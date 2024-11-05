La falta de habilidades está directamente relacionada con las pérdidas económicas derivadas de las filtraciones de datos.

Según los expertos en ciberseguridad, un especialista en respuesta a incidentes es uno de los roles más críticos para reducir los impactos de las filtraciones. Los informes de IBM de 2020 y 2022 dejan claro que la capacidad de detectar, contener y mitigar rápidamente las filtraciones puede reducir radicalmente los costos, y esto sigue siendo cierto hoy en día.

Aunque un equipo de seguridad completo con habilidades diversas sigue siendo el escenario ideal para la mayoría de las organizaciones, para muchas sigue siendo esquivo.

La experiencia en seguridad en la nube también es cada vez más valorada a medida que más organizaciones migran datos a la nube.

También escasean los conocimientos sólidos de programación para el desarrollo seguro y la automatización. La aptitud en gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) herramientas y técnicas de caza de amenazas puede mejorar significativamente los tiempos de detección y respuesta.

Aunque la destreza técnica es crucial, las habilidades blandas también son sorprendentemente importantes. La soft skill número uno, por supuesto, es la comunicación. Los profesionales de la ciberseguridad deben ser capaces de explicar conceptos, procesos y amenazas de seguridad complejos a personas sin conocimientos técnicos en materia de seguridad y a personas sin conocimientos técnicos en la organización.

En escenarios de respuesta a incidentes, mantener la calma bajo presión y tomar decisiones acertadas rápidamente puede marcar la diferencia entre un incidente contenido y una filtración de datos en toda regla. Las habilidades para resolver problemas también son esenciales cuando los equipos se enfrentan a amenazas desconocidas, lo que requiere un pensamiento creativo para desarrollar estrategias de contención personalizadas.