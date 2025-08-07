Comencemos con el corazón de cualquier aplicación: el modelo detrás de ella. Pero no todos los problemas de IA necesitan un modelo con cientos de miles de millones de parámetros. Los modelos pequeños, ajustados al dominio, a menudo igualan o superan a los modelos grandes genéricos en tareas específicas, ofreciendo una precisión comparable a una fracción del costo y una inferencia más rápida. Al centrarse en la síntesis y el análisis de textos, la generación de código, el control de calidad de documentos u otros problemas bien definidos, los equipos de desarrollo pueden:

Reducir los costos de inferencia por consulta, lo que lo hace económicamente viable para grandes flotas de agentes

Reducir la latencia a respuestas de menos de un segundo, crítico para los flujos de trabajo interactivos y procesos con intervención humana.

Desplegar en entornos híbridos o de borde para evitar las tarifas de egreso de la nube mientras se preserva la soberanía de los datos y el cumplimiento

Seleccionar el modelo adecuado no consiste en perseguir el mayor número de parámetros, sino en evaluar métricas de costo por uso, latencia respecto al valor y ajuste a las tareas desde el primer día.