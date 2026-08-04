Según el Work Trend Index Annual Report 2025 de Microsoft, las empresas de frontera se definen por 5 rasgos centrales, incluido el uso activo de agentes de IA y la madurez de la IA.
Solo el 9 % de los líderes afirma que dirige una empresa de frontera, y esa cifra no refleja ambición ni inversión. Es un reflejo de lo difícil que es la verdadera transformación.
Los líderes de todas las industrias hacen la misma pregunta: “Hemos invertido en IA, hemos dirigido los pilotos, entonces, ¿por qué no estamos más adelante?” La respuesta honesta es que la inversión y la adopción no son suficientes por sí solas.
Las organizaciones que avanzan no necesariamente gastan más, sino que toman decisiones diferentes sobre cómo están diseñadas para funcionar sus organizaciones.
Las empresas de frontera operan con inteligencia bajo demanda o proactiva, impulsadas por equipos híbridos de humanos y agentes de IA para permitir una escala más rápida, una mayor agilidad y una creación de valor acelerada. Con solo el 9 % de los líderes que afirma que sus organizaciones cumplen con estos criterios, existe una creciente brecha de competitividad a largo plazo a medida que las capacidades de las empresas de frontera se convierten en apuestas para una economía impulsada por IA.
Los riesgos para las organizaciones que no evolucionan con el escenario siguen aumentando. A medida que las empresas que adopten la IA y la transformación dirigida por agentes operen de manera más eficiente, las empresas que no lo hagan se quedarán aún más rezagadas.
Lo que la mayoría no se da cuenta es que el liderazgo es un factor crucial para el éxito de una empresa de frontera. Los líderes realizan inversiones deliberadas en estrategia organizacional, calidad de datos, seguridad, cumplimiento y gobernanza. Estas opciones pueden aumentar los costos a corto plazo o ralentizar los primeros despliegues, pero permiten el éxito a largo plazo.
La frontera no es estática; evoluciona a medida que el 9 % de los líderes que cumple con los criterios de frontera continúa cambiando. La brecha se amplía no por falta de herramientas, sino por la transformación tardía. El estatus de frontera se gana y se vuelve a ganar a través de la reinvención continua de cómo evolucionan el trabajo, las decisiones y la creación de valor junto con la IA.
La adopción de la IA se ha expandido rápidamente en los últimos años, pasando de la experimentación al impacto empresarial. Su evolución se puede observar en tres fases distintas.
1. Humano con asistente: al principio, la IA aumentaría la productividad individual. Los empleados usarían asistentes para redactar contenido, analizar datos y automatizar tareas simples. Las ganancias productivas son en gran medida personalizadas y locales. La mayoría de nuestros clientes con los que trabajamos comenzaron en este punto, donde los empleados están utilizando la IA para aumentar su productividad, pero los resultados a menudo son escalonados y aislados.
2. Equipos de agentes humanos: luego, el trabajo se transfirió para compartirlo con humanos y agentes. No solo responden a las instrucciones, sino que ahora pueden coordinar y ejecutar procesos de varios pasos. Ahora los humanos pueden definir y orquestar el trabajo. Este desarrollo representa un salto significativo con respecto al modelo humano con asistente, en el que los agentes actuaban de forma más autónoma, pero aún tiene posibles desventajas.
3. Dirigido por humanos, operado por agentes: ahora, los líderes están estableciendo la dirección, la intención y las barreras. Este punto es donde las empresas fronterizas comienzan a surgir realmente. Los agentes de IA están ejecutando procesos y operaciones a escala, acelerando la toma de decisiones e impulsando el ritmo de la innovación. Desde nuestra perspectiva, los clientes que cumplen con las capacidades de empresa de frontera ven una mayor productividad y menores costos, lo que agrega un valor significativo a los empleados y stakeholders. Aquí es donde todos los líderes deben aspirar a estar con sus organizaciones.
Muchas organizaciones reconocen la importancia de evolucionar hacia una empresa de frontera, pero muchas menos tienen claras las capacidades que requiere la transformación. No existe una única iniciativa; el progreso en la frontera está impulsado por una estratificación reflexiva de estrategia, tecnología y cambio de modelo operativo.
Si bien cada recorrido parece diferente, algunas capacidades fundamentales distinguen constantemente a las empresas de frontera.
Ninguna solución o herramienta de IA única puede convertir a una organización en una empresa de frontera. Deben empezar con la visión global. El éxito comienza por construir una base sólida que permita una IA a largo plazo y una visión dirigida por agentes. Esto significa que las empresas deben diseñar teniendo en cuenta la escala, la seguridad, la resiliencia y el cumplimiento. Las actualizaciones incrementales a entornos heredados pueden ofrecer ganancias a corto plazo, pero también pueden dar lugar a costosos retrocesos más adelante. Un enfoque arquitectónico más intencional permite a las organizaciones moverse más rápido con menos reinvenciones en el camino.
En nuestro trabajo con clientes, las organizaciones que están en la frontera rara vez son aquellas empresas que comenzaron con la mayoría de las herramientas. En cambio, son las que fueron más deliberadas sobre la base que construyeron primero.
Si los datos no están listos para moverse, entonces su organización no está lista para escalar. Las empresas de frontera deben tratar los datos como una entrada que debe ser de la más alta calidad posible para que puedan convertirse en un activo empresarial confiable y gobernado que alimente los sistemas inteligentes. Las organizaciones deben estar seguras de que sus sistemas y datos son compatibles, seguros, observables y accesibles para quienes los necesitan. Una y otra vez, hemos visto que la preparación de los datos se convierte en el cuello de botella oculto porque el compromiso multifuncional es más difícil de mantener que cualquier decisión tecnológica.
Comenzar con la mayoría de las herramientas rara vez conduce al éxito. De hecho, la mayoría de las empresas tienen un exceso de proliferación de múltiples proveedores y formatos de múltiples datos. Al simplificar las adquisiciones y unificar los datos en un número menor de plataformas, los clientes pueden acelerar su recorrido de empresa de frontera. También pueden mejorar sus ahorros de costos y eficiencia, al tiempo que mejoran la accesibilidad a los datos y sistemas en todas las organizaciones internas. Con el dinero ahorrado inmediatamente y las eficiencias alcanzadas, los clientes pueden reinvertir más rápidamente esos ahorros para impulsar las iniciativas de empresa de frontera.
La transformación de frontera no ocurre en silos. Las organizaciones líderes van más allá de los pilotos aislados y las pruebas de concepto para integrar la IA en toda la empresa. Esto significa integrar la IA en los flujos de trabajo, la toma de decisiones y los procesos empresariales, no solo en las tareas técnicas. Cuando la IA se pone en marcha en todas las funciones, toda la organización avanza junta, en lugar de verse limitada por un progreso desconectado. Cuando los clientes se estancan después de que un piloto exitoso no escala, generalmente no es porque la tecnología falló. Es porque la gestión de cambios, los incentivos y la integración del flujo de trabajo no estaban diseñados para toda la organización desde el principio.
Vale la pena enfatizar que la estadística del 9 % no es un endpoint fijo. Es un indicador vivo que seguirá cambiando a medida que los modelos maduren y se reconozca el verdadero valor de la IA agéntica.
Las organizaciones no necesitan esperar a que ese número cambie para actuar. Al invertir ahora en las capacidades fundamentales adecuadas, los líderes pueden posicionar a sus empresas para lograr avances significativos en la frontera. Si aún no ha comenzado, ahora es el momento de hacerlo.
La asociación puede desempeñar un papel crítico en el proceso de transformación. IBM y Microsoft colaboran para ayudar a las organizaciones a diseñar, construir y operar las capacidades necesarias para operar en la frontera. Las organizaciones pueden seguir siendo competitivas a medida que el escenario cambia de la nube y la modernización a la IA responsable.
Las empresas de frontera pueden ser raras hoy en día, pero con la mentalidad de liderazgo adecuada, el coraje arquitectónico y las asociaciones confiables, el nuevo crecimiento y las capacidades están al alcance.
La cumbre IBM-Microsoft pone a sus clientes en el camino para convertirse en una empresa de frontera