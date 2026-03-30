Cómo modernizar la arquitectura de integración para prepararse para la IA

Las alertas comienzan incluso antes de que termine su primer café: una llamada API fallida aquí, una sincronización de datos retrasada allá, un flujo de trabajo estancado porque dos sistemas aún no hablan el mismo idioma. Al mediodía, está lidiando con las excepciones, aplicando parches en integraciones frágiles y explicando, nuevamente, por qué las iniciativas de IA no pueden escalar sobre sistemas fragmentados.

Para muchos líderes de TI, este desafío es la realidad diaria, y es exactamente la razón por la que modernizar la arquitectura de integración se ha convertido en la base de la preparación para la IA.

Después de mañanas como esa, no es de extrañar que los líderes de TI se sientan abrumados. Los datos lo respaldan: los sistemas fragmentados son ahora la principal barrera para la agilidad empresarial, señalando las deficiencias de integración y los procesos manuales como obstáculos críticos para el crecimiento en 2025.

Esa fragmentación no ralentiza a los equipos: paraliza las iniciativas de IA, crea riesgo operativo y obliga a TI a dedicar más tiempo a la extinción de incendios que a modernizar. Aquí es donde entran los pasos clave de modernización: