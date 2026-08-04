Según el Work Trend Index Annual Report 2025 de Microsoft, las empresas de frontera se definen por 5 rasgos centrales, incluido el uso activo de agentes de IA y la madurez de la IA.

Solo el 9 % de los líderes afirma que dirige una empresa de frontera, y esa cifra no refleja ambición ni inversión. Es un reflejo de lo difícil que es la verdadera transformación.

Los líderes de todas las industrias hacen la misma pregunta: “Hemos invertido en IA, hemos dirigido los pilotos, entonces, ¿por qué no estamos más adelante?” La respuesta honesta es que la inversión y la adopción no son suficientes por sí solas.

Las organizaciones que avanzan no necesariamente gastan más, sino que toman decisiones diferentes sobre cómo están diseñadas para funcionar sus organizaciones.