de precisión. Por otro lado, si es minorista, no quiere perder visibilidad sobre los niveles de inventario una vez que se realiza el pedido. Con visibilidad completa, puede ver todo lo que sucede después de realizar un pedido y saber exactamente cuándo llegará a su almacén. Con ese tipo de confianza, ya no tendrá que aumentar el stock de seguridad ni el exceso de inventario.
Según el Business Continuity Institute, el 72 % de los proveedores que se enfrentaron a una avería en su cadena de suministro carecían de la visibilidad completa y en tiempo real necesaria para encontrar una solución rápida y sencilla. Lograr una visión clara de su red le ayudará a mantenerse proactivo cuando se trata de gestionar cualquier tipo de interrupción, lo que le permite evitar retrasos y ahorrar dinero. La visibilidad instantánea y en tiempo real también le permite ser proactivo a la hora de monitorear tendencias, gestionar prioridades clave y hacer un seguimiento de las interrupciones dentro de su organización.
Tanto si es un proveedor como un minorista, debe ser ágil y satisfacer las cambiantes demandas de los clientes. Tener una visibilidad completa de su cadena de suministro le ayudará a identificar tendencias, de modo que pueda trabajar con sus socios para mejorar el rendimiento y asegurarse de que está cumpliendo con sus expectativas. La visibilidad completa también le permitirá tener una comunicación productiva con los clientes porque tendrá la información a mano para responder preguntas y corregir imprecisiones antes de que se produzcan devoluciones de cargo o impagos.
Cada vez más, las empresas se dan cuenta de su necesidad de mejorar los analytics de su cadena de suministro. Pero muchas todavía no están aprovechando las herramientas que necesitan para lograr visibilidad. Si usted es uno de ellas, sepa que hay una gran cantidad de beneficios a la espera de hacerse realidad. Los clientes de Syncrofy informaron los siguientes beneficios de invertir en visibilidad:
Cuando esté listo para mejorar la resiliencia de su cadena de suministro, siga estos pasos para mejorar la visibilidad:
El resultado final es su resultado final. Con la visibilidad de la cadena de suministro, podrá identificar, priorizar y resolver problemas de ejecución antes de que afecten los ingresos. Al seguir los pasos descritos anteriormente, puede superar las barreras de la cadena de suministro, encontrar el “eslabón perdido” y brindar una visibilidad completa de su cadena de suministro.
En asociación con Oracle y Accelalpha, exploramos cómo los modelos operativos de IA agéntica basados en la nube para cadenas de suministro permiten la automatización, aumentan la eficiencia y aceleran la innovación.
Lea la opinión de los CEO, en sus propias palabras, sobre la sustentabilidad y cómo la están incorporando a su empresa.
Vea cómo la IA generativa permite a los líderes de la cadena de suministro abordar los desafíos más difíciles de hoy.
Optimice la gestión de aplicaciones y obtenga insights generados por IA sobre los que puede actuar mediante IBM® Concert, una plataforma de automatización de tecnología impulsada por IA generativa.
Utilice las soluciones de cadena de suministro de IBM para mitigar las interrupciones y crear iniciativas resilientes y sustentables.
Construya cadenas de suministro sustentables y habilitadas para IA con los servicios de consultoría de cadena de suministro de IBM.
Con la IA, IBM Concert muestra insights cruciales sobre operaciones y proporciona recomendaciones de mejora específicas de las aplicaciones. Descubra cómo Concert puede hacer avanzar su negocio.