GraphQL se ha convertido en una tecnología clave en el espacio de las API, con un número creciente de organizaciones que adoptan esta nueva estructura de API en sus ecosistemas. GraphQL suele considerar una alternativa a las API REST (Youtube), que existen desde hace mucho tiempo. En comparación con las API REST (u otras especificaciones de API tradicionales), GraphQL proporciona más flexibilidad a los consumidores de API (como los desarrolladores de aplicación) y ofrece muchos beneficios, junto con algunos nuevos desafíos para el desarrollo de API y la entrega de API.

Recientemente asistí a GraphQLConf 2023, la conferencia GraphQL en San Francisco, donde expertos y usuarios de GraphQL de todo el mundo se reunieron para debatir sobre el futuro de la tecnología. Esta primera GraphQLConf fue organizada por GraphQL Foundation, que IBM se enorgullece de patrocinar. Destacaré siete insights clave sobre las tendencias de GraphQL para los próximos años basados en los aprendizajes del evento.