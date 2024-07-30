Guía paso a paso: IA generativa para su negocio

La inteligencia artificial generativa (IA generativa) está transformando el mundo empresarial al crear nuevas oportunidades de innovación, productividad y eficiencia. Esta guía ofrece una hoja de ruta clara para que las compañías comiencen su viaje de IA generativa. Proporciona insights prácticos accesibles a todos los niveles de experiencia técnica, al tiempo que describe los roles de los stakeholders clave a lo largo del proceso de adopción de la IA.
Establecer objetivos claros es crucial para el éxito de tu iniciativa de IA generativa.
Al establecer objetivos de IA generativa, comience por examinar los objetivos estratégicos generales de su organización. Ya sea que se trate de mejorar la experiencia del cliente, aumentar la eficiencia operativa o impulsar la innovación, sus iniciativas de IA deben apoyar directamente estos objetivos comerciales más amplios.
Mire más allá de las mejoras incrementales y concéntrese en cómo la IA generativa puede transformar fundamentalmente sus procesos u ofertas de negocio. Esto podría implicar reinventar los ciclos de desarrollo de productos, crear nuevas fuentes de ingresos o revolucionar los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, una empresa de medios de comunicación podría fijarse el objetivo de utilizar la IA generativa para crear contenido personalizado a escala, lo que podría abrir nuevos mercados o segmentos de audiencia.
Establece métricas claras y cuantificables para medir el éxito de tus iniciativas de IA generativa. Estos podrían incluir indicadores financieros, como el crecimiento de los ingresos o el ahorro de costos, métricas operativas, como mejoras de productividad o tiempo ahorrado, o medidas centradas en el cliente, como puntajes de satisfacción o tasas de participación.
Con una imagen clara del problema empresarial y los resultados deseados, es necesario profundizar en los detalles para reducir el problema empresarial a un caso de uso.
Realizar una evaluación de viabilidad técnica para evaluar la complejidad de integrar la IA generativa en los sistemas existentes. Esto incluye determinar si es necesario el desarrollo de modelos personalizados o si se pueden utilizar modelos previamente entrenados, y considerar los requisitos computacionales para diferentes casos de uso.
Desarrolle una matriz de puntuación para sopesar factores como el impacto potencial en los ingresos, las oportunidades de reducción de costos, la mejora en las métricas comerciales clave, la complejidad técnica, los requisitos de recursos y el tiempo de implementación.
Una vez elegido un caso de uso, esboce una prueba técnica de concepto que incluya requisitos de preprocesamiento de datos, criterios de selección de modelos, puntos de integración con sistemas existentes y métricas de rendimiento y criterios de evaluación.
La participación temprana de los principales stakeholders es vital para alinear tu iniciativa de IA generativa con las necesidades organizacionales y garantizar un amplio apoyo. La mayoría de los equipos deben incluir al menos cuatro tipos de miembros del equipo.
Una evaluación exhaustiva de sus activos es esencial para una implementación exitosa de IA generativa.
De hecho, los datos son la base de la IA generativa, y un inventario completo es crucial. Comienza identificando todas las fuentes de datos potenciales en tu organización, incluyendo datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Evalúa cada fuente en función de su relevancia para tus objetivos específicos de IA generativa. Por ejemplo, si está desarrollando un chatbot de atención al cliente, querrá centrarse en los registros de interacción del cliente, las bases de datos de información de productos y las preguntas frecuentes.
Herramientas como IBM watsonx.data pueden ser invaluables para centralizar y preparar sus datos para cargas de trabajo de IA generativa. Por ejemplo, watsonx.data ofrece un único punto de entrada para acceder a todos sus datos en entornos on premises y en la nube. Este acceso unificado simplifica las tareas de gestión e integración de datos. Mediante este enfoque centralizado, watsonx.data agiliza el proceso de preparación y validación de datos para modelos de IA. Como resultado, tus iniciativas de IA generativa se construyen sobre una base estable de datos confiables y regulados.
Aquí es cuando sus ingenieros de datos utilizan su experiencia para evaluar la calidad de los datos y establecer procesos sólidos de preparación de datos. Recuerda, la calidad de tus datos afecta directamente al rendimiento de tus modelos de IA de generación.
Elegir el modelo de IA correcto es una decisión crítica que determina el éxito de su proyecto.
Los científicos de datos desempeñan un papel crucial en la selección del modelo fundacional adecuado para su caso de uso específico. Evalúan factores como el rendimiento del modelo, el tamaño y la especialización para encontrar el mejor ajuste. IBM watsonx.ai ofrece una biblioteca de modelos fundacionales que simplifica este proceso, proporcionando una gama de modelos previamente entrenados y optimizados para diferentes tareas. Esta biblioteca permite a los científicos de datos experimentar rápidamente con varios modelos, acelerando el proceso de selección y garantizando que el modelo elegido se alinee con los requisitos del proyecto.
Estos modelos Granite se entrenan con datos empresariales confiables de fuentes como Internet, academia, código, legal y finanzas, lo que los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones comerciales. Considere las compensaciones entre modelos previamente entrenados, como IBM Granite disponible en plataformas como watsonx.ai y opciones personalizadas.
Involucre a sus desarrolladores de IA desde el principio para planificar cómo el modelo elegido se integra con sus sistemas y workflows existentes, lo que ayuda a garantizar un proceso de adopción fluido.
El entrenamiento y la validación son pasos cruciales para perfeccionar el rendimiento de tu modelo de IA de generación.
Utilice plataformas como watsonx.ai para un entrenamiento eficiente de su modelo. A lo largo del proceso, supervise de cerca el progreso y ajuste los parámetros para optimizar el rendimiento.
Es fundamental realizar pruebas rigurosas. Los kits de herramientas de gobernanza, como watsonx.governance, pueden ayudar a evaluar el comportamiento de su modelo y ayudar a garantizar el cumplimiento de las regulaciones y pautas éticas pertinentes.
Desplegar tu modelo de IA de generación marca la transición del desarrollo a la aplicación en el mundo real.
Los desarrolladores toman la iniciativa en la integración de modelos en aplicaciones empresariales existentes. Se centran en crear API o interfaces que permitan una comunicación fluida entre el modelo fundacional y la aplicación. Los desarrolladores también manejan aspectos como el preprocesamiento de datos, el formato de salida y la escalabilidad; garantizar que las respuestas del modelo se alineen con la lógica empresarial y los requisitos de experiencia del usuario.
Es esencial establecer ciclos de feedback claros con los usuarios y su equipo técnico. Esta comunicación continua es vital para identificar problemas, recopilar insights y impulsar la mejora continua de su solución de IA generativa.
A medida que tu proyecto de IA generativa madura, es hora de ampliar su impacto y capacidades.
A medida que su proyecto de IA generativa inicial demuestre su valor, busque oportunidades para aplicarlo en toda su organización.
Esto podría implicar adaptar el modelo para casos de uso similares o explorar características más avanzadas en plataformas como watsonx.ai para abordar desafíos complejos.
A medida que escala, es crucial mantener prácticas sólidas de gobernanza. Las herramientas como watsonx.governance pueden ayudar a garantizar que sus capacidades de IA generativa en expansión sigan siendo éticas, conformes y alineadas con los objetivos de su negocio.
Adoptar la IA generativa es más que simplemente implementar nueva tecnología, es un proceso transformador que puede remodelar su panorama empresarial. Esta guía ha sentado las bases para utilizar la IA generativa para impulsar la innovación y asegurar ventajas competitivas. A medida que dé sus siguientes pasos, recuerde:
Al adoptar estos principios, estará bien posicionado para desbloquear todo el potencial de la IA generativa en su negocio.
Descubra cómo la plataforma IBM watsonx puede acelerar sus objetivos de IA generativa. Desde la preparación de datos con watsonx.data hasta el desarrollo de modelos con watsonx.ai y prácticas de IA responsable con watsonx.governance, tenemos las herramientas para apoyar su recorrido en cada paso del camino.