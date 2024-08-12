Migración y modernización a la nube sin interrupciones: superar los retos comunes de los activos de IA generativa y los modelos comerciales innovadores

Cascada de nubes

A medida que las organizaciones continúan adoptando servicios basados en la nube, es cada vez más urgente migrar y modernizar la infraestructura, las aplicaciones y los datos a la nube para seguir siendo competitivos. El enfoque tradicional de migración y modernización a menudo implica procesos manuales, lo que genera mayores costos, retrasos en el tiempo de creación de valor y mayor riesgo.

La migración y modernización de la nube pueden ser procesos complejos y lentos que conllevan desafíos únicos; mientras tanto, generar activos y asistentes de IA generativa y modelos comerciales innovadores tiene muchos beneficios. La fábrica de migración y modernización a la nube de IBM Consulting también puede ayudar a las organizaciones a superar los retos habituales de la migración y la modernización, y a lograr una experiencia de migración y modernización más rápida, eficiente y rentable.

Aprovechando las mismas tecnologías que están impulsando el cambio del mercado, IBM Consulting puede ofrecer valor a la velocidad que las empresas del mañana necesitan hoy. Esta transformación comienza con una nueva relación entre los consultores y el código, que puede ayudar a ofrecer soluciones y valor de forma más rápida, repetible y rentable. 

Diseño 3D de pelotas rodando en una pista

Las últimas novedades e insights sobre IA

Descubra insights y noticias de expertos sobre IA, la nube y mucho más en el boletín semanal Think. 

El poder de los activos y asistentes de IA generativa

Los activos y asistentes de IA generativa están revolucionando el escenario de migración y modernización de la nube, lo que ofrece una manera más eficiente, automatizada y rentable de superar los desafíos comunes de migración. Estas herramientas aprovechan el machine learning y la inteligencia artificial para automatizar los procesos manuales, reduciendo la necesidad de intervención humana y minimizando el riesgo de errores y retrabajo.

IBM Consulting Assistants es una biblioteca de asistentes de IA basados en roles que se entrenan con datos patentados de IBM para dar soporte a roles y tareas clave de proyectos de consultoría. Al acceder a través de una interfaz basada en conversaciones, hemos democratizado la forma en que los consultores usan los asistentes, creando una experiencia en la que nuestra gente puede encontrar, crear y perfeccionar continuamente los asistentes para satisfacer las necesidades de nuestros clientes más rápido.

IBM Consulting Assistants permite a nuestros consultores seleccionar entre los modelos que mejor resuelven su desafío empresarial. Esos modelos vienen empaquetados con instrucciones y formatos de salida prediseñados para que nuestro equipo pueda obtener resultados personalizados para sus consultas, como crear un usuario detallado o un código para un lenguaje y función específicos. El resultado es que obtiene un trabajo más valioso, más rápido.

Academia de IA

Cómo lograr la preparación para la IA con la nube híbrida

Dirigido por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Ir al episodio

Modelos comerciales innovadores para la migración y la modernización

Nuestros innovadores modelos comerciales, como nuestros servicios de migración a la nube, ofrecen una forma flexible y rentable de migrar y modernizar aplicaciones y datos a la nube. Nuestros modelos de precios están diseñados para ayudar a las organizaciones a reducir costos y aumentar el ROI, al tiempo que promueven una experiencia de migración fluida y exitosa.

Fábrica de migración y modernización de la nube de IBM Consulting

Como proveedor líder de servicios de transformación de nube híbrida, IBM cuenta con una amplia experiencia en ayudar a las organizaciones a superar los retos comunes de la migración y la modernización. Nuestros expertos han desarrollado herramientas de IA generativa y modelos comerciales innovadores para garantizar una migración exitosa a la nube y modernización.

La fábrica de migración a la nube y modernización de IBM Consulting permite a los clientes obtener valor empresarial más rápidamente gracias al uso de patrones de migración predefinidos y enfoques de migración automatizados. Esto significa que las organizaciones pueden lograr un despliegue y una aceleración más rápidas, llegar al mercado más rápido y obtener los beneficios antes.

Con migración a la nube y modernización de IBM Consulting, los clientes pueden lograr:

  • Realización más rápida del valor empresarial: la nube de migración y modernización de IBM Consulting acelera la realización del valor empresarial aprovechando patrones de migración predefinidos y enfoques automatizados. Esto permite a las organizaciones desplegar y acelerar más rápido, llegar al mercado antes y obtener beneficios antes.
  • Automatización escalable: la Fábrica de Migración y Modernización en la nube de IBM Consulting aprovecha las métricas basadas en la nube y los KPI para permitir la automatización escalable, garantizando una calidad y unos resultados uniformes en múltiples migraciones. Los enfoques automatizados reducen el riesgo de error humano, pruebas y validación manuales, lo que da como resultado una mayor eficiencia, calidad y retorno de la inversión (ROI).
  • Mayor eficiencia y calidad de los resultados: al aprovechar nuestros activos de IA generativa, los clientes pueden automatizar el proceso de migración y modernización, reduciendo el esfuerzo manual y minimizando los errores. La fábrica de migración y modernización de IBM Consulting en la nube ofrece una biblioteca de patrones de migración predefinidos, lo que permite a los clientes elegir el enfoque correcto para sus necesidades y casos de uso específicos.
  • Ahorro de costos: la Cloud Migration and Modernization Factory de IBM Consulting reduce el costo total de propiedad y aumenta el retorno de la inversión (ROI) aprovechando patrones de migración predefinidos y enfoques automatizados, minimizando el esfuerzo manual y los errores.

Supere los desafíos comunes de la migración

La migración y modernización de la nube puede ser un proceso complejo, pero con el poder de los activos y asistentes de la IA generativa y modelos comerciales innovadores, las organizaciones pueden superar los desafíos de migración comunes y lograr una experiencia de migración más rápida, más eficiente y más rentable. Al automatizar los procesos manuales, reducir la necesidad de intervención humana y minimizar el riesgo de errores y reelaboraciones, las herramientas de IA generativa pueden ayudar a las organizaciones a lograr importantes ahorros de costos y un mayor retorno de la inversión (ROI).

Aprenda más sobre cómo Cloud Migration and Modernization Factory de IBM Consulting puede ayudarle a lograr estos beneficios.

Autor

Vikas Ganoorkar

Global Cloud Migration Practice leader

IBM Consulting
Overhead view of mixed race businessman using cell phone in office courtyard

Insights que no puede perderse. Suscríbase a nuestros boletines.

Vaya más allá del despliegue publicitario con las novedades de los expertos en IA, computación cuántica, nube, seguridad y mucho más.

Suscríbase hoy

Recursos

Comience su proceso de migración a la nube

Acceda a insights esenciales sobre la migración a la nube con el último informe de IBM. Descubra los 10 datos más importantes que todo líder tecnológico debe conocer.
Conozca IaaS, PaaS y SaaS para elegir la solución adecuada en la nube

Conozca las principales diferencias entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona distintos niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Migración de aplicaciones: hacia el futuro

Descubra el proceso de migración de aplicaciones entre plataformas o entornos al tiempo que garantiza una interrupción mínima y un rendimiento optimizado. Conozca las estrategias, los casos de uso y las fases de la migración de aplicaciones heredadas y modernas.
Migración "lift and shift" a la nube sin esfuerzo

Aprenda a realizar la transición de sus aplicaciones a la nube con rapidez al emplear una estrategia "lift and shift", conservando la infraestructura existente y obteniendo al mismo tiempo los beneficios de la nube. Explore las ventajas, las cargas de trabajo de VMware y los casos de uso que hacen de este enfoque la opción preferida para muchas empresas.
Migre VMware vSphere a IBM Cloud con facilidad

Migre las cargas de trabajo de VMware vSphere a IBM Cloud con RackWare Management Module (RMM), una herramienta de migración de autoservicio que ofrece migración automatizada.
Optimice su migración a la nube con IBM Turbonomic

Planifique y acelere de forma eficiente sus proyectos de migración a la nube con IBM Turbonomic. Obtenga insights aplicables en la práctica sobre las cargas de trabajo de las aplicaciones, optimice el rendimiento y ahorre costos a la vez que garantiza transiciones a la nube de manera fluida.

Soluciones relacionadas
IBM Cloud Pak for Network Automation

Automatice el aprovisionamiento y la orquestación de redes en la nube para simplificar la migración, mejorar la agilidad y garantizar operaciones sin interrupciones.

 Explorar Cloud Pak Automation
IBM Instana Observability

IBM Instana Observability automatiza el descubrimiento de aplicaciones, la supervisión, el seguimiento y el análisis de la causa principal para entornos de microservicios.

 Explore Instana
IBM Turbonomic Application Resource Management

IBM Turbonomic es un software de gestión de recursos de aplicaciones que utiliza IA para optimizar el rendimiento, el costo y el cumplimiento de los entornos multinube. Está disponible como SaaS o para autoalojamiento.

 Explore Turbonomic
Dé el siguiente paso

Acelere su proceso de migración a la nube con los servicios de consultoría de expertos de IBM. Descubra cómo nuestras soluciones pueden ayudarlo a realizar la transición a la nube de manera eficiente, o agende una demostración en vivo para ver los beneficios de IBM Turbonomic en acción.

 Explorar los servicios de migración de IBM Cloud Reserve una demostración en vivo