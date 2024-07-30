Guía paso a paso: IA generativa para su negocio

Establecer objetivos claros es crucial para el éxito de tu iniciativa de IA generativa.

Identificar desafíos comerciales específicos que la IA generativa podría abordar

Al establecer objetivos de IA generativa, comience por examinar los objetivos estratégicos generales de su organización. Ya sea que se trate de mejorar la experiencia del cliente, aumentar la eficiencia operativa o impulsar la innovación, sus iniciativas de IA deben apoyar directamente estos objetivos comerciales más amplios.

Identificar oportunidades de transformación

Mire más allá de las mejoras incrementales y concéntrese en cómo la IA generativa puede transformar fundamentalmente sus procesos u ofertas de negocio. Esto podría implicar reinventar los ciclos de desarrollo de productos, crear nuevas fuentes de ingresos o revolucionar los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, una empresa de medios de comunicación podría fijarse el objetivo de utilizar la IA generativa para crear contenido personalizado a escala, lo que podría abrir nuevos mercados o segmentos de audiencia.

Involucrar a los líderes empresariales para delinear los resultados esperados y las métricas de éxito

Establece métricas claras y cuantificables para medir el éxito de tus iniciativas de IA generativa. Estos podrían incluir indicadores financieros, como el crecimiento de los ingresos o el ahorro de costos, métricas operativas, como mejoras de productividad o tiempo ahorrado, o medidas centradas en el cliente, como puntajes de satisfacción o tasas de participación.