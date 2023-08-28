Con el costo promedio de una filtración de datos alcanzando un máximo histórico de 4.45 millones de dólares en 2023, las organizaciones enfrentan una variedad cada vez mayor de amenazas de ciberseguridad. Estas amenazas pueden ir desde ataques de ransomware hasta campañas de phishing y usuarios internos, lo que puede provocar filtraciones de datos. A medida que los delincuentes cibernéticos se vuelven más sofisticados y sus tácticas más variadas, es esencial que las empresas adopten medidas de seguridad avanzadas para proteger sus datos confidenciales y recursos digitales. Dos herramientas cruciales en el arsenal de ciberseguridad moderno son las soluciones de Gestión de Eventos e Información de Seguridad (SIEM) y la inteligencia de amenazas. Al aprovechar estos recursos, las organizaciones pueden mantenerse al día sobre las amenazas de tendencia y defenderse de forma proactiva contra posibles ataques y adversarios.
Las soluciones de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la postura de ciberseguridad de una organización. Recopilan y analizan grandes cantidades de datos relacionados con la seguridad de diversas fuentes dentro de la infraestructura de TI de una organización. Los datos de registro de eventos de usuarios, endpoints, aplicaciones, fuentes de datos, cargas de trabajo en la nube y redes, así como datos de hardware y software de seguridad, como cortafuegos o software antivirus, se recopilan, correlacionan y analizan en tiempo real. Al centralizar y correlacionar esta información, las soluciones SIEM pueden proporcionar una visión integral del estado de seguridad de una organización.
La inteligencia de amenazas son datos e insights con conocimiento detallado sobre las amenazas de ciberseguridad dirigidas a una organización. Implica la recopilación, el análisis y la difusión de información sobre amenazas actuales y potenciales de ciberseguridad. Esta información puede incluir indicadores de compromiso (IoC), tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) utilizados por los delincuentes cibernéticos y vulnerabilidades en software o sistemas. Los equipos de inteligencia de amenazas monitorizan constantemente diversas fuentes, incluidos foros, mercados de dark web y muestras de malware, para proporcionar a las organizaciones con insight casi en tiempo real sobre amenazas emergentes. Según una investigación realizada por Gartner, el uso de inteligencia de amenazas puede mejorar las capacidades de detección y respuesta de los equipos de seguridad al aumentar la calidad de las alertas, reducir el tiempo de investigación y agregar cobertura para los ataques y adversarios más recientes.
Las soluciones SIEM están diseñadas para realizar coincidencias de reglas en datos de registro de muchas fuentes. Con la integración de la inteligencia de amenazas, las soluciones SIEM pueden mantenerse un paso por delante de las amenazas y avisos emergentes. Exploremos algunos beneficios de incorporar inteligencia de amenazas dentro de una plataforma SIEM:
En un ámbito digital caracterizado por amenazas en constante evolución, las organizaciones deben mantenerse vigilantes y adaptativas en sus estrategias de ciberseguridad. Las soluciones SIEM y la inteligencia de amenazas son herramientas vitales que proporcionan los insights necesarios para mantenerse a la vanguardia. Al utilizar la detección de amenazas en tiempo real, capacidades de defensa proactiva y una respuesta ante incidentes mejorada habilitada por estas tecnologías, las empresas pueden fortalecer sus defensas y proteger sus datos confidenciales de los peligros siempre presentes del mundo cibernético. Adoptar SIEM y la inteligencia de amenazas ya no es una opción, es una necesidad para cualquier organización que se tome en serio la ciberseguridad.
