Para lograr el éxito de la misión y generar confianza con sus integrantes, los organismos gubernamentales deben considerar una serie de estrategias:



1. Tratar los datos como infraestructura estratégica: diseñar sistemas para la interoperabilidad, la calidad y la gobernanza desde el principio utilizando enfoques federados que preserven la privacidad y la soberanía. Establecer productos de datos, no conjuntos de datos, e implementar la propiedad de datos basada en dominios, estandarizar metadatos y ontologías, hacer cumplir controles automatizados de calidad de datos y construir API interoperables entre los organismos.



2. Comenzar con casos de uso de alto impacto orientados a los ciudadanos, como respuesta a emergencias, tramitación de beneficios, aplicaciones de permisos y apoyo educativo, donde los ciudadanos tienen una experiencia directa de mejora.



3. Incorporar la gobernanza y la transparencia por diseño: la ética y el cumplimiento siguen siendo primordiales. Usted puede crear infraestructuras sólidas que definan dónde la IA requiere supervisión humana, cómo se explican y auditan las decisiones, cómo se protege la privacidad de los ciudadanos, y cómo se monitorean y mitigan los sesgos.



La gobernanza debe codificarse en pipelines con registro de decisiones, API de explicabilidad del modelo, servicios de detección de sesgos y controles de privacidad. Definir explícitamente:

• Qué decisiones se pueden automatizar

• Donde la revisión humana es obligatoria

• Cómo se explican los resultados a los ciudadanos



3. Fomentar la innovación responsable: equilibrar la velocidad con la confianza estableciendo barreras de protección contra las infracciones éticas, los sesgos y las vulnerabilidades de seguridad. Equilibrar la velocidad con la confianza mediante el despliegue de:

• Sandboxes seguros de IA

• Equipo rojo y pruebas de adversarios

• Integración de confianza cero con plataformas de identidad

• Análisis continuo de vulnerabilidades



4. Medir los indicadores de confianza: realizar un seguimiento de la satisfacción ciudadana, la accesibilidad del servicio, las medidas de transparencia, las puntuaciones de confianza, la varianza en el tiempo de resolución y los resultados de equidad, no solo la eficiencia operativa.



5. Colaborar con servicios de consultoría de TI experimentados: la transformación de la IA en el gobierno exige experiencia especializada. El socio adecuado aporta experiencia en el gobierno, conocimientos técnicos profundos en IA y gobernanza, experiencia en la implementación de transformaciones similares, capacidades de gestión de cambios y una perspectiva objetiva.

