Dos compañeros de trabajo recortados en silueta conversan de pie frente a una pizarra digital cubierta con detalles de un proyecto

Cómo modernizar la arquitectura de integración para prepararse para la IA

By Nishant Nair
Publicado el 30 de marzo de 2026

Las alertas comienzan incluso antes de que termine su primer café: una llamada API fallida aquí, una sincronización de datos retrasada allá, un flujo de trabajo estancado porque dos sistemas aún no hablan el mismo idioma. Al mediodía, está lidiando con las excepciones, aplicando parches en integraciones frágiles y explicando, nuevamente, por qué las iniciativas de IA no pueden escalar sobre sistemas fragmentados.

Para muchos líderes de TI, este desafío es la realidad diaria, y es exactamente la razón por la que modernizar la arquitectura de integración se ha convertido en la base de la preparación para la IA.

Después de mañanas como esa, no es de extrañar que los líderes de TI se sientan abrumados. Los datos lo respaldan: los sistemas fragmentados son ahora la principal barrera para la agilidad empresarial, señalando las deficiencias de integración y los procesos manuales como obstáculos críticos para el crecimiento en 2025.

Esa fragmentación no ralentiza a los equipos: paraliza las iniciativas de IA, crea riesgo operativo y obliga a TI a dedicar más tiempo a la extinción de incendios que a modernizar. Aquí es donde entran los pasos clave de modernización:

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Pasos clave para modernizar la preparación para la IA

La IA es tan fuerte como los sistemas que la admiten y hoy, esos sistemas están sobrecargados. La modernización de la arquitectura de integración se convierte en la verdadera base de la preparación para la IA: elimina la fricción que impide que los datos, los flujos de trabajo y la inteligencia se muevan a la velocidad que requiere el negocio.

Los tres pasos siguientes son las medidas más eficaces que pueden adoptar los equipos de TI para romper ese ciclo y preparar sus entornos para una IA escalable.

  1. Fortalecer y estandarizar las API: la consolidación de tres API heredadas de estado de pedidos en una sola reduce las fallas y brinda a la IA una fuente única y confiable. Las API estandarizadas reducen la duplicación entre equipos, simplifican la gobernanza y garantizan que todos los sistemas posteriores, incluidos los modelos de IA, utilicen datos coherentes y de alta calidad. Esta base permite una automatización confiable y ciclos de entrega más rápidos.

  2. Optimizar y orquestar los flujos de datos: los eventos de inventario en tiempo real permiten que la IA detecte anomalías al instante en lugar de esperar actualizaciones por lotes, al tiempo que reduce la fragilidad de las conexiones punto a punto. Los flujos de datos basados en eventos crean una estructura más limpia y previsible para los analytics, los pronósticos y la gestión de excepciones, lo que reduce los problemas técnicos y permite a los departamentos de TI disponer de más tiempo para innovar.

  3. Adoptar patrones de integración híbrida: por ejemplo, un banco que expone datos de transacciones on premises a servicios de IA en la nube evita reescrituras costosas y habilita la inteligencia moderna. Este patrón se aplica en todas las industrias. La integración híbrida mantiene estables los sistemas heredados, mientras que las nuevas capacidades de la nube escalan rápidamente, lo que permite que TI se modernice a un ritmo que la empresa pueda absorber.
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Establecer una base de plataforma de integración

Los enfoques de integración fragmentados y los scripts personalizados dificultan la escalabilidad de los flujos de trabajo impulsados por IA. Una plataforma de integración unificada brinda a TI una forma coherente de centralizar la conectividad del sistema, reemplazar compilaciones personalizadas frágiles con componentes reutilizables y aplicar la gobernanza en cada API, evento y flujo de trabajo. Este enfoque se plasma en las siguientes prioridades:

  • Adoptar una iPaaS para centralizar las capacidades de integración
  • Reemplazar las integraciones personalizadas frágiles con conectores reutilizables
  • Habilitar la gobernanza centralizada, el monitoreo y la gestión del ciclo de vida

La modernización de la integración aporta beneficios significativos tanto para el departamento de TI como para la empresa. Una arquitectura más sólida reduce las excepciones y el trabajo manual, y mejora la confiabilidad del sistema para que los equipos puedan pasar de la constante extinción de incendios a impulsar la innovación. Con flujos de datos más limpios y API reguladas, las iniciativas de IA avanzan más rápido, se amplían con mayor facilidad y aportan un valor medible en todas las operaciones.

El informe más reciente Forrester Wave™: Integration Platform as a Service, Q3 2025 refuerza este cambio, mostrando cómo las plataformas unificadas y listas para entornos híbridos superan constantemente a las pilas fragmentadas en confiabilidad, escalabilidad y tiempo de creación de valor. Una base de integración moderna permite a la empresa avanzar más rápido, adaptarse antes y competir de forma más inteligente.

The Forrester Wave™: Integration Platform as a Service, Q3 2025 detalla las arquitecturas, capacidades y patrones que ayudan a las organizaciones a reducir la fragmentación, fortalecer los flujos de datos y construir una base preparada para la IA. Lea el informe para comprender cómo las empresas líderes están modernizando su arquitectura de integración y hacia dónde puede ir su propia hoja de ruta a continuación.

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Nishant Nair

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