En general, los altos ejecutivos son más optimistas que sus vicepresidentes y directores cuando se trata de reforzar la resiliencia. A nivel global, el 67 % de los altos ejecutivos encuestados consideraron proactivos sus esfuerzos de resiliencia climática, en comparación con solo el 56 % de los responsables de la toma de decisiones de nivel inferior. Esta brecha puede deberse a una desalineación en la organización respecto a los objetivos de sustentabilidad. En algunas situaciones, es posible que estos objetivos de sustentabilidad no estén integrados en las diferentes funciones de una organización, lo que genera una desconexión en lo que respecta a la toma de decisiones.

Esta disparidad, que abarca temas que incluyen riesgos financieros, riesgos de infraestructura física y riesgos de la cadena de suministro, también se refleja a nivel regional. Un valor atípico interesante es Australia. Cuando se trata de la preparación percibida para el riesgo climático entre los encuestados australianos, el informe mostró que los tomadores de decisiones de los VP muestran más confianza que sus contrapartes de la alta gerencia.

En Brasil, Alemania e India, es más probable que los altos ejecutivos crean que su compañía está completamente preparada para los riesgos climáticos relacionados con las finanzas que los VP y los directores. En contraste, los VPs y directores en Australia son más propensos que los altos ejecutivos a creer que su empresa está completamente preparada para los riesgos climáticos de la cadena de suministro.

En Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Emiratos Árabes Unidos y Japón, los altos ejecutivos son más propensos que los vicepresidentes y directores a considerar que su empresa está más motivada por la oportunidad que por el costo para invertir en la sustentabilidad. En Australia, ocurre lo contrario; Es más probable que los VPs y directores consideren que su empresa está más orientada a las oportunidades que a los costos en comparación con los altos ejecutivos.

Los ejecutivos de la C-suite en Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia son significativamente más propensos a considerar que su organización es proactiva en sus esfuerzos de resiliencia climática en comparación con los tomadores de decisiones de nivel inferior.

Es más probable que los altos ejecutivos de EE. UU., Japón y Australia piensen que su organización podría informar sobre las emisiones de alcance 3 en los próximos 12 meses que aquellos que ocupan puestos de toma de decisiones de nivel inferior.

Las brechas de percepción entre los directores ejecutivos (CEO) y los vicepresidentes que toman las decisiones son más que una diferencia de opinión, indican una desconexión fundamental dentro de la organización. Cuando los líderes no están alineados adecuadamente en cuanto a prioridades, desafíos y fortalezas, o no están operando esto adecuadamente en toda la empresa, puede ser difícil tomar decisiones sobre dónde y cuánto invertir en TI, y hace que sea más difícil alinear la estrategia empresarial con la sustentabilidad. iniciativas para generar un impacto real.