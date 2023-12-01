La pandemia ha puesto en foco la cadena de suministro, y las organizaciones reconocen la garantía dinámica de suministro como una capacidad crítica para su negocio. Los directores de cadena de suministro (CSCO) y otros ejecutivos buscan optimizar su cadena de suministro incorporando inteligencia artificial, modernizando su tecnología y abordando los objetivos de sostenibilidad.

Durante la próxima década, los CSCOs deberán resolver desafíos clave de las industrias: interrupciones de la cadena de suministro debido a eventos climáticos; conflictos regionales como Ucrania u Oriente Medio; el deseo de comodidad y personalización; conciencia del impacto ambiental del consumo; cumplir con las expectativas de entrega; temores sobre interrupciones comerciales y fluctuaciones en los costos. Todos estos retos pueden resolverse con cadenas de suministro más conectadas, ágiles y sostenibles.

Las organizaciones que abordan de manera proactiva estos desafíos de la industria pueden ver algunos resultados típicos relacionados con las existencias, incluida una mejora del 4-8 % en las ventas perdidas por falta de existencias, mayor rotación de existencias, mejor gestión del riesgo del producto, caducidad y antigüedad, así como una mayor gestión del plazo de entrega (un indicador adelantado del exceso de existencias) y una reducción de los días en mano. Además, puede haber beneficios financieros, como un ahorro de costos de la solución del 10 %, costos de mantenimiento reducidos y un mejor retorno del margen bruto de la inversión. Por último, también pueden ver beneficios de cara al cliente, como una reducción en la tasa de devoluciones, la capacidad de gestionar eventos inusuales de interrupción de la cadena de suministro, como meteorología o desastres naturales, y una mejora general en la satisfacción del cliente.

Para ayudar a las organizaciones a abordar estos desafíos de la industria, los equipos de IBM y Red Hat desarrollaron este documento técnico y activos de soporte a través de una iniciativa de afiliados de la industria de IBM Academy of Technology.