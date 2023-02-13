No existe una cadena de suministro perfecta. La pregunta clave es: ¿qué está haciendo para que la suya sea cada vez más sustentable?
Una cadena de suministro sustentable debe integrar las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la forma en que se obtienen las materias primas, se convierten en productos y se entregan al mercado. Debe tener en cuenta una amplia gama de cuestiones, incluidos los desafíos ambientales y sociales, como la seguridad hídrica y la deforestación, así como los derechos humanos y las condiciones laborales justas. Además de la complejidad, las empresas deben asegurarse de que sus proveedores y vendedores, y sus redes, cumplan compromisos similares.
Puede ser un desafío, y las empresas deben evitar tomar atajos cuando se trata de abordar los objetivos de sustentabilidad. Muchas empresas han maquillado sus prácticas para aparecer en los informes ESG, pero si se analiza en profundidad, esos esfuerzos no significan realmente nada. Apueste por la transparencia y la confianza, especialmente porque hay tecnología que le permite ofrecer eso.
Los líderes deben centrarse en tres desafíos comunes de la cadena de suministro, con soluciones de alto nivel que puedan impulsar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos de sustentabilidad y mejorar sus tablas de puntuación ESG:
Por su propia naturaleza, las cadenas de suministro globales implican redes de producción y transporte complejas y multinacionales. Los proveedores primarios pueden subcontratar partes de pedidos grandes a otras empresas. Y dado que las empresas a menudo no tratan directamente con todos los proveedores de sus cadenas de suministro, la trazabilidad de extremo a extremo es difícil de lograr. Cada participante en el sistema rastrea solo su pequeño segmento del recorrido y utiliza sistemas desconectados para registrar datos.
Cuando la información sobre el producto se fragmenta, es difícil responder preguntas como, ¿Todas las piezas se obtuvieron y construyeron al servicio de la economía circular? ¿Fue justo el trabajo en cada paso? Obtener datos confiables de ese pipeline parece una tarea enorme y engorrosa.
Solo una de cada tres organizaciones está trabajando para impulsar la transparencia en el impacto ambiental de los bienes y servicios a lo largo de la cadena de suministro, según un estudio de 2022 del IBM Institute for Business Value (IBV), Sustainability as a transformation catalyst. Los ejecutivos más pioneros trabajan con socios para ejecutar sus estrategias de sustentabilidad ambiental. La tecnología es clave para cerrar brechas y crear nuevas oportunidades para que los socios colaboren.
Considere cómo la tecnología blockchain puede impulsar una mayor transparencia y eficiencia en una cadena de suministro, simplificando el intercambio y el seguimiento de la información y permitiendo una mayor confianza. Crea una cadena digitalizada permanente de transacciones que no se puede modificar, y cada participante de la red tiene una copia de los datos.
Una aplicación móvil de Farmer Connect, por ejemplo, emplea IBM Blockchain para rastrear el café desde el grano hasta el barista. El cliente final puede incluso escanear un código QR en una bolsa o taza para ver el recorrido de los granos que está a punto de disfrutar.
Iberdrola, líder internacional en energías renovables, adoptó otro enfoque e implementó una herramienta de terceros para calificar a los proveedores en sus prácticas de sustentabilidad. Para los proveedores que no cumplen con los criterios de sustentabilidad de Iberdrola, la herramienta de puntuación ayuda a determinar las acciones que pueden tomar para mejorar.
Según el estudio de IBV, alrededor del 57 % de los directores ejecutivos (CEO) dice que uno de los mayores desafíos para los esfuerzos de sustentabilidad es lo difícil que es definir y medir el retorno de la inversión (ROI) y los beneficios económicos. Los planes de una empresa para establecer objetivos sociales y medioambientales para los proveedores, por ejemplo, podrían encontrarse con obstáculos si los ejecutivos no saben cómo medir los beneficios. Los CEO pueden tener grandes ambiciones e intenciones, pero les cuesta justificar algunas de las cosas que surgen de sus ambiciones.
Las empresas están viendo que pueden diferenciarse en el mercado y atraer a una generación de consumidores que está mucho más interesada en la sustentabilidad y el impacto que las generaciones anteriores. IBM trabajó con una marca de bienes de consumo envasados (CPG) en Europa para poner un código QR en el embalaje. Las personas podían escanear el código para conocer el recorrido de los productos, lo que se tradujo en un aumento del 8 % en las ventas.
Una cadena de suministro sostenible también puede ayudar a las empresas a atraer al mejor talento. En una encuesta global de 2021 realizada por IBV, Sustainability at a turning point, el 71 % de los empleados y solicitantes de empleo dijo que las organizaciones ambientales y socialmente responsables son empleadores más atractivos, y casi la mitad de los encuestados aceptarían un salario más bajo para trabajar en esas empresas.
Todavía hay empresas que simplemente no han aceptado la idea. Según el estudio Own your impact, alrededor del 29 % de los CEO simplemente cumplen con las regulaciones. Y el 15 % aún no ha realizado ninguna inversión en sustentabilidad.
Las compras basadas en valores están creciendo. Los consumidores tienen más opciones para elegir y quieren apoyar a las marcas cuyas prácticas comerciales respaldan sus creencias. Aquellas que no implementen programas o iniciativas de sustentabilidad ahora corren el peligro de quedarse atrás de sus competidores, una brecha que será difícil de cerrar con el tiempo.
Las regulaciones, como las relacionadas con las emisiones de carbono, también están aumentando, y los entes reguladores se están volviendo más audaces en las exigencias hacia las empresas. La Ley de Diligencia Debida de la Cadena de Suministro de Alemania, por ejemplo, establece que las empresas con 3000 empleados o más deben tomar las medidas adecuadas para respetar los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de suministro. Las auditorías se realizarán a medida que la ley entre en vigor en 2023, y las infracciones darán lugar a costosas multas e interrupciones.
La sustentabilidad de la cadena de suministro es una forma de preparar su negocio para el futuro. Si tiene el compromiso de ser responsable, muéstrele al mundo que lo es. La tecnología actual, como blockchain e IA, le permite obtener transparencia en su cadena de suministro.
