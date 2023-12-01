La pandemia ha puesto en foco la cadena de suministro, y las organizaciones reconocen la garantía dinámica de suministro como una capacidad crítica para su negocio. Los directores de cadena de suministro (CSCO) y otros ejecutivos buscan optimizar su cadena de suministro incorporando inteligencia artificial, modernizando su tecnología y abordando los objetivos de sostenibilidad.
Durante la próxima década, los CSCOs deberán resolver desafíos clave de las industrias: interrupciones de la cadena de suministro debido a eventos climáticos; conflictos regionales como Ucrania u Oriente Medio; el deseo de comodidad y personalización; conciencia del impacto ambiental del consumo; cumplir con las expectativas de entrega; temores sobre interrupciones comerciales y fluctuaciones en los costos. Todos estos retos pueden resolverse con cadenas de suministro más conectadas, ágiles y sostenibles.
Las organizaciones que abordan de manera proactiva estos desafíos de la industria pueden ver algunos resultados típicos relacionados con las existencias, incluida una mejora del 4-8 % en las ventas perdidas por falta de existencias, mayor rotación de existencias, mejor gestión del riesgo del producto, caducidad y antigüedad, así como una mayor gestión del plazo de entrega (un indicador adelantado del exceso de existencias) y una reducción de los días en mano. Además, puede haber beneficios financieros, como un ahorro de costos de la solución del 10 %, costos de mantenimiento reducidos y un mejor retorno del margen bruto de la inversión. Por último, también pueden ver beneficios de cara al cliente, como una reducción en la tasa de devoluciones, la capacidad de gestionar eventos inusuales de interrupción de la cadena de suministro, como meteorología o desastres naturales, y una mejora general en la satisfacción del cliente.
Para ayudar a las organizaciones a abordar estos desafíos de la industria, los equipos de IBM y Red Hat desarrollaron este documento técnico y activos de soporte a través de una iniciativa de afiliados de la industria de IBM Academy of Technology.
Este documento técnico proporciona un resumen ejecutivo, los desafíos comerciales y la solución general, seguidos de escenarios comerciales específicos. Para cada escenario empresarial, discutiremos los retos empresariales, el valor empresarial y los resultados, y luego proporcionaremos pasos prácticos de automatización y modernización que las organizaciones puedan adoptar para impulsar la innovación y avanzar hacia una cadena de suministro digital. Se desarrollarán pasos aplicables en la práctica a través de la lente de los casos de uso sobre cómo los principales factores de riesgo pueden transformarse en oportunidades.
Los escenarios empresariales específicos que cubre este documento blanco son riesgo de demanda, gestión de pérdidas y residuos, puntualidad del producto, orden perfecto, entrega en la última milla, cadena de suministro sostenible, devoluciones de la cadena de suministro y preparación ante desastres. Para cada escenario empresarial, presentamos los escenarios empresariales, la descripción general de la solución y las arquitecturas.
En asociación con Oracle y Accelalpha, exploramos cómo los modelos operativos de IA agéntica basados en la nube para cadenas de suministro permiten la automatización, aumentan la eficiencia y aceleran la innovación.
Lea la opinión de los CEO, en sus propias palabras, sobre la sustentabilidad y cómo la están incorporando a su empresa.
Involucre a sus proveedores y optimice sus cálculos de emisiones de alcance 3, categoría 1, para cumplir con los requisitos de elaboración de informes y optimizar el rendimiento.
Utilice las soluciones de cadena de suministro de IBM para mitigar las interrupciones y crear iniciativas resilientes y sustentables.
Construya cadenas de suministro sustentables y habilitadas para IA con los servicios de consultoría de cadena de suministro de IBM.
Cree cadenas de suministro sostenibles basadas en IA que preparen a su empresa para el futuro del trabajo, aumenten la transparencia y mejoren la experiencia de los empleados y los clientes.