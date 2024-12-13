En IBM, creemos que la tecnología, especialmente la IA, desempeña un papel vital para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos de sustentabilidad de una manera eficiente y financieramente viable. La sustentabilidad se ha convertido en parte integral de las estrategias corporativas en todo el mundo; lo vemos con nuestros clientes y en una escala mucho más amplia con el 76 % de los ejecutivos que coinciden en que la sustentabilidad es fundamental para su negocio. Sin embargo, las percepciones y prioridades varían en todo el mundo.
El informe Estado de preparación para la sustentabilidad 2024 es una encuesta exhaustiva reciente realizada de forma independiente por Morning Consult y patrocinada, analizada y publicada por IBM. El informe arroja luz sobre cómo las diferentes áreas geográficas abordan los desafíos de sustentabilidad y se dirigen a la TI para las inversiones en sustentabilidad.
El informe Estado de preparación para la sustentabilidad 2024 analizó las respuestas de más de 2.790 líderes empresariales de 9 grandes economías, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, India, Japón y Australia. Descubrió brechas en los objetivos y expectativas de sustentabilidad entre los altos ejecutivos y los vicepresidentes responsables de la toma de decisiones en casi todas las regiones. Echemos un vistazo a tres de los insights clave que descubrió.
En general, los altos ejecutivos son más optimistas que sus vicepresidentes y directores cuando se trata de reforzar la resiliencia. A nivel global, el 67 % de los altos ejecutivos encuestados consideraron proactivos sus esfuerzos de resiliencia climática, en comparación con solo el 56 % de los responsables de la toma de decisiones de nivel inferior. Esta brecha puede deberse a una desalineación en la organización respecto a los objetivos de sustentabilidad. En algunas situaciones, es posible que estos objetivos de sustentabilidad no estén integrados en las diferentes funciones de una organización, lo que genera una desconexión en lo que respecta a la toma de decisiones.
Esta disparidad, que abarca temas que incluyen riesgos financieros, riesgos de infraestructura física y riesgos de la cadena de suministro, también se refleja a nivel regional. Un valor atípico interesante es Australia. Cuando se trata de la preparación percibida para el riesgo climático entre los encuestados australianos, el informe mostró que los tomadores de decisiones de los VP muestran más confianza que sus contrapartes de la alta gerencia.
En Brasil, Alemania e India, es más probable que los altos ejecutivos crean que su compañía está completamente preparada para los riesgos climáticos relacionados con las finanzas que los VP y los directores. En contraste, los VPs y directores en Australia son más propensos que los altos ejecutivos a creer que su empresa está completamente preparada para los riesgos climáticos de la cadena de suministro.
En Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Emiratos Árabes Unidos y Japón, los altos ejecutivos son más propensos que los vicepresidentes y directores a considerar que su empresa está más motivada por la oportunidad que por el costo para invertir en la sustentabilidad. En Australia, ocurre lo contrario; Es más probable que los VPs y directores consideren que su empresa está más orientada a las oportunidades que a los costos en comparación con los altos ejecutivos.
Los ejecutivos de la C-suite en Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia son significativamente más propensos a considerar que su organización es proactiva en sus esfuerzos de resiliencia climática en comparación con los tomadores de decisiones de nivel inferior.
Es más probable que los altos ejecutivos de EE. UU., Japón y Australia piensen que su organización podría informar sobre las emisiones de alcance 3 en los próximos 12 meses que aquellos que ocupan puestos de toma de decisiones de nivel inferior.
Las brechas de percepción entre los directores ejecutivos (CEO) y los vicepresidentes que toman las decisiones son más que una diferencia de opinión, indican una desconexión fundamental dentro de la organización. Cuando los líderes no están alineados adecuadamente en cuanto a prioridades, desafíos y fortalezas, o no están operando esto adecuadamente en toda la empresa, puede ser difícil tomar decisiones sobre dónde y cuánto invertir en TI, y hace que sea más difícil alinear la estrategia empresarial con la sustentabilidad. iniciativas para generar un impacto real.
Además de las brechas en la percepción, el informe reveló algunos insights geográficos interesantes con respecto al uso de la IA para la sustentabilidad. A nivel mundial, el 90 % cree que la IA puede tener un impacto positivo en los objetivos de sustentabilidad. Pero el promedio global de uso activo de la IA en la organización se sitúa en el 44 %. En India, ese promedio es del 64 %, que es más alto que en cualquier otro país encuestado.
En Japón, los líderes empresariales parecen estar enfrentando una parálisis de la IA. Solo el 31 % de las empresas japonesas utilizan actualmente la IA para la sustentabilidad, incluso cuando el 83 % de los líderes esperan que la IA tenga un impacto positivo en el logro de los objetivos de sustentabilidad de su organización.
En cuanto a sentirse equipado para usar datos para rastrear objetivos de sustentabilidad, el informe reveló que en Brasil, 7 de cada 10 empresas encuestadas confían mucho en usar datos para rastrear objetivos de sustentabilidad. Esto es significativamente más alto que el promedio mundial.
Por el contrario, en Alemania, solo 4 de cada 10 empresas encuestadas confían en el uso de datos para realizar un seguimiento de los objetivos de sustentabilidad, lo que demuestra un nivel de madurez inferior al promedio mundial.
Ya sea que las organizaciones tengan una brecha en la percepción entre los responsables de la toma de decisiones de los altos ejecutivos y los VP o sientan que carecen de madurez en el uso de datos para rastrear los objetivos de sustentabilidad, una visión holística es crucial. Las organizaciones deben identificar qué funciona y qué no funciona dentro de la compañía para avanzar con éxito en los objetivos de sustentabilidad.
El informe IBM State of Sustainability Readiness 2024 proporciona recomendaciones clave a los líderes empresariales y organizaciones deseosas de abordar los desafíos de sustentabilidad. El informe describe la oportunidad para las herramientas impulsadas por IA. Por ejemplo, estas herramientas pueden ayudar a simular escenarios de riesgo climático, como desastres meteorológicos o locales. Este enfoque puede proporcionar los insights necesarios para abordar el impacto climático y convertir la ambición de sustentabilidad en acción.
Está claro que el desafío en torno a los datos aún persiste, uno que debe abordarse para sentar las bases para la transformación de la sustentabilidad y desbloquear todo el potencial de la IA. El informe =recomienda el uso de datos para disminuir la brecha de percepción entre los altos ejecutivos y los tomadores de decisiones de nivel inferior. A medida que los principales desafíos para la sustentabilidad continúan evolucionando, las organizaciones deben recopilar datos de todo su negocio para comprender mejor la diferencia en las percepciones entre los altos ejecutivos y los tomadores de decisiones de nivel inferior.
El uso de herramientas de reporting y análisis de datos puede descubrir puntos ciegos y mantener la visibilidad y alineación en toda la organización.
