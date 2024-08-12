A medida que las organizaciones continúan adoptando servicios basados en la nube, es cada vez más urgente migrar y modernizar la infraestructura, las aplicaciones y los datos a la nube para seguir siendo competitivos. El enfoque tradicional de migración y modernización a menudo implica procesos manuales, lo que genera mayores costos, retrasos en el tiempo de creación de valor y mayor riesgo.

La migración y modernización de la nube pueden ser procesos complejos y lentos que conllevan desafíos únicos; mientras tanto, generar activos y asistentes de IA generativa y modelos comerciales innovadores tiene muchos beneficios. La fábrica de migración y modernización a la nube de IBM Consulting también puede ayudar a las organizaciones a superar los retos habituales de la migración y la modernización, y a lograr una experiencia de migración y modernización más rápida, eficiente y rentable.

Aprovechando las mismas tecnologías que están impulsando el cambio del mercado, IBM Consulting puede ofrecer valor a la velocidad que las empresas del mañana necesitan hoy. Esta transformación comienza con una nueva relación entre los consultores y el código, que puede ayudar a ofrecer soluciones y valor de forma más rápida, repetible y rentable.