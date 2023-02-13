No existe una cadena de suministro perfecta. La pregunta clave es: ¿qué está haciendo para que la suya sea cada vez más sustentable?

Una cadena de suministro sustentable debe integrar las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la forma en que se obtienen las materias primas, se convierten en productos y se entregan al mercado. Debe tener en cuenta una amplia gama de cuestiones, incluidos los desafíos ambientales y sociales, como la seguridad hídrica y la deforestación, así como los derechos humanos y las condiciones laborales justas. Además de la complejidad, las empresas deben asegurarse de que sus proveedores y vendedores, y sus redes, cumplan compromisos similares.

Puede ser un desafío, y las empresas deben evitar tomar atajos cuando se trata de abordar los objetivos de sustentabilidad. Muchas empresas han maquillado sus prácticas para aparecer en los informes ESG, pero si se analiza en profundidad, esos esfuerzos no significan realmente nada. Apueste por la transparencia y la confianza, especialmente porque hay tecnología que le permite ofrecer eso.