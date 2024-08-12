A medida que las organizaciones continúan adoptando servicios basados en la nube, es cada vez más urgente migrar y modernizar la infraestructura, las aplicaciones y los datos a la nube para seguir siendo competitivos. El enfoque tradicional de migración y modernización a menudo implica procesos manuales, lo que genera mayores costos, retrasos en el tiempo de creación de valor y mayor riesgo.
La migración y modernización de la nube pueden ser procesos complejos y lentos que conllevan desafíos únicos; mientras tanto, generar activos y asistentes de IA generativa y modelos comerciales innovadores tiene muchos beneficios. La fábrica de migración y modernización a la nube de IBM Consulting también puede ayudar a las organizaciones a superar los retos habituales de la migración y la modernización, y a lograr una experiencia de migración y modernización más rápida, eficiente y rentable.
Aprovechando las mismas tecnologías que están impulsando el cambio del mercado, IBM Consulting puede ofrecer valor a la velocidad que las empresas del mañana necesitan hoy. Esta transformación comienza con una nueva relación entre los consultores y el código, que puede ayudar a ofrecer soluciones y valor de forma más rápida, repetible y rentable.
Los activos y asistentes de IA generativa están revolucionando el escenario de migración y modernización de la nube, lo que ofrece una manera más eficiente, automatizada y rentable de superar los desafíos comunes de migración. Estas herramientas aprovechan el machine learning y la inteligencia artificial para automatizar los procesos manuales, reduciendo la necesidad de intervención humana y minimizando el riesgo de errores y retrabajo.
IBM Consulting Assistants es una biblioteca de asistentes de IA basados en roles que se entrenan con datos patentados de IBM para dar soporte a roles y tareas clave de proyectos de consultoría. Al acceder a través de una interfaz basada en conversaciones, hemos democratizado la forma en que los consultores usan los asistentes, creando una experiencia en la que nuestra gente puede encontrar, crear y perfeccionar continuamente los asistentes para satisfacer las necesidades de nuestros clientes más rápido.
IBM Consulting Assistants permite a nuestros consultores seleccionar entre los modelos que mejor resuelven su desafío empresarial. Esos modelos vienen empaquetados con instrucciones y formatos de salida prediseñados para que nuestro equipo pueda obtener resultados personalizados para sus consultas, como crear un usuario detallado o un código para un lenguaje y función específicos. El resultado es que obtiene un trabajo más valioso, más rápido.
Nuestros innovadores modelos comerciales, como nuestros servicios de migración a la nube, ofrecen una forma flexible y rentable de migrar y modernizar aplicaciones y datos a la nube. Nuestros modelos de precios están diseñados para ayudar a las organizaciones a reducir costos y aumentar el ROI, al tiempo que promueven una experiencia de migración fluida y exitosa.
Como proveedor líder de servicios de transformación de nube híbrida, IBM cuenta con una amplia experiencia en ayudar a las organizaciones a superar los retos comunes de la migración y la modernización. Nuestros expertos han desarrollado herramientas de IA generativa y modelos comerciales innovadores para garantizar una migración exitosa a la nube y modernización.
La fábrica de migración a la nube y modernización de IBM Consulting permite a los clientes obtener valor empresarial más rápidamente gracias al uso de patrones de migración predefinidos y enfoques de migración automatizados. Esto significa que las organizaciones pueden lograr un despliegue y una aceleración más rápidas, llegar al mercado más rápido y obtener los beneficios antes.
Con migración a la nube y modernización de IBM Consulting, los clientes pueden lograr:
La migración y modernización de la nube puede ser un proceso complejo, pero con el poder de los activos y asistentes de la IA generativa y modelos comerciales innovadores, las organizaciones pueden superar los desafíos de migración comunes y lograr una experiencia de migración más rápida, más eficiente y más rentable. Al automatizar los procesos manuales, reducir la necesidad de intervención humana y minimizar el riesgo de errores y reelaboraciones, las herramientas de IA generativa pueden ayudar a las organizaciones a lograr importantes ahorros de costos y un mayor retorno de la inversión (ROI).
Aprenda más sobre cómo Cloud Migration and Modernization Factory de IBM Consulting puede ayudarle a lograr estos beneficios.
